Dòng vốn tín dụng tăng tốc tại các đầu tàu kinh tế

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến ngày 28/8, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 20,5 triệu tỷ đồng, tăng 10,24% so với cuối năm 2025.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ với khoảng 77,3% dư nợ phục vụ lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

NHNN cho biết trong 8 tháng đầu năm khoảng 77,3% dư nợ tín dụng phục vụ lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm tài chính lớn nhất cả nước khi chiếm tới 37% tổng huy động vốn và hơn 31% dư nợ của toàn nền kinh tế. Theo bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc NHNN khu vực 1, địa bàn ghi nhận mức tăng trưởng huy động 10,78% và tín dụng tăng 13,05% trong 8 tháng đầu năm, vượt mặt bằng chung toàn hệ thống. Dù nguồn lực dồi dào, việc tốc độ giải ngân cao hơn tốc độ gom vốn đang tạo áp lực lên chi phí của các nhà băng, nhất là khi nhiều đại dự án chuẩn bị bước vào giai đoạn giải ngân cao điểm 2027-2029.

Tính đến hết tháng 6/2026, 13 tổ chức tín dụng đã cam kết hơn 63.000 tỷ đồng cho 29 công trình trọng điểm của Hà Nội với dư nợ đạt gần 15.000 tỷ đồng, trong đó vốn trung và dài hạn chiếm trên 65%.

Để khơi thông dòng vốn này, giải pháp trọng tâm được đưa ra là chuyển đổi thẩm định theo dòng tiền thay vì phụ thuộc tài sản bảo đảm, đẩy mạnh cho vay hợp vốn và khai thác cơ chế đặc thù từ Nghị quyết số 258/2025/QH15 cùng Luật Thủ đô kết hợp các kênh trái phiếu, ODA và đối tác công tư.

Hòa nhịp cùng sự sôi động của Thủ đô, khu vực TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai tiếp tục duy trì vị thế trụ cột ở phía Nam khi chiếm khoảng 30,4% tổng dư nợ cả nước. Đến cuối tháng 8/2026, dư nợ tại đây đạt 6.392 nghìn tỷ đồng, tăng 10,08% so với cuối năm 2025, bắt nhịp sát sao với mức tăng 10,24% của toàn hệ thống ngân hàng. Trợ lực cho sự bành trướng quy mô này là lượng tiền gửi vững chắc đạt 6.324 nghìn tỷ đồng, trong đó tiền gửi tiết kiệm dân cư và tiền gửi có kỳ hạn chiếm áp đảo tới 67,8%.

Điểm sáng lớn nhất là dòng vốn tại địa bàn này đã bám rất sát các chương trình mục tiêu và khu vực sản xuất kinh doanh với mức tăng 10,8%. Các ngân hàng đã rót 1.412 nghìn tỷ đồng cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm 22% tổng dư nợ, đồng thời dành 845 nghìn tỷ đồng cho nông nghiệp nông thôn và 375 nghìn tỷ đồng cho xuất khẩu. Riêng chương trình tín dụng thủy sản, nông, lâm nghiệp đã giải ngân lũy kế 64,8 nghìn tỷ đồng cho 18.612 lượt khách hàng, khẳng định vai trò tiếp sức liên tục cho doanh nghiệp.

Không dừng lại ở các đô thị hạt nhân, mạch máu tín dụng khi tỏa về các vùng kinh tế lân cận cũng mang theo chuyển dịch tích cực. Báo cáo từ NHNN chi nhánh khu vực 13 cho thấy tổng nguồn vốn huy động thị trường 1 đạt 476.743 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cuối năm 2025, trong đó Tây Ninh đạt 250.719 tỷ đồng và Đồng Tháp đạt 226.024 tỷ đồng. Về dư nợ, toàn vùng đạt 551.035 tỷ đồng với Tây Ninh chiếm 295.254 tỷ đồng và Đồng Tháp đạt 255.780 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ cấu phân bổ dòng tiền đang phân hóa theo hướng kiến tạo năng lực sản xuất mới. Dù thương mại dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 343.129 tỷ đồng, tương đương 62,27% tổng dư nợ, mảng công nghiệp và xây dựng lại bứt tốc ấn tượng khi tăng tới 10,96%, đạt quy mô 101.702 tỷ đồng. Trong khi đó, dư nợ nông, lâm, thủy sản giảm nhẹ 0,66% xuống 106.204 tỷ đồng.n

Diễn biến này chứng minh các ngân hàng đang chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp, tăng cường tiếp vốn vào đầu tư hạ tầng và các ngành tạo ra giá trị gia tăng bền vững.