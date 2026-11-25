Bảng điện tử hiển thị chỉ số Nikkei 225 trên đường phố tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 24/11/2026. Ảnh: AP

Cuộc tái cấu trúc danh mục của các định chế tài chính toàn cầu không chỉ định hình lại bản đồ dòng vốn khu vực mà còn đặt ra những gợi mở chiến lược cho thị trường vốn và thu hút đầu tư của Việt Nam.

Cuộc đảo chiều lịch sử tại các sàn giao dịch châu Á

Diễn biến giao dịch trong phiên ngày 25/11/2026 phơi bày rõ nét sự đứt gãy đồng thuận trên các thị trường chứng khoán khu vực.

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 3,3% xuống mức 56.710,43 điểm ngay trong phiên sáng, chịu sức ép trực diện từ đợt bán tháo nhóm cổ phiếu liên quan đến AI sau những biến động nhân sự cấp cao tại tập đoàn chip Nvidia ở Mỹ.

Cùng chung nhịp điều chỉnh, chỉ số Kospi của Hàn Quốc mất hơn 5% và thị trường Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận áp lực thoát hàng mạnh khi giới đầu tư đồng loạt hạ tỷ trọng tại các chuỗi cung ứng bán dẫn.

Trái ngược hoàn toàn với gam màu trầm lắng ở Đông Bắc Á, thị trường chứng khoán Ấn Độ mở cửa phiên 25/11 với sắc xanh áp đảo. Chỉ số BSE Sensex tăng vọt hơn 1.480 điểm (tương đương 1,8%) lên vùng 83.916,40 điểm, trong khi Nifty 50 tăng hơn 1,2% vượt mốc 25.650 điểm.

Động lực chính nâng đỡ thị trường Nam Á đến từ dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI) đổ vào với quy mô kỷ lục.

Theo dữ liệu tổng hợp từ thị trường tài chính Ấn Độ và báo cáo phân tích của Finance Outlook India, tính đến tuần thứ ba của tháng 11/2026, các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đã mua ròng kỷ lục khoảng 1,15 lakh crore INR (tương đương gần 13,2 tỷ USD, hay khoảng 335.000 tỷ VND) cổ phiếu tại quốc gia này. Đây là mức hút vốn ròng theo tháng cao nhất trong lịch sử thị trường Ấn Độ, phá vỡ kỷ lục thiết lập từ năm 2020 và chấm dứt chuỗi rút ròng kéo dài trước đó.

Động lực phía sau cuộc "di cư" của dòng tiền thông minh

Giới phân tích tài chính quốc tế gọi hiện tượng này là "giao dịch đảo ngược AI" (reverse AI trade) - quá trình các quỹ đầu tư toàn cầu rút bớt vốn khỏi những thị trường công nghệ có định giá bị đẩy lên quá cao để phân bổ sang các nền kinh tế có nền tảng tiêu dùng nội địa vững chắc và mức định giá hợp lý hơn.

Bình luận về xu hướng này trên Business Standard, ông V. K. Vijayakumar, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Geojit Investments Limited, nhận định rằng đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ toàn cầu đã biến những thị trường không phụ thuộc vào chuỗi cung ứng AI như Ấn Độ trở thành điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn ngoại.

Theo ông Vijayakumar, ngoài yếu tố phòng thủ trước rủi ro bong bóng công nghệ, sức hút của thị trường nội địa Ấn Độ còn được củng cố bởi nền tảng lợi nhuận doanh nghiệp thực chất, với mức tăng trưởng lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp thuộc rổ Nifty 50 đạt khoảng 27% trong quý II tài khóa 2027.

Đồng quan điểm, ông Madan Sabnavis, Kinh tế trưởng tại Bank of Baroda, phân tích rằng việc các quỹ lớn giảm tỷ trọng cổ phiếu AI tại Mỹ, Hàn Quốc và Đài Loan xuất phát từ nhu cầu đa dạng hóa danh mục bắt buộc.

Báo cáo của ngân hàng đầu tư Jefferies công bố giữa tháng 11/2026 cũng chỉ ra một chi tiết đáng chú ý: trước đợt bùng nổ mua ròng này, có tới 61% các quỹ đầu tư thị trường mới nổi lớn đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu Ấn Độ thấp hơn mức chuẩn (underweight), tạo ra dư địa giải ngân khổng lồ ngay khi các yếu tố vĩ mô như giá dầu Brent hạ nhiệt về quanh vùng 90 USD/thùng và tỷ giá nội tệ ổn định trở lại.

Bên cạnh yếu tố định giá, rủi ro bảo hộ thương mại cũng đóng vai trò như chất xúc tác đẩy nhanh quá trình chuyển dịch vốn. Việc Liên minh châu Âu (EU) siết chặt hạn ngạch nhập khẩu đối với các dòng xe lai điện (hybrid) từ Trung Quốc cùng những cảnh báo thuế quan mới từ Washington đang đe dọa trực tiếp biên lợi nhuận của các nền kinh tế định hướng xuất khẩu tại Đông Á.

Trong bối cảnh đó, các thị trường sở hữu quy mô dân số lớn, sức mua nội địa dồi dào và ít chịu tổn thương trực tiếp bởi các đòn trừng phạt thuế quan song phương nghiễm nhiên trở thành "vùng trú ẩn" an toàn.

Người đàn ông nhìn màn hình bên ngoài tòa nhà Sở Giao dịch Chứng khoán Bombay (BSE) ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Lợi thế nền tảng và nút thắt cần tháo gỡ cho Việt Nam

Sự dịch chuyển dòng vốn tại châu Á trong tháng 11/2026 mang lại những hàm ý quan trọng đối với Việt Nam - nền kinh tế đang nằm ở giao điểm của cả hai dòng chảy: chuỗi cung ứng xuất khẩu toàn cầu và thị trường tiêu dùng nội địa hơn 100 triệu dân đang tăng trưởng nhanh.

Về dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ trong làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Theo số liệu tổng hợp công bố đầu tháng 11/2026 của Vietnam Briefing và Trading Economics, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước; vốn FDI thực hiện đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1% và thiết lập mức cao kỷ lục của giai đoạn 10 tháng.

Đáng chú ý, dòng vốn không chỉ tập trung vào sản xuất chế biến chế tạo mà đang mở rộng mạnh mẽ sang hạ tầng số, công nghệ cao và logistics, đặc biệt tại đầu tàu kinh tế TP.HCM với 19,1 tỷ USD vốn thu hút trong 10 tháng.

Tuy nhiên, ở kênh đầu tư gián tiếp (FII) trên thị trường chứng khoán, khả năng hấp thụ dòng vốn ngoại đang rút khỏi Đông Bắc Á của Việt Nam vẫn đối mặt với những rào cản mang tính cấu trúc:

Thứ nhất, độ sâu và cơ cấu hàng hóa trên thị trường chứng khoán chưa tương xứng với khẩu vị của các quỹ tỷ đô. Trong khi các quỹ ngoại tìm kiếm những doanh nghiệp đầu ngành đại diện cho sức mua nội địa, y tế, tài chính và công nghệ có quy mô vốn hóa lớn và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) cao, phần lớn doanh nghiệp tiêu dùng và hạ tầng quy mô lớn tại Việt Nam vẫn nằm ngoài sàn giao dịch hoặc bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài (room ngoại).

Thứ hai, bài toán xếp hạng thị trường và hạ tầng thanh toán. Dù các cơ quan quản lý đã nỗ lực tháo gỡ nút thắt ký quỹ trước giao dịch (pre-funding) để hướng tới mục tiêu nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell, tâm lý của các định chế tài chính lớn vẫn đòi hỏi sự vận hành thông suốt, minh bạch và ổn định của cơ chế thanh toán bù trừ trung tâm (CCP) trước khi giải ngân quy mô lớn.

Thứ ba, áp lực tỷ giá và biến động chính sách tiền tệ toàn cầu. Như cảnh báo từ các chuyên gia phân tích tại EcoNiti khi đánh giá dòng vốn vào Ấn Độ, dòng tiền FII có tính chất đảo chiều rất nhanh nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì mặt bằng lãi suất cao hoặc điều chỉnh lộ trình tiền tệ vào tháng 12. Đối với Việt Nam, việc giữ ổn định tỷ giá VND/USD và kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm 2026 là điều kiện tiên quyết để bảo toàn tỷ suất sinh lời quy đổi ra USD cho nhà đầu tư ngoại.

Cuộc tháo chạy khỏi nhóm cổ phiếu AI đắt đỏ tại Đông Bắc Á trong tháng 11/2026 là lời nhắc nhở rằng dòng vốn quốc tế luôn vận động theo nguyên lý cân bằng giữa tăng trưởng và định giá an toàn. Một thị trường chỉ dựa vào động lực gia công xuất khẩu sẽ dễ bị tổn thương khi chu kỳ công nghệ đảo chiều hoặc rào cản thuế quan dựng lên.

Để biến làn sóng tái phân bổ vốn tại châu Á thành cơ hội thực chất, Việt Nam cần song hành hai mũi nhọn: tiếp tục nâng cao chất lượng dòng vốn FDI vào các ngành có hàm lượng giá trị gia tăng cao, đồng thời khơi thông thị trường vốn trong nước thông qua việc đẩy nhanh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đầu ngành tiêu dùng - dịch vụ và nới lỏng giới hạn sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài.

Chỉ khi thị trường chứng khoán phản ánh đầy đủ sức sống của nền kinh tế nội địa, Việt Nam mới có thể trở thành điểm đến ưu tiên của dòng vốn ngoại trong chu kỳ mới của kinh tế châu Á.