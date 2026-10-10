Dòng vốn rút mạnh khỏi chứng khoán châu Á: Triển vọng AI hay lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ sẽ thay đổi 'cuộc chơi'?

Sở Giao dịch Chứng khoán Bombay tại Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: Niyantha Shekhar/Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Lợi suất trái phiếu Mỹ tạo “chuẩn mới” cho cổ phiếu châu Á

Theo dữ liệu LSEG được Reuters dẫn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 23,49 tỷ USD cổ phiếu tại bảy thị trường gồm Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines trong tháng 9, đảo chiều so với mức mua ròng 4,72 tỷ USD trong tháng 8.

Trong đó, Hàn Quốc chiếm hơn 70% tổng lượng vốn bị rút. Ấn Độ ghi nhận mức bán ròng 3,75 tỷ USD; Đài Loan bị rút 1,28 tỷ USD, Thái Lan 783 triệu USD, Indonesia 576 triệu USD và Philippines 135 triệu USD.

Đáng chú ý, Việt Nam đi ngược xu hướng, khi thu hút ròng khoảng 6,68 triệu USD. Dù quy mô còn khiêm tốn, việc Việt Nam đứng ngoài xu hướng bán ròng chung vẫn là tín hiệu tích cực tương đối.

Với nhiều thị trường khu vực châu Á, bức tranh bán ròng tháng 9 của nhà đầu tư nước ngoài dường như chưa dừng lại. Tính đến thời điểm này của tháng 10, nhà đầu tư ngoại đã rút thêm 4,81 tỷ USD khỏi cổ phiếu Hàn Quốc và 3,25 tỷ USD khỏi thị trường Ấn Độ, cho thấy xu hướng giảm tiếp xúc với các thị trường châu Á lớn vẫn đang tiếp diễn.

Áp lực bán xuất hiện đúng lúc lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh. Theo Reuters, lợi suất Treasury kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 53 điểm cơ bản trong tháng 9 (ghi nhận mức tăng theo tháng lớn nhất kể từ tháng 9/2022) và ngày 7/10 có lúc chạm 5,364%, mức cao nhất trong khoảng 24 năm. Đến ngày 9/10, lợi suất vẫn quanh 5,29%.

Ở phạm vi rộng hơn, Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cho biết nhà đầu tư nước ngoài rút 26,3 tỷ USD khỏi cổ phiếu và trái phiếu tại các thị trường mới nổi trong tháng 9, gồm 19,2 tỷ USD khỏi cổ phiếu và 7 tỷ USD khỏi trái phiếu. Theo giới phân tích, lập trường cứng rắn hơn của Fed đã đẩy lợi suất Treasury và đồng USD lên, khiến nhà đầu tư thu hẹp vị thế ở các tài sản rủi ro hơn.

Cổ phiếu AI từ động lực thành điểm chốt lời

Hàn Quốc là ví dụ rõ nhất về sự thay đổi khẩu vị rủi ro. Theo IIF, làn sóng bán mạnh cổ phiếu Hàn Quốc góp phần lớn vào mức rút 19,2 tỷ USD khỏi cổ phiếu thị trường mới nổi trong tháng 9. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc đã tăng khoảng 62% từ đầu năm trước khi áp lực bán gia tăng, đúng lúc đà tăng của nhóm công nghệ gắn với AI hạ nhiệt.

Một tín hiệu khác đến từ các quỹ phòng hộ. Nghiên cứu của Goldman Sachs cho thấy mức phân bổ vượt chuẩn của các quỹ phòng hộ vào cổ phiếu châu Á giảm còn 13% so với chỉ số MSCI All Country World Index vào giữa tháng 9, từ mức đỉnh 20% hồi tháng 6.

Việc giảm tỷ trọng này cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đã trở nên thận trọng hơn với cổ phiếu trong khu vực sau đợt tăng giá trước đó, đặc biệt tại những thị trường có tỷ trọng lớn cổ phiếu công nghệ và các cổ phiếu liên quan đến AI.

Các thị trường công nghệ như Hàn Quốc và Đài Loan đặc biệt nhạy cảm với biến động lợi suất. Khi lợi suất trái phiếu tăng, giá trị hiện tại của lợi nhuận kỳ vọng trong tương lai bị chiết khấu mạnh hơn, khiến nhóm cổ phiếu tăng trưởng cao dễ chịu áp lực định giá. Đây là điểm đáng chú ý khi làn sóng AI từng giúp nhiều cổ phiếu bán dẫn và công nghệ châu Á tăng mạnh. Trong tháng 8, chính các cổ phiếu công nghệ liên quan đến AI từng là một trong những động lực thu hút vốn trở lại khu vực.

Diễn biến bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên một số thị trường châu Á trong tháng 9 cho thấy một thay đổi đáng chú ý trong phân bổ vốn. Theo đó, khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì ở vùng cao và USD tiếp tục mạnh, ngay cả những thị trường từng dẫn dắt cuộc đua AI cũng không còn miễn nhiễm với áp lực chốt lời.