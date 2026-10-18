Đồng won Hàn Quốc tăng giá nhờ xuất khẩu bán dẫn khởi sắc

Đồng won của Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo số liệu của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK), đồng won của nước này đã tăng giá so với đồng USD nhờ nguồn cung USD dồi dào từ hoạt động xuất khẩu khởi sắc.

Hệ thống Thống kê Kinh tế của BoK cho thấy trong 12 ngày giao dịch đầu tiên của tháng 10/2026, tỷ giá won/USD trung bình đạt 1.342,6 won/USD, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024.

Trước đó, tỷ giá trung bình hàng tháng từng bị đẩy lên 1.492,5 won/USD vào tháng 3/2026 do ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông và lên 1.528 won/USD vào tháng 6/2026 trong bối cảnh giá dầu thô tăng và nhà đầu tư nước ngoài bán tháo cổ phiếu. Tuy nhiên, đồng nội tệ Hàn Quốc đã mạnh dần lên khi các doanh nghiệp xuất khẩu bán USD ra thị trường.

Các chuyên gia nhận định thặng dư thương mại và nguồn cung USD dồi dào là những yếu tố chính hỗ trợ đồng won tăng giá.

Chuyên gia kinh tế Baek Seok-hyun tại Ngân hàng Shinhan chỉ ra rằng thị trường ngoại hối đã ghi nhận xu hướng bán USD nhờ sự bùng nổ của ngành bán dẫn. Thặng dư thương mại trung bình hàng ngày trong tháng 9/2026 đạt gần 2,5 tỷ USD, cao hơn rất nhiều so với mức bán ròng cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế ổn định và chính sách thắt chặt tiền tệ của BoK cũng góp phần củng cố sức mạnh của đồng nội tệ. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc năm 2026 lên mức 3,3%, nhờ xuất khẩu bán dẫn mạnh mẽ giúp bù đắp tác động từ xung đột ở Trung Đông.

Về chính sách tiền tệ, BoK đã nâng lãi suất cơ bản lên 3% qua các đợt tăng liên tiếp trong cuộc họp tháng 7 và tháng 8/2026, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục điều chỉnh tăng.

Giới chuyên gia dự báo đồng won sẽ giao dịch trong khoảng 1.300 won/USD cho đến cuối năm nay. Dù vậy, nhà phân tích Lee Yoo-jung tại Ngân hàng Hana lưu ý biến động tỷ giá có thể vẫn tiếp diễn trong thời gian tới do áp lực từ rủi ro địa chính trị ở Trung Đông, lo ngại về giá dầu, cũng như dòng vốn ngoại chảy khỏi thị trường chứng khoán trước những bất định của ngành trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong một diễn biến liên quan, đồng won giao dịch ở mức trung bình 849 won/100 yen Nhật trong tháng 10/2026. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 12/2007, ở mức 829,2 won/100 yen./.