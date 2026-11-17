Thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 17/11. VN-Index giảm 10,17 điểm, tương đương 0,59%, xuống 1.726,72 điểm. Áp lực bán chiếm ưu thế trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, năng lượng và một số mã vốn hóa lớn, dù vẫn xuất hiện những điểm sáng ở nhóm tiêu dùng và một số cổ phiếu riêng lẻ.

Độ rộng thị trường nghiêng rõ rệt về phía giảm giá. Trong tổng số 379 cổ phiếu được thống kê, có 110 mã tăng, 207 mã giảm và 62 mã đứng giá. Nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất ghi nhận PIT tăng 6,96%, VPG tăng 6,74%, DTA tăng 6,68%, HU1 tăng 6,56% và TTF tăng 6,14%. Ở chiều ngược lại, HAS và TSA cùng giảm 6,96%; HIO giảm 6,92%, SMA giảm 6,91%, PNC và SVD cùng giảm 6,83%.

Xét tác động đến VN-Index, MCH là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất với 0,49 điểm, tiếp đến là STB đóng góp 0,31 điểm, POW 0,25 điểm và VPL 0,19 điểm.

Tuy nhiên, lực đỡ này không đủ bù đắp áp lực từ các cổ phiếu trụ. VCB lấy đi 1,90 điểm của chỉ số, GAS lấy đi 1,34 điểm, BSR giảm 1,24 điểm, VHM giảm 1,19 điểm và BID giảm 1,04 điểm.

Diễn biến các nhóm ngành cho thấy sắc đỏ chiếm ưu thế tại nhiều cổ phiếu ngân hàng. VCB giảm 2,07%, BID giảm 2,05%, CTG giảm 0,8%, TCB giảm 0,7% và ACB giảm 0,49%. Trong khi đó, STB tăng 1,12%, HDB tăng 0,45% và MSB tăng 0,62%. Nhóm năng lượng chịu áp lực đáng kể với GAS giảm 3,71%, BSR giảm 4,72% và PLX giảm 1,51%. Ở nhóm nguyên vật liệu, GVR giảm 2,78%, HPG giảm 0,24%.

Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 14.944 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 352 tỷ đồng trên sàn HOSE, cho thấy dòng vốn ngoại vẫn tạo thêm sức ép lên diễn biến chỉ số.

Nhìn chung, phiên 17/11 ghi nhận áp lực điều chỉnh lan rộng, với nhóm ngân hàng và năng lượng là những tác nhân chính kéo giảm chỉ số. Dù một số cổ phiếu riêng lẻ vẫn duy trì được đà tăng, độ rộng thị trường kém tích cực cùng hoạt động bán ròng của khối ngoại cho thấy tâm lý thận trọng vẫn đang chi phối giao dịch.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng phân hóa. MSN được mua ròng mạnh nhất với 147 tỷ đồng, tiếp theo là POW với 53,9 tỷ đồng, HPG 50,7 tỷ đồng và KDH 44,3 tỷ đồng. Ngược lại, FPT bị bán ròng 146,9 tỷ đồng, VCB 102,4 tỷ đồng và MBB 65,1 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 17/11, khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng 675,2 tỷ đồng trên sàn HOSE, gộp cả giao dịch thỏa thuận. Hoạt động giao dịch nghiêng rõ về chiều bán khi chỉ có 23 mã được mua ròng, trong khi số cổ phiếu bị bán ròng lên tới 42 mã.

Ở chiều mua, MBB dẫn đầu danh sách với giá trị mua ròng 26,5 tỷ đồng. Tiếp theo là VIC với 11,8 tỷ đồng, VRE với 10,1 tỷ đồng và PVT với 8,2 tỷ đồng. Các mã MSN và MWG cũng được mua ròng lần lượt 7,2 tỷ đồng và 5,8 tỷ đồng. LPB, VPB, TAL và HDB nằm trong nhóm được mua ròng tiếp theo, với giá trị từ 1,5–4,7 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, GMD chịu áp lực bán ròng lớn nhất với 281,4 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. REE đứng thứ hai với 130,7 tỷ đồng, tiếp đến là NLG với 77 tỷ đồng và CTD với 56 tỷ đồng. Ngoài ra, tự doanh bán ròng VJC 37,7 tỷ đồng, VCB 33,1 tỷ đồng và PNJ 27,7 tỷ đồng.

Nhìn chung, giao dịch tự doanh trong phiên cho thấy xu hướng rút vốn khá mạnh, tập trung chủ yếu tại GMD và REE.