Theo phân tích của FiinGroup, hoạt động của các quỹ đầu tư tại Việt Nam trong tháng 10/2026 tiếp tục chịu tác động từ diễn biến thị trường và dòng vốn. Tính đến cuối tháng, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của 141 quỹ đạt hơn 239 nghìn tỷ đồng, giảm gần 8,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 3,5% so với tháng trước. Đây là tháng giảm thứ 2 liên tiếp, nhưng mức giảm đã thu hẹp so với 5% của tháng 9. So với mức đỉnh cuối tháng 9/2025, quy mô NAV thấp hơn khoảng 21,8%.

Xét theo loại hình, NAV của quỹ mở giảm 4%, quỹ ETF giảm 3,5% và quỹ đóng giảm 2,4%. Theo chiến lược đầu tư, nhóm quỹ Trái phiếu ghi nhận mức giảm mạnh nhất, 17,6%. Trong khi đó, quy mô tài sản của nhóm quỹ cổ phiếu chịu tác động từ hiệu suất đầu tư âm và dòng vốn rút ròng.

Tổng giá trị rút ròng trong tháng 10 đạt khoảng 3,7 nghìn tỷ đồng, tăng 30,7% so với tháng 9. Riêng nhóm quỹ cổ phiếu bị rút ròng 3,3 nghìn tỷ đồng, tăng 32%. Trong đó, các quỹ mở bị rút ròng 2,1 nghìn tỷ đồng, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp, với giá trị lũy kế hơn 3,8 nghìn tỷ đồng. PYN Elite bị rút ròng 1.347 tỷ đồng, tiếp đến là VNEFUND với 324 tỷ đồng và K-Vietnam Equity Fund với 83,5 tỷ đồng.

Ở nhóm quỹ đóng, giá trị rút ròng tăng 81,5% lên 845,3 tỷ đồng, riêng VNH gần 348 tỷ đồng, cao nhất kể từ tháng 10/2025. Ngược lại, áp lực rút ròng tại các quỹ ETF giảm còn khoảng 418 tỷ đồng. Đáng chú ý, DCVFMVN30 ETF ghi nhận dòng vốn vào ròng 121,5 tỷ đồng, sau khi bị rút ròng 92 tỷ đồng trong tháng trước.

Xu hướng rút vốn cũng tiếp diễn tại nhóm quỹ trái phiếu, với giá trị gần 451 tỷ đồng, gấp 2,7 lần tháng 9, đánh dấu tháng rút ròng thứ 14 liên tiếp. TCBF dẫn đầu với 221 tỷ đồng, chiếm hơn 49% tổng giá trị rút ròng của nhóm. DCIP chuyển sang rút ròng khoảng 44 tỷ đồng sau hai tháng vào ròng.

Ở chiều ngược lại, hai quỹ thành lập năm 2026 là IFNPVI và KSIF lần lượt thu hút 29,9 tỷ đồng và 10,2 tỷ đồng. Nhóm quỹ cân bằng bị rút ròng 97 tỷ đồng, tháng thứ tư liên tiếp, chủ yếu từ VINACAPITAL-VIBF.

Về hiệu suất đầu tư, nhóm quỹ cổ phiếu giảm bình quân 2,3% trong tháng 10, nhẹ hơn mức giảm 3,9% của tháng 9. Cùng kỳ, VN-Index giảm 1,53%, sau mức giảm 3,47% tháng trước. Có 88/96 quỹ ghi nhận hiệu suất âm, nhưng một số quỹ mở đã chuyển sang tăng, gồm TCGF, VINACAPITAL-VVF và LHCDF. Trong đó, VINACAPITAL-VVF đạt mức tăng 0,6%, nhờ tỷ trọng cao tại các cổ phiếu tăng giá như GMD, MWG và VHC.

Lũy kế 10 tháng, nhóm quỹ trái phiếu đạt hiệu suất bình quân 5,2%, so với 4,7% cùng kỳ năm 2025; có 19/24 quỹ ghi nhận mức cải thiện. Tuy nhiên, hiệu suất này chỉ cao hơn lãi suất tiết kiệm 4,4% khoảng 0,8 điểm phần trăm, tương đương mức chênh lệch cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, hiệu suất bình quân nhóm quỹ cổ phiếu ở mức âm 10%, trái ngược mức tăng 18% cùng kỳ năm trước. VN-Index giảm 2,4% trong giai đoạn này, so với mức tăng 29,4% của 10 tháng năm 2025. Các quỹ DCDS, EVESG, PYN Elite và VCBF-BCF đều đảo chiều từ tăng sang giảm.

Trong khi đó, nhóm quỹ trái phiếu duy trì hiệu suất bình quân 0,57% trong tháng 10, gần tương đương mức 0,58% tháng 9. Có 13/28 quỹ ghi nhận hiệu suất thấp hơn tháng trước, BVBF là quỹ duy nhất có hiệu suất âm 0,6% do khoản lỗ chưa thực hiện khi giá trái phiếu doanh nghiệp trong danh mục giảm. Ngược lại, VCBF-FIF đạt 1,8%, mức cao nhất theo tháng kể từ khi thành lập, chủ yếu nhờ giá trái phiếu MSN123008 và TNG124027 trong danh mục tăng lần lượt 6,3% và 0,62%.

Đối với nhóm quỹ cân bằng, hiệu suất bình quân giảm 0,7% trong tháng 10, so với mức giảm 1,02% của tháng 9. Có 12/13 quỹ ghi nhận hiệu suất âm. TCFF giảm 1,2% trong bối cảnh tỷ trọng cổ phiếu tăng từ 39,9% lên 50,5%. Ngược lại, VBIF duy trì mức tăng 0,5% tháng thứ ba liên tiếp, với tỷ trọng cổ phiếu chỉ 0,02%, trong khi tiền và tài sản khác chiếm hơn 56%, trái phiếu khoảng 43%.

Trong hoạt động quản lý danh mục, có 20/37 quỹ mở cổ phiếu tăng tỷ trọng tiền trong tháng 10, so với 24/37 quỹ tháng trước. Đáng chú ý, VLGF nâng tỷ trọng tiền từ 11,9% lên 16,9%, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp, với tiền gửi ngân hàng gấp 3,6 lần tháng trước.

Về giao dịch cổ phiếu, các quỹ mua ròng một số mã bất động sản như TCH, DXG, KDH, VRE, IDC và VHM; trong đó, TCH và DXG được mua ròng tháng thứ ba liên tiếp. MSN được khoảng 18 quỹ mua vào, trong khi MBB tiếp tục được mua ròng tháng thứ ba.

Ở chiều bán, các mã ngân hàng OCB, VPB, STB và chứng khoán SHS, VCI, TCX nằm trong nhóm bị bán ròng. OCB bị bán ròng tháng thứ tư liên tiếp, riêng PYN Elite bán 21 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 99% tổng khối lượng bán ròng. SHS ghi nhận tháng bán ròng thứ sáu, còn FPT là cổ phiếu có nhiều quỹ tham gia bán ròng nhất, khoảng 27 quỹ.