Dòng vốn ngoại có cứu được cổ phiếu PNJ?

Được bổ sung vào MSCI Frontier Markets Index là tín hiệu tích cực đối với PNJ sau giai đoạn cổ phiếu giảm sâu.

Nghịch lý phía sau cánh cửa MSCI

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa đón nhận một thông tin tích cực từ thị trường quốc tế khi được bổ sung vào rổ chỉ số Thị trường Cận biên MSCI (MSCI Frontier Markets Index) trong kỳ rà soát tháng 11/2026. Cùng với PNJ, CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) cũng được đưa vào danh mục. Các thay đổi sẽ có hiệu lực sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11, tức từ ngày 1/12/2026.

Đáng chú ý, quyết định này xuất hiện đúng thời điểm PNJ trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trên thị trường chứng khoán. Từ vùng giá cao đầu năm, cổ phiếu liên tục suy giảm, có lúc xuống 13.300 đồng/cổ phiếu trong phiên 10/11, thấp nhất trong nhiều năm. Với mức giá đóng cửa 14.950 đồng ngày 13/11, vốn hóa doanh nghiệp chỉ còn khoảng 7.570 tỷ đồng.

Nếu so với mức đóng cửa 19.750 đồng ngày 20/10, thời điểm MSCI chốt dữ liệu cho kỳ rà soát, thị giá PNJ đã giảm thêm khoảng 25%. So với vùng đỉnh 84.670 đồng/cổ phiếu ghi nhận hồi đầu năm, mức giảm còn lớn hơn đáng kể.

Vì sao một cổ phiếu đang chịu sức ép lớn như PNJ vẫn được lựa chọn? Câu trả lời nằm ở sự khác biệt giữa cách thị trường đánh giá một doanh nghiệp và cách tổ chức xây dựng chỉ số đánh giá một cổ phiếu.

MSCI không lựa chọn cổ phiếu đơn thuần dựa trên lợi nhuận gần nhất hay diễn biến tăng giảm của thị giá. Các tiêu chí còn liên quan đến vốn hóa, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, thanh khoản và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế.

Trong đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn có thể mua được là một yếu tố đáng chú ý. Theo phương pháp MSCI GIMI tháng 11/2026, đối với chứng khoán chịu giới hạn sở hữu nước ngoài, room ngoại tối thiểu 15% là điều kiện liên quan để được đưa vào tập hợp chứng khoán đủ điều kiện đầu tư. Nếu room còn lại từ 15% đến dưới 25%, MSCI áp dụng hệ số điều chỉnh 0,5; khi room đạt từ 25% trở lên, cổ phiếu không còn chịu mức chiết giảm này theo tiêu chí giới hạn room.

Đây là chi tiết đáng chú ý khi nhìn lại cơ cấu sở hữu PNJ. Theo báo cáo thường niên năm 2025, tại ngày 18/3/2026, nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 48,92% vốn doanh nghiệp, sát mức giới hạn 49%.

Tuy nhiên, tình thế đã thay đổi sau làn sóng bán ra của khối ngoại. Theo dữ liệu thị trường ngày 13/11, room ngoại còn lại tại PNJ khoảng 129 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 51% hạn mức sở hữu nước ngoài chưa được sử dụng.

Vì sao một cổ phiếu đang chịu sức ép lớn như PNJ vẫn được lựa chọn

Như vậy, một diễn biến vốn được xem là bất lợi đối với cổ phiếu lại có thể giúp PNJ cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế. Khi tỷ lệ sở hữu nước ngoài giảm, dư địa dành cho các nhà đầu tư mới tăng lên, qua đó giúp cổ phiếu đáp ứng tốt hơn một số điều kiện đầu tư của MSCI.

Tuy nhiên, không thể quy toàn bộ quyết định bổ sung PNJ vào chỉ số cho việc room ngoại được mở rộng. Vốn hóa điều chỉnh theo tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, thanh khoản và các tiêu chí khác vẫn phải được xem xét. Room ngoại chỉ là một mắt xích trong hệ thống điều kiện của MSCI.

Một điểm quan trọng khác là MSCI sử dụng dữ liệu tại ngày 20/10/2026 để thực hiện kỳ rà soát. Khi đó, PNJ đóng cửa ở mức 19.750 đồng/cổ phiếu. Việc giá tiếp tục lao dốc sau thời điểm chốt dữ liệu không mặc nhiên làm thay đổi kết quả rà soát đã được xác định. Điều này lý giải vì sao việc PNJ được bổ sung vào chỉ số và diễn biến giá cổ phiếu hiện tại có thể đi theo hai chiều khác nhau.

Thanh khoản tăng mạnh nhưng niềm tin chưa trở lại

Diễn biến bốn phiên giao dịch từ ngày 10 đến 13/11 cho thấy cổ phiếu PNJ có những nhịp hồi phục, nhưng chưa hình thành xu hướng tăng ổn định.

Cụ thể, ngày 10/11, PNJ có lúc giảm xuống 13.300 đồng/cổ phiếu nhưng hồi phục và đóng cửa tại 14.700 đồng, tăng 3,52%. Khối lượng giao dịch đạt hơn 15,67 triệu cổ phiếu, thuộc nhóm phiên có thanh khoản đột biến trong giai đoạn này.

Sang ngày 11/11, thời điểm MSCI công bố kết quả rà soát, cổ phiếu lại giảm 1,02%, xuống 14.550 đồng. Ngày 12/11, PNJ tăng trở lại 2,75%, lên 14.950 đồng, với hơn 9,21 triệu cổ phiếu được giao dịch. Phiên 13/11, giá cổ phiếu PNJ không thay đổi so với phiên trước đó.

Cổ phiếu PNJ mức giá đóng cửa phiên 13/11

Như vậy, sau bốn phiên, PNJ chỉ tăng nhẹ 0,68% so với mức đóng cửa ngày 10/11. Trong khi đó, so với mốc chốt dữ liệu MSCI ngày 20/10, cổ phiếu vẫn thấp hơn khoảng 25%.

Điều đáng chú ý là thanh khoản lớn không đồng nghĩa với lực cầu đã đủ mạnh để đảo chiều xu hướng. Phiên 10/11 có hơn 15,6 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, phiên 12/11 tiếp tục ghi nhận hơn 9,2 triệu đơn vị. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy hoạt động mua bán diễn ra sôi động ở vùng giá thấp, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định dòng tiền bắt đáy đã chiếm ưu thế.

Hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài cũng chưa cho thấy sự đảo chiều rõ rệt. Trong phiên 10/11, khối ngoại bán ròng khoảng 37,7 tỷ đồng PNJ; phiên 12/11 mua ròng khoảng 16,8 tỷ đồng, nhưng đến ngày 13/11 lại bán ròng khoảng 4,6 tỷ đồng. Lũy kế 5 phiên gần nhất, giá trị bán ròng khoảng 109,5 tỷ đồng.

Diễn biến này cho thấy việc room ngoại được mở rộng và việc khối ngoại thực sự quay lại mua cổ phiếu là hai câu chuyện khác nhau. Một bên phản ánh khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế, bên còn lại phụ thuộc vào đánh giá về triển vọng kinh doanh, mức độ rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận.

Việc được bổ sung vào MSCI có thể tạo ra nhu cầu giao dịch từ các quỹ tham chiếu chỉ số khi thay đổi có hiệu lực từ ngày 1/12. Tuy nhiên, quy mô dòng tiền phụ thuộc vào tỷ trọng của PNJ trong chỉ số, quy mô tài sản của các quỹ và mức độ bám sát chỉ số của từng quỹ. Không phải tất cả các quỹ đầu tư nước ngoài đều có nghĩa vụ mua cổ phiếu này.

Vì vậy, nếu chỉ nhìn vào thông tin MSCI để kỳ vọng một lượng tiền lớn lập tức chảy vào PNJ thì có thể đánh giá quá mức tác động của sự kiện. Điều thị trường cần chờ đợi là liệu sự hiện diện trong chỉ số có giúp mở rộng tệp nhà đầu tư dài hạn hay không, thay vì chỉ tạo ra một nhịp giao dịch ngắn hạn quanh thời điểm cơ cấu.

Bài toán thực sự của PNJ nằm ở hàng tồn kho và dòng tiền

Nếu diễn biến giá cổ phiếu phản ánh tâm lý của nhà đầu tư, thì báo cáo tài chính quý III/2026 cho thấy những khó khăn thực chất mà PNJ đang phải đối mặt.

Trong quý III, doanh thu thuần của PNJ đạt khoảng 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận gộp chỉ còn 609 tỷ đồng, giảm 62%; biên lợi nhuận gộp thu hẹp còn 8,7%, thấp hơn 11 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế 258 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lãi 496 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 471 tỷ đồng, giảm 71%.

Điều đáng quan tâm là doanh thu không giảm tương ứng với mức suy giảm lợi nhuận. Điều này cho thấy áp lực không chỉ nằm ở sức mua mà còn đến từ cơ cấu doanh thu và khả năng tạo lợi nhuận trên mỗi đồng doanh thu.

Cụ thể, trong quý III, doanh thu bán lẻ giảm 20%, doanh thu vàng 24K giảm 41%, trong khi doanh thu bán sỉ tăng 69%. Sự dịch chuyển này khiến cơ cấu doanh thu trở nên kém thuận lợi hơn bởi hoạt động bán sỉ thường có biên lợi nhuận thấp hơn bán lẻ.

Nói cách khác, PNJ vẫn duy trì được quy mô doanh thu đáng kể nhưng hiệu quả sinh lời suy giảm mạnh. Đây là vấn đề mà việc được bổ sung vào một bộ chỉ số chứng khoán không thể giải quyết.

Ảnh minh họa

Đáng chú ý hơn là áp lực phát sinh từ chính sách thu đổi sản phẩm kim cương. Theo báo cáo phân tích hoạt động kinh doanh, giá trị thu mua lại trang sức kim cương, ổ gắn và kim cương viên bình quân trong tháng 7/2026 lên tới khoảng 181 tỷ đồng/ngày, gấp khoảng 10 lần mức bình quân tháng của giai đoạn 2020 đến nửa đầu năm 2026. Tổng giá trị thu mua lại trong tháng 7 ước khoảng 5.600 tỷ đồng.

Khi khách hàng mang sản phẩm đã mua trở lại bán cho doanh nghiệp, PNJ phải sử dụng tiền để thanh toán và tiếp nhận hàng hóa. Số hàng này không lập tức chuyển hóa thành doanh thu và lợi nhuận mới mà tiếp tục nằm trong tồn kho cho đến khi được xử lý hoặc bán lại.

Hệ quả thể hiện rõ trong cơ cấu hàng tồn kho. Tỷ trọng kim cương trong hàng tồn kho tăng từ 41% cuối tháng 6 lên 52% cuối tháng 9. Trong khi đó, tiền và tiền gửi giảm từ khoảng 3.700 tỷ đồng xuống còn 770 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III cũng cho thấy dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại cuối tháng 9 lên khoảng 2.229 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 46 tỷ đồng đầu năm. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng âm khoảng 883 tỷ đồng.

Đây là những chỉ báo cần được quan tâm hơn cả doanh thu trong giai đoạn hiện tại. Khi lượng hàng thu mua lại tăng nhanh, vốn lưu động bị giữ trong hàng tồn kho, trong khi doanh nghiệp vẫn phải duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán.

Vấn đề đặt ra là PNJ có thể bán lại lượng hàng đã thu mua với tốc độ nào, giá trị thu hồi thực tế ra sao và cần bao nhiêu thời gian để chuyển lượng hàng này thành tiền. Nếu quá trình xử lý kéo dài hoặc phải bán với mức chiết khấu lớn, áp lực lên dòng tiền và hiệu quả kinh doanh có thể tiếp tục kéo dài.

Tại đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 10/2026, PNJ đã trình và được thông qua phương án trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng cho những tổn thất có thể phát sinh từ chính sách thu đổi sản phẩm kim cương đã bán.

Nếu tính khoản dự phòng này, doanh nghiệp dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2026 âm 6.271 tỷ đồng; nếu không tính, lợi nhuận sau thuế ước đạt khoảng 800 tỷ đồng.

Cần phân biệt rõ đây là khoản dự phòng dự kiến cho các nghĩa vụ có thể phát sinh trong tương lai, không phải toàn bộ số lỗ đã được ghi nhận trên báo cáo tài chính 9 tháng. Tuy nhiên, quy mô dự phòng cho thấy mức độ rủi ro mà doanh nghiệp đang phải tính đến.

Để củng cố nguồn lực, PNJ đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với nhu cầu huy động vốn khoảng 8.000 tỷ đồng. Nguồn vốn dự kiến phân bổ 60% cho phát triển kinh doanh, 20% bổ sung vốn lưu động và 20% thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

Quy mô phát hành này rất đáng chú ý khi so với khoảng 512 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Nếu được thực hiện đầy đủ, số cổ phiếu phát hành thêm sẽ tương đương hơn số cổ phiếu hiện hữu, làm thay đổi đáng kể cơ cấu sở hữu và tỷ lệ lợi ích của cổ đông hiện tại. Vì vậy, thị trường sẽ phải quan tâm không chỉ đến khả năng huy động đủ vốn mà còn đến giá phát hành, nhà đầu tư tham gia và hiệu quả sử dụng nguồn tiền.

Song song với phương án tăng vốn, PNJ dự kiến đóng cửa 25-30 cửa hàng hoạt động kém hiệu quả, tinh gọn bộ máy, xử lý tồn kho kim cương và tăng cường kiểm định độc lập để củng cố niềm tin của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm.

Những động thái này cho thấy doanh nghiệp đang phải giải quyết đồng thời nhiều vấn đề: xử lý rủi ro từ chính sách thu đổi, giải phóng vốn bị giữ trong hàng tồn kho, cải thiện dòng tiền và khôi phục hiệu quả của hoạt động bán lẻ.

Việc được bổ sung vào MSCI Frontier Markets Index có thể mở thêm cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế cho PNJ. Nhưng giữa khả năng được các quỹ chú ý và khả năng lấy lại niềm tin của nhà đầu tư vẫn còn một khoảng cách đáng kể.

Với PNJ, phép thử quan trọng trong thời gian tới không chỉ là cổ phiếu có được các quỹ mua vào khi cơ cấu chỉ số có hiệu lực hay không, mà còn là khả năng xử lý hàng tồn kho, kiểm soát nghĩa vụ thu đổi, cải thiện dòng tiền và đưa biên lợi nhuận trở lại mức có thể duy trì hoạt động kinh doanh. MSCI có thể mở thêm một cánh cửa cho PNJ trên thị trường vốn quốc tế. Nhưng để thực sự phục hồi, doanh nghiệp vẫn phải chứng minh bằng kết quả kinh doanh và chất lượng dòng tiền.