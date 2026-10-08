Dòng vốn 'xanh' nâng tầm sản xuất

Agribank Thanh Hóa đồng hành phát triển kinh tế địa phương

Trong dòng chảy hối hả của công cuộc phát triển kinh tế tại Thanh Hóa, nguồn vốn tín dụng ngân hàng từ lâu đã được ví như những “mạch ngầm” quan trọng, không ngừng bồi đắp và nuôi dưỡng các mô hình sản xuất. Dòng vốn ấy không chỉ tạo ra động lực tài chính thuần túy mà còn mang theo niềm tin, giúp người dân và cộng đồng doanh nghiệp tự tin mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Thực hiện sát sao các chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp tín dụng linh hoạt. Trong chiến lược phát triển dài hạn của mình, Agribank luôn kiên định với mục tiêu coi nông nghiệp, nông dân và nông thôn là lĩnh vực trọng tâm ưu tiên. Hiện nay, tỷ trọng cho vay lĩnh vực “tam nông” tại chi nhánh chiếm hơn 84% tổng dư nợ. Con số biết nói này đã minh chứng cho định hướng rõ nét của ngân hàng trong việc dồn lực ưu tiên nguồn vốn cho khu vực sản xuất nền tảng của địa phương, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững.

Đánh thức tiềm năng vùng đất trũng

Về xã Định Tăng (Thanh Hóa) hôm nay, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của những vùng đất trũng từng trồng lúa kém hiệu quả, nay đã được thay thế bằng những đầm sen bát ngát. Đó là thành quả ngọt ngào từ mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng của gia đình anh Trần Ngọc Anh, một minh chứng sống động cho hiệu quả của dòng vốn tín dụng Agribank.

Hưởng ứng chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, anh Ngọc Anh đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng lúa sang trồng sen. Ban đầu, anh chỉ trồng thử nghiệm 2 ha. Nhận thấy sen là loại cây không quá khó tính, ít sâu bệnh, không phải lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, anh quyết định đầu tư lớn. Đặc biệt, sen là loại cây mang lại giá trị gia tăng cao khi mọi bộ phận đều có thể chế biến thành các sản phẩm hữu ích: hoa để thưởng thức, lá sen làm trà, thân sen dệt thành tơ, ngó sen làm thực phẩm bổ dưỡng.

Khi được tổ chức bài bản, cây sen có thể trở thành một trong những đối tượng cây trồng góp phần đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập và tạo thêm sinh kế cho người dân nông thôn

Để làm chủ kỹ thuật, các thành viên trong gia đình anh đã lặn lội đi nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm trồng sen lấy củ, chế biến củ sen từ các mô hình điểm tại Hải Phòng, Ninh Bình, Sóc Trăng... Nhờ đó, anh chọn ra 2 sản phẩm chủ đạo là trà củ sen và tinh bột củ sen, từng bước xây dựng thành công thương hiệu "An Nhiên Farm". Khi thương hiệu đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong và ngoài tỉnh, nguồn cung bắt đầu thiếu hụt. Không ngần ngại, anh tiếp tục đến các xã lân cận để khảo sát địa hình, thuyết phục các hộ dân có đất trũng cùng tham gia. Anh vừa cung cấp giống chất lượng cao, vừa cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm đạt chuẩn. Sau gần 8 năm nỗ lực, vùng nguyên liệu của An Nhiên Farm đã mở rộng lên hơn 50 ha, trải dài qua các xã Định Tăng, Yên Định, Xuân Lập, Vĩnh Lộc...

Đại diện Agribank Thanh Hóa thăm, kiểm tra nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh gia đình anh Trần Ngọc Anh

Phía sau thành công rực rỡ ấy là sự đồng hành không mệt mỏi của Agribank Thanh Hóa. Từ khoản vay khởi nghiệp vỏn vẹn vài trăm triệu đồng, đến nay, hạn mức tín dụng của gia đình anh Ngọc Anh đã được nâng lên 7 tỷ đồng, với dư nợ hiện tại gần 6 tỷ đồng. Anh Ngọc Anh bộc bạch: “Nguồn vốn vay được chúng tôi dùng để mở rộng vùng trồng, đầu tư dây chuyền sản xuất và duy trì trang trại nuôi gà, vịt, bồ câu, cá... Không chỉ cho vay vốn, cán bộ ngân hàng còn tư vấn tài chính kịp thời. Sự đồng hành lâu dài của Agribank đã giúp gia đình tôi yên tâm phát triển kinh doanh bền vững”.

Giữ lửa nghề truyền thống, trợ lực cho doanh nghiệp

Song song với việc hỗ trợ hộ sản xuất cá thể, Agribank Thanh Hóa còn đặc biệt chú trọng tiếp sức cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) bám trụ tại khu vực nông thôn.

Tại xã Thiệu Trung (Thanh Hóa), Công ty TNHH Đúc đồng truyền thống Đạo Thúy do anh Lê Minh Đạo làm Giám đốc đang ngày đêm đỏ lửa, giữ gìn tinh hoa của làng nghề đúc đồng hơn nghìn năm tuổi. Anh Đạo cho biết, doanh nghiệp hiện đang được cấp hạn mức tín dụng 3 tỷ đồng, với dư nợ khoảng 1,2 tỷ đồng tại Agribank Chi nhánh Thiệu Hóa. Nhờ có nguồn vốn giải ngân kịp thời và ổn định, công ty đã mạnh dạn nâng cấp nhà xưởng, đầu tư công cụ hiện đại để nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra những sản phẩm giao thoa giữa nét đẹp truyền thống và hơi thở hiện đại.

Anh Lê Minh Đạo (thứ 2 từ trái sang), Giám đốc Công ty TNHH Đúc đồng truyền thống Đạo Thúy chia sẽ với phóng viên và cán bộ tín dụng

“Nguồn vốn của Agribank giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực tài chính rất nhiều, tạo điều kiện để chúng tôi tính toán các chiến lược phát triển dài hơi, đồng thời tạo thêm việc làm ổn định cho lao động địa phương”, anh Đạo chia sẻ. Hiện nay, xưởng đúc đồng Đạo Thúy đang tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động, và vào những thời kỳ cao điểm có thể lên tới 11 lao động, với mức thu nhập bình quân hơn 10 triệu đồng/người/tháng. Đáng tự hào hơn, xưởng của anh có nhiều thành viên trong gia đình được công nhận là nghệ nhân, và cơ sở đã vinh dự được Sở Công Thương Thanh Hóa chọn làm Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với nghề truyền thống.

Người thợ tỉ mỉ từ khâu làm khuôn cho sản phẩm

Định hướng tín dụng xanh, bồi đắp tương lai

Những câu chuyện như của anh Ngọc Anh hay anh Đạo đang ngày càng phổ biến tại Thanh Hóa. Thông qua các chương trình tín dụng linh hoạt, giảm lãi suất và cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, Agribank đã giúp hàng loạt doanh nghiệp và hộ sản xuất duy trì, mở rộng hoạt động trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức.

Ông Nguyễn Thuần Phong, Giám đốc Agribank Thanh Hóa khẳng định, chi nhánh luôn quán triệt sâu sắc chủ trương ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Ngân hàng thường xuyên chỉ đạo đội ngũ cán bộ bám sát địa bàn, nắm bắt tường tận nhu cầu vay vốn của từng hộ gia đình, doanh nghiệp để đáp ứng kịp thời nhất. Đặc biệt, với nhóm khách hàng doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng hoặc có đơn hàng xuất khẩu, Agribank không chỉ cung cấp một khoản vay đơn thuần mà mang đến một chuỗi giải pháp tài chính xuyên suốt: từ khâu thu mua nguyên liệu, tổ chức sản xuất, cho đến xuất khẩu và thu tiền.

Tính đến tháng 9/2026, Agribank Chi nhánh Thanh Hóa đã huy động được tổng nguồn vốn trên 33 ngàn tỷ đồng và đã đầu tư lượng vốn tín dụng khổng lồ tương đương vào nền kinh tế địa phương. Không dừng lại ở những thành quả hiện tại, chi nhánh đang từng bước chuyển dịch mạnh mẽ sang ưu tiên các chương trình tín dụng “xanh” như: nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Đây là bước đi mang tính chiến lược, hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi nông nghiệp hiện đại.

Với các giải pháp điều hành đồng bộ, linh hoạt cùng tầm nhìn phát triển bền vững, Agribank Thanh Hóa đang tiếp tục khẳng định vững chắc vai trò là “bà đỡ” tài chính tận tâm, tin cậy của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Dòng vốn tín dụng ưu đãi ấy đã, đang và sẽ tiếp tục khơi nguồn sáng tạo, không chỉ giúp mở rộng sản xuất kinh doanh mà còn kiến tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đóng góp tích cực vào bức tranh phát triển kinh tế - xã hội thịnh vượng, bền vững của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới.