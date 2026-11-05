Dòng vốn rẻ tiếp sức doanh nghiệp chạy nước rút

Ngành Ngân hàng chủ động giảm lãi suất, mở rộng cánh cửa tiếp cận dòng vốn rẻ cho cộng đồng doanh nghiệp

Những tháng cuối năm luôn là thời điểm then chốt để các doanh nghiệp tại Thanh Hóa tập trung tăng tốc sản xuất, hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu, mở rộng thị trường và chuẩn bị nguồn lực cho kế hoạch kinh doanh trong năm mới. Tuy nhiên, áp lực về chi phí nguyên vật liệu, nhân công và đặc biệt là chi phí vốn vay vẫn luôn là một bài toán không hề dễ giải đối với cộng đồng doanh nghiệp. Trong bức tranh chung đó, sự nỗ lực của hệ thống ngân hàng nhằm hạ lãi suất hơn nữa đang tiếp thêm sức mạnh cho các doanh nghiệp để duy trì hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhằm hậu thuẫn cho đà phát triển, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 7 đã chỉ đạo sát sao các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tăng cường kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp. Tính đến tháng 10/2026, 114 hội nghị đối thoại đã được tổ chức, doanh số cho vay lũy kế từ đầu năm lên tới 110.976 tỷ đồng, tháo gỡ kịp thời hàng loạt điểm nghẽn về vốn cho hàng ngàn khách hàng.

Theo thống kê, kinh tế Thanh Hóa trong 9 tháng đầu năm 2026 đã ghi nhận những điểm sáng rực rỡ. GRDP toàn tỉnh tăng 8,54%, vượt kịch bản đề ra; thu ngân sách nhà nước đạt trên 51.000 tỷ đồng, bằng 99% dự toán. Điểm tựa cho sự tăng trưởng này có đóng góp không nhỏ của hơn 23.500 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 496.000 lao động.

Hạ lãi suất, khơi thông dòng vốn tín dụng

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và NHNN về việc ổn định mặt bằng lãi suất, một làn sóng giảm chi phí vốn đã lan tỏa mạnh mẽ khắp hệ thống TCTD. Thông tin từ NHNN cho thấy, 100% ngân hàng thương mại đã đồng loạt giảm lãi suất tiền gửi niêm yết cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, phổ biến từ 0,5 - 0,7%/năm. Sự sụt giảm của chi phí huy động đầu vào chính là cơ sở tạo dư địa để các ngân hàng mạnh tay cắt giảm lãi suất cho vay. So với giữa tháng 10/2026, lãi suất cho vay phát sinh mới đã giảm bình quân 0,2 - 0,5 điểm phần trăm. Thậm chí, hơn 20 ngân hàng đã tung ra các chương trình tín dụng ưu đãi với mức giảm sâu từ 1,5 đến 2%/năm.

Tại Thanh Hóa, sự thẩm thấu của chính sách đang thể hiện rõ qua các chỉ tiêu tăng trưởng. Tính đến cuối tháng 10/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 277 nghìn tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2025 và tăng hơn 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khối doanh nghiệp, toàn tỉnh hiện có 5.465 doanh nghiệp đang tiếp cận nguồn vốn vay với tổng dư nợ lên tới 74.639 tỷ đồng, chiếm 27,1% dư nợ trên địa bàn.

Theo ông Ngô Văn Minh, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa, quy mô tín dụng tăng trưởng 2 con số trong 10 tháng qua minh chứng cho khả năng hấp thụ vốn tích cực của các doanh nghiệp địa phương. Từ nay đến hết ngày 31/12/2026, chi nhánh tiếp tục triển khai gói giảm lãi suất 1,5 - 2%/năm để sát cánh cùng khách hàng doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Giám đốc NHNN Khu vực 7, ông Trần Thế Hùng nhấn mạnh, các ngân hàng đang dồn lực cho những chương trình tín dụng ưu tiên theo tinh thần Văn bản số 7125/NHNN-TD. Các khoản vay đáp ứng điều kiện sẽ được giảm tối thiểu 1 điểm phần trăm so với mức bình quân, tập trung vào nông nghiệp, xuất khẩu, chế biến chế tạo, công nghệ cao và các dự án chuyển đổi xanh.

Giảm chi phí gắn với hiệu quả sử dụng vốn

Lãi suất hạ là tín hiệu đáng mừng, song với các chủ doanh nghiệp, điều cốt lõi còn nằm ở tính khả thi trong việc tiếp cận và thời gian giải ngân nhanh chóng. Nguồn vốn rẻ chỉ thực sự phát huy tác dụng khi được đưa đúng thời điểm vào những doanh nghiệp có năng lực sản xuất thực tế.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi tiếp sức cho các doanh nghiệp Thanh Hóa bứt tốc sản xuất những tháng cuối năm

Là một đơn vị chuyên sản xuất bao bì xuất khẩu, Công ty Cổ phần Nhựa bao bì Trung Hiếu (phường Bỉm Sơn) đang rất cần bổ sung vốn lưu động để mua nguyên liệu cho các đơn hàng cuối năm. Đại diện công ty phấn khởi chia sẻ, việc tiếp cận được nguồn vốn với lãi suất giảm từ 1,5 - 2%/năm từ BIDV Chi nhánh Trung Sơn giúp đơn vị giải phóng áp lực tài chính, duy trì nhịp độ sản xuất liên tục và bảo đảm tiến độ giao hàng với đối tác.

Tương tự, chị Hà Thị Khánh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Khánh Đạo (xã Xuân Lập, Thanh Hóa), cũng đặt nhiều kỳ vọng vào các chương trình vay mới. Chị khẳng định, với những doanh nghiệp quy mô nhỏ, việc cắt giảm chi phí tài chính trong giai đoạn thị trường nhiều biến động chính là điểm tựa để duy trì vận hành, chủ động nguồn hàng hóa và tăng sức cạnh tranh.

Dù dòng vốn đã cởi mở hơn, hệ thống ngân hàng lưu ý rằng áp dụng ưu đãi không đồng nghĩa với việc tự động cấp vốn. Các TCTD hiện nay chú trọng phân tích dòng tiền, dữ liệu hoạt động và phương án kinh doanh thực tế thay vì quá phụ thuộc vào tài sản thế chấp. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động minh bạch thông tin tài chính, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực quản trị.

Chỉ khi có một phương án sản xuất kinh doanh khả thi, sử dụng vốn đúng mục đích, doanh nghiệp mới có thể nhanh chóng vượt qua khâu thẩm định, biến các chính sách lãi suất ưu đãi thành bệ phóng tài chính vững chắc, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của toàn tỉnh.