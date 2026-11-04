Dòng vốn ngân hàng góp phần bình ổn thị trường cuối năm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Chương trình bình ổn thị trường với mục tiêu đảm bảo đáp ứng nhu cầu hàng hóa thiết yếu, hàng hóa tiêu dùng cho người dân thành phố, với giá cả hợp lý, ổn định và thấp hơn so với mặt bằng chung. Điều này, càng đặc biệt có ý nghĩa trong dịp cuối năm, dịp lễ và Tết cổ truyền âm lịch - không chỉ mang đậm dấu ấn nhân văn của Thành phố, mà còn góp phần quan trọng vào việc giữ ổn định giá cả hàng hóa và phát huy hiệu quả chính sách tiền tệ và nhiều hơn nữa, nếu quy mô chương trình lớn và cách làm hiệu quả trong các hoạt động phân phối và liên kết chuỗi; kết nối cung cầu….

Trong đó ở góc độ hỗ trợ doanh nghiệp tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Từ đó, góp phần giảm chi phí đầu vào, giảm giá thành sản phẩm hàng hóa, để đảm bảo giá bán hợp lý và ổn định – kết quả này, có vai trò quan trọng của ngành Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, của các Tổ chức tín dụng cho vay chương trình bình ổn thị trường và cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho doanh nghiệp và hệ thống phân phối, bán lẻ và bán buôn trên địa bàn. Điều này được thể hiện qua 3 trụ cột:

Thứ nhất, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp bình ổn. Nguồn vốn tín dụng tập trung phục vụ các doanh nghiệp tham gia chương trình thuộc khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ và phân phối sản phẩm. Đến nay, doanh số cho vay chương trình, lũy kế từ đầu năm đạt 2026 đạt 16.800 tỷ đồng, cho 31 doanh nghiệp, với tổng dư nợ đạt 7.766 tỷ đồng.

Trong đó, cho vay ngắn hạn, với tổng dư nợ đạt 7.675 tỷ đồng, chiếm 98,8% trong tổng dư nợ cho vay chương trình bình ổn. Kết quả này phù hợp với yêu cầu của chương trình và đặc điểm sản xuất kinh doanh, phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị và hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa của Thành phố.

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Thứ hai, lãi suất cho vay các doanh nghiệp tham gia chương trình thấp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giảm chi phí vốn vay, từ đó giảm giá thành sản phẩm và giữ được ổn định giá cả hàng hóa thuộc chương trình. Hiện nay mức lãi suất cho vay khoảng từ 6,5%-8%/năm đối với cho vay ngắn hạn và 8,8%-9,8%/năm đối với cho vay dài hạn, đã trực tiếp hỗ trợ cho doanh nghiệp về chi phí vay vốn, tạo điều kiện tiết giảm chi phí đầu vào và sử dụng vốn có hiệu quả, từ đó tham gia tích cực vào chương trình.

Thứ ba, các TCTD đáp ứng tốt nhất nhu cầu dịch vụ cho khách hàng, doanh nghiệp tham gia chương trình. Đặc biệt là các doanh nghiệp phân phối sản phẩm, các siêu thị và cửa hàng bán lẻ, cũng như người dân và công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; người dân có hoàn cảnh khó khăn…. (là đối tượng hưởng thụ chính sách hỗ trợ dịp cuối năm) đều thực hiện và sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Chính việc sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để tăng trưởng doanh số bán hàng; thực hiện thuận lợi chương trình bình ổn thị trường, mà còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp thương mại, phân phối sản phẩm, các siêu thị nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả kinh doanh trong mùa cao điểm như dịp Tết cổ truyền âm lịch.

Kết quả tích cực này, tiếp tục được phát huy và tăng cường bằng các giải pháp cụ thể của ngành Ngân hàng Thành phố trong các tháng cuối năm: Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; tham gia chương trình kích cầu tiêu dùng và hoạt động kết nối cung cầu của Sở Công Thương… và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại các điểm bán hàng; điểm du lịch, trung tâm thương mại..., nhằm góp phần giữ ổn định giá cả hàng hóa và phát huy hiệu quả chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm.