Dòng vốn trung tâm dữ liệu đặt bài toán xanh cho Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh

SHTP đang củng cố năng lực cạnh tranh, từng bước hình thành các động lực tăng trưởng mới cho TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: HÀ

Thông tin từ Ban quản lý Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (SHTP) cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, SHTP thu hút khoảng 1,23 tỷ USD vốn đầu tư cấp mới, gấp 3,9 lần cùng kỳ và đạt 87,9% kế hoạch năm. Hai dự án trung tâm dữ liệu có tổng vốn 989,05 triệu USD, chiếm hơn 80% vốn cấp mới.

TIÊU CHÍ XANH ĐI VÀO DỰ ÁN HẠ TẦNG SỐ

Đầu tháng 11 vừa qua, Ban quản lý SHTP đã công bố danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 theo Quyết định số 7013/QĐ-UBND ngày 20/10/2026 của UBND TP. Hồ Chí Minh về danh mục dự án thu hút đầu tư vào SHTP giai đoạn 2026 - 2030. Danh mục cập nhật bảy vị trí kêu gọi đầu tư, đồng thời nêu nhóm tiêu chí ưu tiên về môi trường, năng lượng và phát thải.

Cụ thể, dự án được ưu tiên cần có lộ trình và cam kết hướng đến phát thải ròng bằng 0 chậm nhất vào năm 2045; có phương án xử lý chất thải, giảm thiểu tác động môi trường và xác định vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường. Trong nhóm tiêu chí ưu tiên, nhà đầu tư cần cam kết tiết giảm, tái sử dụng, tái chế chất thải; ưu tiên năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.

Các mục tiêu được lượng hóa: năng lượng tái tạo chiếm tối thiểu 20% tổng năng lượng sơ cấp vào năm 2030 và 65 - 70% vào năm 2045; tiết kiệm năng lượng từ 7 - 10% và 14 - 20% tương ứng hai mốc này. Mức giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng là 15 - 35% vào năm 2030 và 70 - 80% vào năm 2045.

Riêng với trung tâm dữ liệu, tiêu chí được đặt ra là chỉ số hiệu quả sử dụng năng lượng (PUE) dưới 1,3. Chỉ số này phản ánh tương quan giữa tổng năng lượng tiêu thụ của trung tâm và năng lượng dành cho thiết bị công nghệ thông tin; càng gần 1 thì hiệu quả sử dụng năng lượng càng cao. Việc đặt ngưỡng riêng cho trung tâm dữ liệu cho thấy hiệu quả vận hành được tính đến đối với loại hình hạ tầng hoạt động liên tục và có nhu cầu điện lớn.

Một dự án tại SHTP đã công bố lộ trình xanh cụ thể. Theo thông tin của Ban quản lý, Evolution DC VN HCMC hướng tới sử dụng năng lượng tái tạo, đạt PUE không quá 1,25 và chứng nhận công trình xanh LEED Gold. Dự án đã được bàn giao đất thực địa tại lô T8 vào tháng 8/2026; mục tiêu đầu tư còn bao gồm phát triển hạ tầng năng lượng xanh và hiệu quả năng lượng.

BÀI TOÁN NGUỒN ĐIỆN VÀ GIÁM SÁT CAM KẾT

Hiện nay, nhu cầu điện cho hạ tầng số đang tăng nhanh cùng sự phát triển của các trung tâm dữ liệu. Theo Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVN-HCMC), Thành phố cần chuẩn bị khoảng 200 mW cho bốn dự án trung tâm dữ liệu đã có quyết định đầu tư; về dài hạn, nhu cầu điện của nhóm dự án này có thể lên tới 1.000 mW.

Hơn 80% dòng vốn mới đến từ 2 dự án trung tâm dữ liệu, đánh dấu bước mở rộng cơ cấu đầu tư của SHTP sang hạ tầng số và dịch vụ công nghệ cao. Ảnh: SHTP

Các trung tâm dữ liệu phải vận hành liên tục, với máy chủ, lưu trữ, kết nối và làm mát hoạt động cả ngày lẫn đêm, nên khả năng cấp điện ổn định là yêu cầu quan trọng.

Con số 200 mW phản ánh nhu cầu ở quy mô toàn thành phố, không phải riêng hai dự án tại SHTP. Với tổng công suất thiết kế tải công nghệ thông tin 112 mW, hai dự án tại đây cũng đòi hỏi tính toán đồng bộ nhu cầu điện thực tế, nguồn năng lượng tái tạo và hệ thống dự phòng.

Bài toán đặt ra là, bên cạnh nguồn cung, các cam kết xanh cần được chuyển thành tiêu chí có thể đo lường trong suốt vòng đời dự án. Với PUE, cần xác định cách thức đo lường, thời điểm đánh giá và cơ chế báo cáo khi trung tâm vận hành.

Với năng lượng tái tạo, cần làm rõ tỷ lệ được tính trên cơ sở nào, nguồn cung được bảo đảm bằng hình thức nào và việc thực hiện cam kết được kiểm tra ra sao. Giải pháp làm mát, sử dụng nước và quản lý chất thải cũng cần được xem xét trong đánh giá môi trường và quá trình vận hành.

Với dòng vốn trung tâm dữ liệu gần 1 tỷ USD, hiệu quả thu hút đầu tư xanh sẽ phụ thuộc vào khả năng bảo đảm nguồn điện, thực hiện cam kết môi trường và giám sát vận hành.

Dự án Evolution DC VN HCMC tại lô T8 có vốn đăng ký 508,78 triệu USD, công suất thiết kế 52 mW tải công nghệ thông tin (IT Load), tương đương 5.020 tủ rack. Trong khi đó, tại lô T9, Tổ hợp Trung tâm dữ liệu siêu lớn STARMASON có vốn 480,26 triệu USD, công suất thiết kế 60 mW tải công nghệ thông tin. Hai dự án có tổng công suất thiết kế dành cho thiết bị công nghệ thông tin là 112 mW, không phải tổng công suất điện cần cấp cho toàn bộ trung tâm, bởi hệ thống làm mát, dự phòng và hạ tầng phụ trợ cũng tiêu thụ năng lượng.