Dòng vốn hợp tác tiếp sức kinh tế nông thôn Yên Trường

Nguồn vốn từ QTDND Yên Phong giúp mô hình chăn nuôi công nghệ cao của anh Lê Trọng Hùng phát triển bền vững

Trong những năm gần đây, dưới sự định hướng và hỗ trợ sát sao của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7, hệ thống QTDND trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang khẳng định vị thế là một kênh dẫn vốn không thể thiếu đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn. Hiện tại, toàn tỉnh tự hào là một trong những địa phương có mạng lưới kinh tế hợp tác phát triển mạnh mẽ với 67 quỹ đang hoạt động hiệu quả, trở thành điểm tựa tài chính quen thuộc của hàng nghìn hộ dân. Không chỉ làm tốt vai trò huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, các quỹ này còn trực tiếp bơm vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, góp phần đắc lực thúc đẩy kinh tế địa phương và đẩy lùi nạn "tín dụng đen" bủa vây các vùng quê.

Trong chuyến công tác những ngày thu tháng 10, chúng tôi có dịp về thăm xã Yên Trường là một vùng đất giàu truyền thống của tỉnh Thanh Hóa (được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Yên Trung, Yên Phong, Yên Thái và Yên Trường trước đây). Nơi đây, diện mạo nông thôn đang từng ngày khởi sắc với những mô hình chăn nuôi tập trung quy mô lớn, các khu vực sản xuất hàng hóa và ngành nghề nông thôn phát triển sầm uất. Đằng sau bức tranh kinh tế tươi sáng ấy là sự đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của dòng vốn tín dụng đến từ QTDND Yên Phong. Quỹ không chỉ là địa chỉ cung ứng vốn tin cậy mà đã thực sự trở thành chiếc cầu nối giúp người dân hiện thực hóa những ý tưởng làm giàu.

Điển hình cho khát vọng vươn lên từ nguồn vốn quỹ là câu chuyện của gia đình anh Lê Trọng Hùng tại thôn Tam Đa, xã Yên Trường. Vốn sinh ra từ một vùng quê nghèo nhưng mang trong mình đam mê làm kinh tế, anh Hùng luôn trăn trở tìm hướng đi đột phá cho nghề nông "cha truyền con nối". Từ khu đất vườn trồng cây kém hiệu quả, gia đình anh từng bước xoay sở chuyển sang trồng rau màu, rồi chăn nuôi lợn, gà quy mô nhỏ lẻ. Nhờ chịu khó bám trụ, tích lũy kinh nghiệm, anh nhận ra xu hướng chăn nuôi hiện đại là con đường tất yếu để mang lại hiệu quả bền vững.

Nhận thấy nhu cầu thị trường ngày càng cao, anh quyết định đầu tư mô hình nuôi lợn, gà trong chuồng lạnh khép kín nhằm kiểm soát tối đa rủi ro dịch bệnh và nâng cao năng suất. Để hiện thực hóa bản kế hoạch táo bạo này, gia đình anh đã được QTDND Yên Phong thẩm định và cho vay hơn 1 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn được dồn vào việc xây dựng hệ thống chuồng trại bài bản, đầu tư trang thiết bị điện, hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, cũng như mua con giống và thức ăn chăn nuôi.

Nhờ áp dụng quy trình khoa học, đàn vật nuôi phát triển ổn định, chất lượng sản phẩm được nâng cao, đầu ra thuận lợi. Hiện mô hình trang trại của anh Hùng đang tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động, lúc cao điểm lên tới 10 người, với mức thu nhập bình quân đáng mơ ước ở vùng nông thôn là gần 10 triệu đồng/người/tháng. Anh là tấm gương nông dân làm kinh tế giỏi tiêu biểu của xã Yên Trường.

Chia sẻ với phóng viên, anh Lê Trọng Hùng phấn khởi: “Điều quan trọng nhất không chỉ là được vay vốn mà còn là sự hỗ trợ kịp thời, tận tâm của cán bộ quỹ. Lãi suất hợp lý, thủ tục thuận tiện, thời gian vay rất phù hợp với chu kỳ sinh trưởng của vật nuôi đã tạo điều kiện để gia đình tôi mạnh dạn đầu tư quy mô lớn, từng bước vươn lên làm giàu”.

Không chỉ tạo đòn bẩy cho lĩnh vực nông nghiệp, dòng vốn từ QTDND Yên Phong còn là "bệ đỡ" vững chắc thúc đẩy khu vực thương mại, dịch vụ và kinh tế hộ gia đình. Chị Phạm Thị Duyên, một thành viên gắn bó lâu năm với Quỹ tại xã Yên Trường cho biết, nguồn vốn vay ban đầu đã giúp chị tự tin khởi nghiệp kinh doanh mặt hàng giày dép.

“Những năm đầu khởi nghiệp, nguồn vốn vay từ Quỹ giúp tôi nhập hàng, duy trì hoạt động buôn bán. Nhờ tích lũy và mở rộng dần, việc kinh doanh ngày càng ổn định. Hiện nay, tôi đang được Quỹ cho vay gần 700 triệu đồng để phát triển hoạt động bán buôn, bán lẻ giày dép tại nhà và tại ki-ốt trong khu chợ của xã”, chị Duyên chia sẻ. Chị cũng nhấn mạnh, lợi thế tuyệt đối của Quỹ là nằm ngay trên địa bàn, cán bộ am hiểu thực tế nên việc thẩm định, giải ngân hay trả lãi vô cùng thuận tiện, nhanh chóng.

Nhờ điểm tựa tài chính từ QTDND, nhiều hộ kinh doanh tại xã Yên Trường tự tin mở rộng quy mô buôn bán

Trao đổi với Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Viết Tuấn, Chủ tịch HĐQT QTDND Yên Phong cho biết, hiện nhu cầu vay vốn của thành viên trên địa bàn đang không ngừng tăng lên khi các mô hình sản xuất, kinh doanh liên tục được mở rộng. Với phương châm hoạt động an toàn, hiệu quả và phục vụ cộng đồng, quỹ luôn ưu tiên rót vốn cho các phương án khả thi. Đặc biệt, quỹ luôn tạo điều kiện tối đa về thủ tục và thời gian giải ngân, giúp người dân tiếp cận vốn nhanh nhất để chớp cơ hội đầu tư, yếu tố sống còn đối với khu vực nông thôn vốn còn nhiều hạn chế trong việc tiếp cận vốn trung và dài hạn.

Bằng những bước đi vững chắc, tính đến tháng 9/2026, QTDND Yên Phong đã phát triển được mạng lưới 2.997 thành viên. Tổng nguồn vốn hoạt động đạt hơn 200 tỷ đồng, trong đó vốn huy động từ thành viên và dân cư đạt hơn 180 tỷ đồng; dư nợ cho vay bám sát nhu cầu thực tiễn đạt hơn 162 tỷ đồng. Những con số "biết nói" này đã phản ánh chân thực niềm tin tuyệt đối của người dân đối với mô hình QTDND.

Bàn về định hướng sắp tới, bà Nguyễn Thị Đào, Giám đốc QTDND Yên Phong khẳng định: "Quỹ sẽ tiếp tục củng cố năng lực tài chính, nâng cao chất lượng tín dụng và thực hiện hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại hoạt động theo đúng định hướng của Ngân hàng Nhà nước. Trọng tâm là xử lý nợ xấu, quản trị rủi ro để bảo đảm quỹ hoạt động an toàn, bền vững lâu dài".

Có thể khẳng định, từ những "dòng vốn nhỏ" mang đậm tinh thần tương trợ của QTDND Yên Phong, hàng nghìn hộ dân nông thôn đã chuyển đổi thành công mô hình sản xuất, phát triển ngành nghề, vươn lên làm giàu chính đáng. Đây chính là những viên gạch nền tảng vững chắc để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và hiện thực hóa thành công các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.