Dòng vốn ngân hàng đang chảy vào bất động sản như thế nào?

Bất động sản luôn là một trong những lĩnh vực thu hút dòng vốn tín dụng lớn của hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, mức độ phân bổ vốn giữa các nhà băng không đồng đều, khi có ngân hàng dành hàng trăm nghìn tỷ đồng cho hoạt động kinh doanh bất động sản, trong khi một số ngân hàng duy trì tỷ trọng cho vay ở mức khiêm tốn.

Báo cáo tài chính quý III/2026 phần nào cho thấy bức tranh phân bổ dòng vốn vào lĩnh vực này cũng như sự khác biệt trong chiến lược tín dụng của các ngân hàng.

Nhà băng nào dẫn đầu về dư nợ bất động sản?

Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, SHB ghi nhận dư nợ cho vay hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 221.221 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, chiếm 33% tổng dư nợ cho vay khách hàng 670.302 tỷ đồng.

Tại Techcombank với dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản đạt 204.384 tỷ đồng, tương ứng 25,12% tổng dư nợ cho vay khách hàng 813.734 tỷ đồng.

Tại VPBank, dư nợ cho vay hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 291.063 tỷ đồng, chiếm 24,01% tổng dư nợ 1.212.144 tỷ đồng. Đây là ngân hàng có quy mô cho vay doanh nghiệp bất động sản lớn nhất trong nhóm được thống kê.

Dư nợ cho vay bất động sản tại một số nhà băng.

Ngoài cho vay doanh nghiệp, VPBank còn ghi nhận 146.848 tỷ đồng cho vay cá nhân mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất, tương ứng 12,11% tổng dư nợ. Như vậy, tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và cá nhân mua nhà tại ngân hàng này đạt 437.911 tỷ đồng, chiếm 36,12% tổng dư nợ.

Tại HDBank, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản đạt 86.155 tỷ đồng, chiếm 11,97% tổng dư nợ 719.896 tỷ đồng. Trong khi đó, KienlongBank ghi nhận 3.994 tỷ đồng cho vay bất động sản, tương ứng 5,09% tổng dư nợ 78.465 tỷ đồng.

ACB có tỷ trọng cho vay bất động sản thấp nhất

Ở chiều ngược lại, ACB là ngân hàng có tỷ trọng cho vay kinh doanh bất động sản thấp nhất trong nhóm được thống kê.

Cụ thể, tại ngày 30/9/2026, dư nợ cho vay hoạt động tư vấn và kinh doanh bất động sản của ACB đạt 18.139 tỷ đồng, chiếm 2,37% tổng dư nợ cho vay khách hàng 765.614 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tín dụng của ngân hàng này, nhóm ngành nghề khác, bao gồm cho vay cá nhân và hộ gia đình, đạt 467.566 tỷ đồng, chiếm 61,07%. Dư nợ thương mại đạt 138.551 tỷ đồng, tương ứng 18,10%.

Tại BIDV, tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 2.561.795 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo cáo phân loại các khoản cho vay bất động sản thuộc nhóm hoạt động dịch vụ và các ngành nghề khác, không tách riêng dư nợ kinh doanh bất động sản. Do đó, chưa có cơ sở xác định chính xác quy mô cho vay bất động sản tại ngân hàng này từ bảng số liệu được công bố.

Nam A Bank ghi nhận dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản đạt 32.176 tỷ đồng, chiếm 14,68% tổng dư nợ 219.114 tỷ đồng. Đây là ngân hàng có tỷ trọng cho vay bất động sản cao hơn HDBank, nhưng thấp hơn SHB, VPBank và Techcombank.

Mức độ tập trung vốn vào bất động sản và xây dựng có sự khác biệt

Nếu mở rộng phạm vi sang cả lĩnh vực xây dựng, mức độ tập trung tín dụng vào nhóm ngành liên quan đến bất động sản tại các ngân hàng có sự thay đổi đáng kể.

KienlongBank đứng đầu với tổng tỷ trọng cho vay bất động sản và xây dựng đạt 57,46% tổng dư nợ. Trong đó, riêng lĩnh vực xây dựng chiếm 52,37%, còn bất động sản chiếm 5,09%.

SHB đứng tiếp theo với tỷ trọng cho vay hai lĩnh vực này đạt 41,87%, gồm bất động sản 33% và xây dựng 8,87%. Tại VPBank, tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp bất động sản, cá nhân mua nhà và xây dựng đạt 506.776 tỷ đồng, tương ứng 41,80% tổng dư nợ.

Techcombank ghi nhận tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp bất động sản và xây dựng đạt 271.131 tỷ đồng, chiếm 33,32%. Trong khi đó, ACB có tỷ trọng cho vay bất động sản và xây dựng thấp nhất, ở mức 5,91%.