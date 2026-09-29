Dòng vốn ngân hàng hướng vào động lực tăng trưởng

Tín dụng hướng vào các lĩnh vực sản xuất. Ảnh: H.H

Tín dụng tăng hơn 10%, ưu tiên sản xuất và các dự án lớn

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến ngày 28/8, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 20,5 triệu tỷ đồng, tăng 10,24% so với cuối năm 2025.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ với khoảng 77,3% dư nợ phục vụ lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm tài chính lớn nhất cả nước khi chiếm tới 37% tổng huy động vốn và hơn 31% dư nợ của toàn nền kinh tế. Theo bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc NHNN khu vực 1, địa bàn ghi nhận mức tăng trưởng huy động 10,78% và tín dụng tăng 13,05% trong 8 tháng đầu năm, vượt mặt bằng chung toàn hệ thống. Dù nguồn lực dồi dào, việc tốc độ giải ngân cao hơn tốc độ gom vốn đang tạo áp lực lên chi phí của các nhà băng, nhất là khi nhiều đại dự án chuẩn bị bước vào giai đoạn giải ngân cao điểm 2027-2029.

Tính đến hết tháng 6/2026, 13 tổ chức tín dụng đã cam kết hơn 63.000 tỷ đồng cho 29 công trình trọng điểm của Hà Nội với dư nợ đạt gần 15.000 tỷ đồng, trong đó vốn trung và dài hạn chiếm trên 65%.

Để khơi thông dòng vốn này, giải pháp trọng tâm được đưa ra là chuyển đổi thẩm định theo dòng tiền thay vì phụ thuộc tài sản bảo đảm, đẩy mạnh cho vay hợp vốn và khai thác cơ chế đặc thù từ Nghị quyết số 258/2025/QH15 cùng Luật Thủ đô kết hợp các kênh trái phiếu, ODA và đối tác công tư.

Tại khu vực TPHCM và TP Đồng Nai tiếp tục duy trì vị thế trụ cột ở phía Nam khi chiếm khoảng 30,4% tổng dư nợ cả nước. Đến cuối tháng 8/2026, dư nợ tại đây đạt 6.392 nghìn tỷ đồng, tăng 10,08% so với cuối năm 2025, bắt nhịp sát sao với mức tăng 10,24% của toàn hệ thống ngân hàng. Trợ lực cho sự bành trướng quy mô này là lượng tiền gửi vững chắc đạt 6.324 nghìn tỷ đồng, trong đó tiền gửi tiết kiệm dân cư và tiền gửi có kỳ hạn chiếm áp đảo tới 67,8%.

Điểm sáng lớn nhất là dòng vốn tại địa bàn này đã bám rất sát các chương trình mục tiêu và khu vực sản xuất kinh doanh với mức tăng 10,8%. Các ngân hàng đã rót 1.412 nghìn tỷ đồng cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm 22% tổng dư nợ, đồng thời dành 845 nghìn tỷ đồng cho nông nghiệp nông thôn và 375 nghìn tỷ đồng cho xuất khẩu. Riêng chương trình tín dụng thủy sản, nông, lâm nghiệp đã giải ngân lũy kế 64,8 nghìn tỷ đồng cho 18.612 lượt khách hàng, khẳng định vai trò tiếp sức liên tục cho doanh nghiệp.

Không dừng lại ở các đô thị hạt nhân, “mạch máu” tín dụng khi tỏa về các vùng kinh tế lân cận cũng mang theo chuyển dịch tích cực. Báo cáo từ NHNN chi nhánh khu vực 13 cho thấy tổng nguồn vốn huy động thị trường 1 đạt 476.743 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cuối năm 2025, trong đó Tây Ninh đạt 250.719 tỷ đồng và Đồng Tháp đạt 226.024 tỷ đồng. Về dư nợ, toàn vùng đạt 551.035 tỷ đồng với Tây Ninh chiếm 295.254 tỷ đồng và Đồng Tháp đạt 255.780 tỷ đồng.

Mở thêm dư địa vốn trung, dài hạn cho các công trình trọng điểm

Ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng, điều quan trọng không chỉ nằm ở quy mô tín dụng mà còn ở khả năng hấp thụ và hiệu quả sử dụng vốn. Nếu phần vốn tăng thêm được hướng vào hạ tầng, công nghệ, chuyển đổi xanh và các dự án tạo việc làm, tác động đối với tăng trưởng GDP sẽ bền vững hơn. Với nhịp sản xuất, xuất khẩu, FDI và đầu tư tiếp tục duy trì đà tăng, cùng mặt bằng lãi suất cho vay ở mức hỗ trợ và dư địa tín dụng được mở rộng, ông Huy cho rằng khu vực doanh nghiệp được kỳ vọng tiếp tục là nhóm hấp thụ vốn chủ lực trong những tháng cuối năm.

Cũng theo phân tích của giới chuyên gia với nhu cầu đầu tư ngày càng lớn và thời gian thu hồi vốn khác nhau giữa các lĩnh vực, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng quy mô nguồn vốn mà còn phải nâng cao hiệu quả phân bổ và phát huy tốt hơn vai trò của từng kênh dẫn vốn.

Trong bản kiến nghị chính sách quý III/2026 vừa được Đại học Kinh tế quốc dân công bố, các chuyên gia cho rằng, một trong những hạn chế hiện nay là tài chính dài hạn và tín dụng dựa trên dòng tiền còn phân tán. Đồng thời, thủ tục phá sản và tái phân bổ nguồn lực chưa thuận lợi khiến vốn và tài sản bị giữ trong những hoạt động kém hiệu quả.

Do đó, thị trường phải phát huy vai trò phân bổ nguồn lực và sàng lọc hiệu quả, trong khi Nhà nước tập trung kiến tạo luật chơi, duy trì cạnh tranh công bằng, đầu tư hạ tầng nền tảng...

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, NHNN tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để cung ứng vốn cho nền kinh tế, bảo đảm thanh khoản thanh toán cho thị trường liên ngân hàng.

Trước đó, hồi tháng 8 NHNN có các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các ngân hàng thương mại cấp tín dụng đối với các dự án lớn, đặc biệt là 18 dự án hạ tầng quy mô lớn, trọng điểm có tính chất lan tỏa, liên kết và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, kinh tế địa phương. NHNN quyết định điều chỉnh tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 30% đến 40%, tạo thêm dư địa cho việc cấp tín dụng không chỉ ngắn hạn mà trung dài hạn cho các dự án trọng điểm của đất nước hoặc của các địa phương.