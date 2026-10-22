Dòng vốn tỷ USD đổ vào công nghệ quốc phòng

Binh sĩ và xe quân sự Israel được triển khai tại khu vực biên giới phía Bắc, ngày 18/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Số liệu trong báo cáo Thực trạng Công nghệ quốc phòng (State of Defense Report) cho biết dòng vốn đang đổ vào các công nghệ quân sự và công nghệ lưỡng dụng ở mức chưa từng có. Xu hướng này xuất phát từ căng thẳng địa chính trị gia tăng, chi tiêu quân sự tăng mạnh và nhu cầu ngày càng lớn đối với các hệ thống tự hành cùng công nghệ có thể nhanh chóng triển khai trên chiến trường.

Protego Ventures ước tính tổng đầu tư toàn cầu vào công nghệ quốc phòng trong 12 tháng qua đã tăng lên gần 70 tỷ USD. Riêng quý I/2026, lĩnh vực này thu hút 24,4 tỷ USD vốn đầu tư, mức cao nhất từng được ghi nhận trong một quý.

Báo cáo cũng cho thấy dòng vốn đầu tư đang tập trung vào ít thương vụ hơn nhưng với quy mô lớn hơn, trong khi nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng đạt mức định giá cao chưa từng có. Báo cáo nhận định lĩnh vực quốc phòng đã chuyển từ vị trí bên lề sang trung tâm của hoạt động đầu tư mạo hiểm. Sự thay đổi này phản ánh xu hướng điều chỉnh quan điểm của giới đầu tư trong bối cảnh các chính phủ tìm cách tiếp cận nhanh hơn với những năng lực quân sự tiên tiến.

Về cơ cấu đầu tư, các hệ thống tự hành chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 24% tổng nguồn vốn. Nhóm này bao gồm thiết bị bay không người lái (UAV), phương tiện không người lái hoạt động trên mặt nước và phương tiện không người lái trên bộ. Đứng tiếp theo là các công nghệ cảm biến, kết nối và an ninh, chiếm 16,8%; trong khi lĩnh vực vũ khí và đạn dược chiếm 14,4%, bao gồm cả các loại vũ khí năng lượng định hướng.

Kết quả trên cho thấy công nghệ quốc phòng đang trở thành một lĩnh vực thu hút dòng vốn đầu tư lớn trong bối cảnh các quốc gia tăng cường năng lực quân sự và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến. Đặc biệt, các hệ thống tự hành và những công nghệ có khả năng triển khai nhanh trên chiến trường đang chiếm vị trí nổi bật trong xu hướng đầu tư toàn cầu.