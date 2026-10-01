Dòng vốn tìm đến những động lực tăng trưởng

Dòng vốn đi cùng nhịp sản xuất

Nhu cầu vốn của nền kinh tế Khu vực 9 gồm Đà Nẵng, Huế và Quảng Ngãi đang có xu hướng tăng lên cùng sự khởi sắc của sản xuất, kinh doanh. Đến cuối tháng 8/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn khoảng 706.600 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với cuối năm 2025. Ước đến cuối tháng 9, dư nợ đạt khoảng 712.500 tỷ đồng, tăng trên 5%.

Những tháng qua, các TCTD trên địa bàn Khu vực 9 tiếp tục tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh (Ảnh: C. Thái).

Đáng chú ý, bên cạnh vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhu cầu tín dụng trung và dài hạn cũng tăng, cho thấy dòng vốn đang từng bước đi sâu hơn vào các hoạt động đầu tư, mở rộng sản xuất và triển khai các dự án phát triển.

Theo ông Lê Anh Xuân, Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 9, các TCTD tiếp tục tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh và những lĩnh vực có nhu cầu vốn. Đồng thời, tạo điều kiện để dòng tiền đến đúng những khu vực có khả năng tạo ra giá trị cho nền kinh tế.

Đến cuối tháng 8, dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản hơn 48.000 tỷ đồng; công nghiệp và xây dựng khoảng 165.500 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cuối năm 2025. Trong khi đó, thương mại và dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng lớn với gần 493.000 tỷ đồng.

Cơ cấu tín dụng phần nào phản ánh đặc điểm kinh tế của từng địa phương. Nếu Đà Nẵng có tỷ trọng vốn lớn ở thương mại, dịch vụ và các hoạt động đô thị, thì tại Quảng Ngãi có dư địa đáng kể ở nông nghiệp, công nghiệp và các chuỗi sản xuất. Huế cũng đang mở rộng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các chương trình phát triển đô thị, an sinh.

Không chỉ những lĩnh vực truyền thống, tín dụng ưu tiên tiếp tục được duy trì với quy mô đáng kể. Đến cuối tháng 8, dư nợ các lĩnh vực ưu tiên khoảng 339.600 tỷ đồng, tập trung vào nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây là những khu vực được kỳ vọng tiếp tục tạo thêm việc làm, mở rộng năng lực sản xuất và nâng sức cạnh tranh của nền kinh tế trong thời gian tới.

Từ khoản vay đến những công trình xanh

Một hình ảnh rõ nét về dòng vốn hướng vào những động lực tăng trưởng mới là dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn, Đà Nẵng. Vừa qua, Agribank ký hợp đồng tín dụng với Công ty cổ phần Môi trường Việt Nam để triển khai dự án có tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng, trong đó khoản tín dụng Agribank cam kết tài trợ 1.500 tỷ đồng. Nhà máy được thiết kế xử lý khoảng 1.100 tấn rác mỗi ngày và phát điện khoảng 18 MW.

Điều đáng chú ý ở dự án này không chỉ nằm ở quy mô vốn. Phía sau một khoản tín dụng lớn là câu chuyện xử lý rác, giảm áp lực cho môi trường đô thị và tận dụng chất thải để tạo ra năng lượng. Dòng vốn vì thế không chỉ hướng đến hiệu quả của một dự án mà còn gắn với những yêu cầu dài hạn về môi trường, năng lượng và phát triển đô thị bền vững.

Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn (Đà Nẵng) đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ (Ảnh C. Thái).

Ông Trần Đình Chánh, Giám đốc Agribank Nam Đà Nẵng, đơn vị cho vay hợp vốn đối với dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn cho biết, định hướng của đơn vị là tập trung vốn cho những dự án có hiệu quả, có khả năng tạo ra giá trị và phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Bên cạnh nhu cầu vốn của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, ngân hàng quan tâm đến các dự án đầu tư phát triển và những công trình có tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh. Đối với chủ đầu tư, việc tiếp cận được nguồn vốn tín dụng mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình hiện thực hóa một dự án có quy mô lớn và yêu cầu vốn dài hạn.

Đại diện Công ty cổ phần Môi trường Việt Nam cho rằng, việc Agribank đồng hành thu xếp nguồn vốn cho dự án thể hiện sự quan tâm của ngân hàng đối với các dự án môi trường, năng lượng sạch và những công trình phù hợp với định hướng phát triển bền vững. Sự đồng hành về vốn giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện triển khai dự án đúng tiến độ, đồng thời góp phần đưa công nghệ xử lý chất thải gắn với phát điện vào thực tiễn.

Cùng với đó, nhà ở xã hội cũng đang trở thành một trong những dòng vốn được quan tâm. Theo số liệu NHNN Khu vực 9, đến giữa năm 2026, các TCTD trên địa bàn giải ngân gần 292 tỷ đồng cho các chủ đầu tư của 3 dự án nhà ở xã hội. Đồng thời, giải ngân hơn 34 tỷ đồng cho hơn 100 người mua nhà.

Tại Đà Nẵng, việc khảo sát nhu cầu nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân đang được triển khai, nhằm có thêm cơ sở để phát triển nguồn cung sát với nhu cầu thực tế. Những chuyển động này cho thấy tín dụng đang được đặt trong một không gian rộng hơn. Đó không chỉ là nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh trước mắt mà còn tham gia vào những dự án xây dựng hạ tầng, nhà ở, môi trường và các nền tảng cần thiết cho sự phát triển lâu dài của đô thị.

Đưa vốn đến đúng địa chỉ

Để dòng vốn đến gần hơn với nhu cầu thực tế, thực hiện chỉ đạo của Khu vực 9, các TCTD trên đã chủ động đa dạng hóa hình thức kết nối ngân hàng - doanh nghiệp theo từng nhóm khách hàng, triển khai nhiều chương trình, gói tín dụng với lãi suất phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp có thêm nguồn lực phục hồi và mở rộng hoạt động.

Đến cuối quý II/2026, trên địa bàn đã tổ chức 498 buổi gặp gỡ, đối thoại giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Qua đó, lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II, các TCTD đã giải ngân cho vay mới 36.481 tỷ đồng, dư nợ cuối kỳ đạt 57.641 tỷ đồng, với 3.720 doanh nghiệp và 46 đối tượng khác.

Cùng với cho vay mới, các TCTD đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 6 khách hàng với dư nợ 83 tỷ đồng. Đồng thời, thực hiện các hình thức hỗ trợ khác như giảm lãi suất, phí... cho 12 doanh nghiệp, với dư nợ được hỗ trợ khoảng 386 tỷ đồng.

Theo ông Lê Anh Xuân, NHNN Khu vực 9 tiếp tục chỉ đạo các TCTD đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp của nền kinh tế, tập trung vào sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, nhà ở xã hội và những lĩnh vực có tiềm năng phát triển.

Các TCTD trên địa bàn tích cực đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp của những lĩnh vực có tiềm năng phát triển (Ảnh: PV).

Với những dự án còn vướng mắc về pháp lý, ngành Ngân hàng sẽ phối hợp theo hướng kết nối chính quyền, doanh nghiệp và ngân hàng để tháo gỡ khó khăn trong phạm vi chức năng, tạo điều kiện cho những dự án đủ điều kiện sớm tiếp cận nguồn vốn.

Cùng với mở rộng tín dụng, chất lượng tín dụng vẫn được đặt lên hàng đầu. Đến cuối tháng 8, nợ xấu toàn Khu vực 9 ở mức khoảng 1,6% tổng dư nợ. Đây là chỉ số cần tiếp tục được theo dõi trong bối cảnh nhu cầu vốn đang tăng và hoạt động sản xuất, kinh doanh có sự phân hóa giữa các lĩnh vực.

Từ những công trình môi trường hàng nghìn tỷ đồng ở đô thị đến những khoản vay giúp người dân có thêm con giống, phương tiện sản xuất hay vốn lưu động, dòng tín dụng đang hiện diện ở nhiều tầng nấc của nền kinh tế. Điểm gặp nhau của những dòng vốn ấy vẫn là hiệu quả sử dụng. Khi đồng vốn được đưa vào đúng dự án, đúng nhu cầu và đúng đối tượng, nó không chỉ tạo ra doanh thu hay lợi nhuận, mà còn có thể tạo việc làm, cải thiện sinh kế, hoàn thiện hạ tầng và nâng chất lượng cuộc sống.

Trong những tháng cuối năm, khi nhu cầu vốn tiếp tục tăng theo nhịp sản xuất, kinh doanh, yêu cầu đặt ra với ngành Ngân hàng Khu vực 9 là mở rộng khả năng tiếp cận vốn đi cùng kiểm soát rủi ro, giữ an toàn hệ thống và tiếp tục hướng dòng tiền vào những khu vực tạo ra giá trị.