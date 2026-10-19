Dòng vốn nghìn tỷ chạy đua cùng tiến độ APEC 2027

Những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10, mưa lớn liên tiếp trút xuống Phú Quốc. Trên công trường mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, các tổ đội tranh thủ từng khoảng tạnh ráo để hoàn thiện mái thép, lắp hệ kính nhà ga T2 mang hình tượng Phượng hoàng lửa.

Có thời điểm, công trường huy động hơn 7.600 kỹ sư, công nhân. Sau một năm triển khai, kết cấu bê tông nhà ga T2 đạt khoảng 95%, mái thép chính hoàn thành, nhiều hạng mục chuyển sang giai đoạn hoàn thiện và lắp đặt thiết bị. Trung tâm Hội nghị APEC, Nhà biểu diễn đa năng, tuyến tàu điện nhẹ và các tổ hợp khách sạn cũng tăng tốc, hướng tới những mốc hoàn thành trong năm 2027.

Theo ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, việc nhiều công trình triển khai đồng thời tạo sức ép lớn về nhân lực, thiết bị. Trong khi đó, mùa mưa kéo dài, vật liệu và lao động khan hiếm, giá cả biến động, việc giải phóng mặt bằng và vận chuyển ra đảo còn khó khăn. Tỉnh An Giang cùng chính quyền đặc khu đang tập trung tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm tiến độ.

Công trường APEC Phú Quốc chạy đua tiến độ chưa từng có.

Tại sân bay Phú Quốc, các hạng mục trọng yếu đặt mục tiêu hoàn thành trong khoảng 18 tháng, riêng kết cấu thô nhà ga T2 được triển khai trong 6-7 tháng.

Ông Hoàng Thanh Bình, Giám đốc dự án Coteccons, nhà thầu thi công tại sân bay, cho biết công trường làm việc từ 7h sáng đến xuyên đêm. Trong giai đoạn cao điểm xây dựng phần thô, nhà thầu huy động 2.300-2.600 công nhân cùng khoảng 200 thiết bị; sản lượng bê tông có ngày đạt 3.000 m³.

Nhịp độ thi công cao đòi hỏi nhà thầu phải duy trì nguồn cung vật tư, trả lương và thanh toán cho các thầu phụ. Với phương thức thiết kế và thi công song song, một công đoạn đình trệ có thể kéo chậm nhiều hạng mục liên quan, khiến áp lực tiến độ càng lớn.

Ông Nhan Văn Chiến, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Kiến trúc Tân Minh Nhân, nhìn nhận APEC 2027 là thử thách đặc biệt trong 15 năm điều hành doanh nghiệp.

Tân Minh Nhân tham gia 10 dự án với tổng giá trị hợp đồng hơn 11.000 tỷ đồng, đảm nhận nhiều hạng mục từ kết cấu thô đến hoàn thiện, nội thất, cơ điện tại Nhà ga VIP sân bay, kho bãi vật liệu tuyến tàu điện nhẹ LRT và các khách sạn Bãi Đất Đỏ.

Theo doanh nghiệp, khối lượng công việc đòi hỏi khoảng 400 kỹ sư và hơn 5.000 công nhân. Giữa mùa mưa, một công trình khách sạn từng đạt tốc độ thi công 3,5 ngày một sàn.

Quy mô dự án lớn, triển khai đồng thời nhiều công trường khiến chi phí ứng trước tăng mạnh. Nhà thầu phải chi tiền mua vật tư, huy động thiết bị, trả lương và thanh toán cho các đơn vị liên quan, trong khi chu kỳ hình thành sản lượng, nghiệm thu và thanh toán kéo dài khoảng 30 ngày.

Ông Tạ Kiều Hưng, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc NCB.

“Dòng tiền được ví như mạch máu của doanh nghiệp. Chỉ khi dòng tiền được duy trì liên tục, chúng tôi mới có thể bảo đảm nguồn lực cần thiết để triển khai thi công xuyên suốt, không làm gián đoạn tiến độ dự án”, ông Chiến nói.

Áp lực càng rõ trong mùa mưa, khi một đợt đổ bê tông phần ngầm bị hoãn có thể khiến hố móng ngập nước, phát sinh thêm nhiều ngày xử lý. Vì vậy, khả năng chủ động nguồn vốn không chỉ quyết định việc duy trì nhân lực, vật tư mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ từng hạng mục.

Để đáp ứng nhu cầu vốn, Tân Minh Nhân phối hợp với Sun Group và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), đơn vị cung cấp hạn mức tín dụng hàng nghìn tỷ đồng thông qua vốn vay, bảo lãnh và bao thanh toán.

Theo ông Tạ Kiều Hưng, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc NCB, ngân hàng đang đồng hành cùng Sun Group và gần 80 tổng thầu, nhà thầu triển khai 5 cụm dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, gồm mở rộng sân bay, Trung tâm Hội nghị APEC, Bãi Đất Đỏ, Núi Ông Quán và tuyến tàu điện nhẹ LRT.

NCB thiết kế giải pháp tài chính theo nhu cầu của từng doanh nghiệp. Với Tân Minh Nhân, các công cụ gồm hạn mức tín dụng, bảo lãnh và bao thanh toán, hỗ trợ triển khai nhiều hợp đồng cùng lúc. Coteccons được hỗ trợ bảo lãnh, bổ sung vốn lưu động để thanh toán cho thầu phụ và duy trì nhân lực thi công nhà ga T2.

Trong khi đó, ATAD, đơn vị đảm nhận kết cấu thép mái và hệ mặt dựng nhà ga T2, được cung cấp thư tín dụng (L/C) và vốn lưu động để đặt mua vật tư, sản xuất, vận chuyển cấu kiện ra đảo và lắp dựng theo tiến độ.

Ông Hưng cho biết NCB bố trí nhân sự chuyên trách theo sát tiến độ, xử lý hồ sơ và đẩy nhanh giải ngân trên cơ sở tuân thủ quy định, kiểm soát rủi ro. Sun Group hỗ trợ nghiệm thu, xác nhận khối lượng, tạo cơ sở để ngân hàng xem xét tài trợ.

Trong cuộc đua với thời tiết và thời hạn APEC 2027, dòng vốn liên tục cùng sự phối hợp giữa chính quyền, chủ đầu tư, nhà thầu và ngân hàng là những yếu tố quan trọng giúp duy trì nguồn lực, giữ nhịp thi công các công trình trọng điểm tại Phú Quốc.