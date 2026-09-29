Dòng vốn nghĩa tình cùng bản lĩnh doanh nhân vượt thử thách, vươn ra thế giới

Mối quan hệ gắn bó giữa ngân hàng - doanh nghiệp đã được tôi luyện qua những phép thử khắc nghiệt nhất của thương trường

Bên nhau khi thuận buồm cũng như lúc khó khăn

Nhìn lại hành trình hơn hai thập kỷ thăng trầm của kinh tế địa phương, mối duyên giữa Agribank và các doanh nghiệp tại phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) dường như đã được tôi luyện qua những phép thử khắc nghiệt nhất của thương trường. Với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Anh Kỳ, trải qua hơn 20 năm phát triển, với sự góp sức tích cực của nguồn vốn ngân hàng, từ một đại lý xe máy Honda đầu tiên của phường, doanh nghiệp đã vươn mình thành một hệ sinh thái đa ngành vững chãi với mạng lưới phân phối xe máy, chuỗi bán lẻ xe điện đến dịch vụ nhà hàng, khách sạn và siêu thị tiện ích, xác lập doanh thu bình quân chạm ngưỡng xấp xỉ 600 tỷ đồng mỗi năm.

Thế nhưng, quy mô lớn luôn đi kèm sức ép nặng nề. Thị trường không bao giờ bằng phẳng, những chu kỳ trầm lắng mang tính mùa vụ, như sự chững lại rõ rệt của sức mua trong tháng 7 âm lịch vừa qua, đặt ra cho doanh nghiệp bài toán hóc búa về quản trị dòng tiền. Để không bị đứt gãy nhịp độ và chủ động đón đầu làn sóng phục vụ mùa tựu trường cao điểm của học sinh, sinh viên trong tháng 8 và tháng 9, doanh nghiệp cần một nguồn dưỡng chất thanh khoản kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Tươi, Tổng Giám đốc Công ty Anh Kỳ khẳng định, chính sự đồng hành sát sao của Agribank Hòa Bình thông qua gói vay bổ sung vốn lưu động đạt 28 tỷ đồng dành riêng cho mảng phân phối xe máy đã đóng vai trò là "bệ đỡ" then chốt cho doanh nghiệp vượt qua những thử thách. Nguồn vốn ấy không chỉ bảo đảm tính liên tục của chuỗi cung ứng mà còn tạo trợ lực vững chắc để doanh nghiệp tự tin triển khai kế hoạch mở rộng mạng lưới cửa hàng cả trong và ngoài tỉnh.Trên nền tảng đó, doanh nghiệp chủ động số hóa toàn diện quy trình giao việc, kế toán và phần mềm quản lý bán hàng để tối ưu hóa chi phí vận hành, minh bạch trong hoạt động để mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp ngày thêm bền vững.

Để bước vào chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp Thành Sơn phải chấp nhận những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe về tiến độ giao hàng và chất lượng sản phẩm

Nếu câu chuyện của Anh Kỳ là bài toán giữ vững vị thế chuỗi cung ứng nội địa, thì hành trình của Công ty TNHH MTV Thành Sơn lại mang đậm dấu ấn của một cuộc "vượt cạn" ngoạn mục giữa biển lớn hội nhập. Ông Lương Bội Tân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thành Sơn chia sẻ, mối thâm giao tín dụng giữa ông và Agribank đã trải dài suốt 26 năm, từ năm 2000 đến nay, đi qua nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên của ngân hàng. Ngay từ ngày đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực nông sản, mạng lưới phủ sóng gần gũi nhất với địa bàn nông thôn của ngân hàng này đã trở thành điểm tựa tự nhiên cho ông.

Thế nhưng, bước ngoặt sinh tử đến khi các hiệp định thương mại có hiệu lực, chính sách thuế nhập khẩu ngô từ Mỹ, Brazil hạ về mức 0%. Trước áp lực cạnh tranh khốc liệt từ nông sản nhập khẩu giá rẻ, diện tích vùng nguyên liệu ngô tại địa phương sụt giảm tới 90%, đẩy nghề sơ chế biến ngô thức ăn chăn nuôi vào ngõ cụt. Giữa ranh giới sống còn, ông Lương Bội Tân đã chọn tư duy ngược dòng. Thay vì chịu trận ở ngành yếu thế, ông tìm kiếm ngành hàng xuất khẩu mà Việt Nam có lợi thế giảm thuế để đưa hàng ra thế giới. Không người dẫn lối, tự mày mò đầu tư xây dựng nhà xưởng, ông quyết định rẽ hẳn sang ngành may mặc xuất khẩu, bắt đầu một chặng đường đầy gian nan và thách thức suốt 6 năm qua.

Để bước vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua các nhà phân phối và đại diện thu mua lớn, Thành Sơn phải chấp nhận những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe về tiến độ giao hàng và chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp xác định rõ phương châm: Khâu nào máy móc làm được thì bắt buộc phải tối ưu bằng máy tự động, con người chỉ can thiệp vào các công đoạn chưa thể thay thế.

Doanh nghiệp đầu tư hệ thống máy cắt tự động, máy may lập trình tự động chạy theo mẫu và chuyển đổi toàn bộ lò hơi đốt than, củi thủ công sang hệ thống lò hơi điện hiện đại bảo vệ môi trường, trong đó chi phí thiết bị tự động hóa chiếm tới gần 70% tổng mức đầu tư máy móc của nhà xưởng.

Tuy nhiên, vốn để thực hiện mục tiêu này quá lớn. Đây cũng là lúc ông đặt trọn niềm tin vào người ban đồng hành từ thuở khởi nghiệp. Thay vì e ngại rủi ro, cán bộ ngân hàng đã sát cánh cùng ông phân tích thị trường, thẩm định phương án tái cấu trúc và nhanh chóng giải ngân dòng vốn kịp thời để dựng xưởng, nhập khẩu dàn máy cắt, máy may tự động hiện đại. Nhờ đó, tỷ lệ tự động hóa của Thành Sơn đạt đến 30-35%. Công nghệ bảo đảm 100 sản phẩm xuất xưởng đồng đều tuyệt đối, loại bỏ hoàn toàn sai số thủ công, hàng may mặc gia công tại xưởng không chỉ phục vụ xuất khẩu toàn cầu mà còn phân phối ngược trở lại chuỗi cửa hàng thời trang uy tín tại Việt Nam qua đường nhập khẩu chính ngạch.

Trái ngọt sau 6 năm kiên trì là mức tăng trưởng doanh thu từ 15-20% mỗi năm, tạo việc làm bền vững cho 150 lao động địa phương với thu nhập mùa cao điểm đạt xấp xỉ 12 triệu đồng/người/tháng, bình quân cả năm từ 9-10 triệu đồng/người/tháng.

“Sự thành công ấy in đậm dấu ấn của dòng vốn Agribank - nơi luôn thấu hiểu, kịp thời thẩm định và giải ngân thông suốt mỗi khi doanh nghiệp có phương án kinh doanh khả thi”, ông Lương Bội Tân khẳng định.

Linh hoạt tìm giải pháp hỗ trợ

Nhưng bức tranh thực tiễn không chỉ rực rỡ bởi những thành quả mà còn chứa đựng không ít trăn trở sâu sắc từ cả hai phía. Thấu hiểu sâu sắc những khó khăn ấy, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Hòa Bình cho biết, khó khăn lớn nhất trong việc cho vay DNNVV không nằm ở sự thiếu hụt nhu cầu vốn mà ở thực tế năng lực tài chính và khả năng chống chịu trước biến động thị trường của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế. Nhiều đơn vị có vốn tự có nhỏ, doanh thu phụ thuộc vào số ít đối tác nên dòng tiền thiếu ổn định. Tính minh bạch sổ sách kế toán chưa cao, thói quen giao dịch bằng tiền mặt hoặc qua nhiều tài khoản phân tán khiến việc thẩm định nguồn trả nợ gặp vô vàn trở ngại. Thêm vào đó, tài sản bảo đảm chủ yếu là máy móc, nhà xưởng trên đất thuê với hồ sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh, trong khi tài sản trí tuệ hay tài sản hình thành từ dự án lại rất khó định giá.

Dưới góc độ ngân hàng bà Nguyễn Thị Ngọc Dung nhấn mạnh, quan điểm của Agribank là không hạ chuẩn tín dụng mà thay vào đó là chủ động tìm giải pháp phù hợp. Ngân hàng cử cán bộ tư vấn từ sớm, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán chuẩn mực, dùng hóa đơn điện tử và tập trung dòng tiền về tài khoản Agribank để tạo lập mức độ tín nhiệm. Đồng thời, Chi nhánh xem xét linh hoạt các tài sản hợp pháp như nhà xưởng, máy móc, phương tiện vận tải, quyền tài sản hình thành từ vốn vay thay vì đất đai truyền thống.

Đặc biệt, bối cảnh hiện nay đặt ra thử thách chưa từng có khi tỉnh Hòa Bình cũ sáp nhập vào tỉnh Phú Thọ và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sự thay đổi địa giới hành chính, việc một số cơ quan cấp tỉnh và đầu mối quản lý chuyển về trung tâm hành chính mới kéo theo sự dịch chuyển dòng tiền và nguồn nhân lực. Việc tiếp cận các dự án lớn gặp khó khăn do đầu mối phê duyệt không còn tập trung tại chỗ, đòi hỏi Chi nhánh phải cơ cấu lại địa bàn và nhóm khách hàng mục tiêu. Trong giai đoạn chuyển tiếp, nhiều doanh nghiệp cần thời gian ổn định pháp lý, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ tiếp cận vốn. Hơn nữa, đặc thù địa phương chủ yếu là DNNVV và kinh tế nông thôn nên số lượng dự án công nghệ quy mô lớn đủ điều kiện tiếp cận các gói tín dụng chuyên biệt còn khá khiêm tốn.

Để khơi thông mạch máu tín dụng, Agribank Chi nhánh Hòa Bình cùng các chi nhánh trên toàn hệ thống của Agribank thực hiện Chương trình "Phát triển cùng doanh nghiệp SMEs năm 2026" quy mô 100.000 tỷ đồng, hỗ trợ vốn lưu động ngắn hạn với lãi suất giảm đến 0,6%/năm so với sàn thông thường; Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược quy mô 60.000 tỷ đồng với lãi suất giảm tới 1,5%/năm; cùng gói 70.000 tỷ đồng tiếp sức doanh nghiệp xuất nhập khẩu với mức lãi suất ưu đãi giảm tới 0,8%/năm kèm cơ chế tỷ giá, phí dịch vụ ưu đãi.

Song song đó là làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ trên cả ba phương diện: con người, quy trình và sản phẩm. Chi nhánh đã đào tạo đội ngũ theo tiêu chuẩn an toàn thông tin ISO 27001:2022, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu, báo cáo và chăm sóc khách hàng. Tính đến ngày 31/8/2026, toàn chi nhánh đã ghi nhận 324.154 khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán và 185.271 khách hàng sử dụng ngân hàng điện tử Agribank Plus. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trước rủi ro tín dụng, quy trình cấp tín dụng hiện nay vẫn phải thẩm định trực tiếp chặt chẽ chưa thể số hóa hay thẩm định trực tuyến 100%, song các tiện ích số đã giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền, thanh toán viện trợ chi phí tức thì mà không phải lặn lội tới quầy giao dịch.

Để sự đồng hành này tiếp tục "đơm hoa, kết trái" trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung kiến nghị chính quyền địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hóa cơ sở dữ liệu về quy hoạch đất đai, môi trường và đăng ký tài sản bảo đảm; hoàn thiện hạ tầng khu, cụm công nghiệp, viễn thông và phát huy vai trò của Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV.

“Hành trình đi tới tương lai không thể có những bước chân đơn độc. Khi ngân hàng đổi mới tư duy thẩm định, doanh nghiệp nỗ lực minh bạch hóa và chính quyền chung tay tháo gỡ rào cản thể chế, dòng vốn ngân hàng sẽ trở thành nguồn sinh khí nuôi dưỡng bản lĩnh đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế địa phương trong kỷ nguyên mới”, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Hòa Bình khẳng định.