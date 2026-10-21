Dòng vốn Hong Kong và bước chuẩn bị cho IPO Green SM

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần GSM VN Holding đã nâng vốn điều lệ từ 43.313,2 tỷ đồng lên 53.892 tỷ đồng, tăng hơn 10.578 tỷ đồng, tương đương 24,4%.

GSM VN Holding tăng vốn điều lệ lên gần 54.000 tỷ đồng.

Cùng với đợt tăng vốn, cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý. Smart & Green Trans Limited (SGT), pháp nhân có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), hiện nắm khoảng 36,17% vốn điều lệ GSM VN Holding, giảm từ mức 45% trước đó. Tuy nhiên, sự thay đổi này không đồng nghĩa nhà đầu tư Hong Kong đã bán bớt cổ phần.

Dữ liệu công bố cho thấy, giá trị vốn góp của SGT vẫn giữ nguyên ở mức gần 19.491 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu giảm chủ yếu do tổng vốn điều lệ của GSM VN Holding tăng lên, trong khi phần vốn nước ngoài không thay đổi. Sau đợt điều chỉnh, vốn trong nước chiếm khoảng 63,83%, tương ứng hơn 34.401 tỷ đồng.

GSM VN Holding được thành lập tháng 3/2026 với sự tham gia của Tập đoàn Vingroup và các thành viên gia đình Chủ tịch Phạm Nhật Vượng. Tại thời điểm thành lập, ông Vượng nắm gần 45% vốn, bà Phạm Thu Hương sở hữu gần 35%, hai người con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người nắm khoảng 7,5%, còn Vingroup sở hữu hơn 5%.

Đáng chú ý, vốn điều lệ gần 54.000 tỷ đồng là quy mô vốn đăng ký của GSM VN Holding, không đồng nghĩa doanh nghiệp đã huy động được lượng tiền tương ứng từ thị trường chứng khoán. Đây cũng không phải vốn điều lệ của Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM), đơn vị vận hành nền tảng gọi xe điện Green SM.

Việc phân biệt hai pháp nhân có ý nghĩa quan trọng khi đánh giá triển vọng huy động vốn. GSM VN Holding có thể đóng vai trò trong cấu trúc sở hữu và chuẩn bị cho các bước phát triển vốn tiếp theo của hệ sinh thái Green SM, nhưng chưa thể từ đó kết luận doanh nghiệp đã hoàn tất một thương vụ IPO hoặc xác định được mức định giá trên thị trường.

Sự hiện diện của SGT tại GSM VN Holding diễn ra trong bối cảnh Vingroup từng công bố các nghị quyết liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp từ ông Phạm Nhật Vượng và những người liên quan.

Theo nghị quyết công bố tháng 6/2026, Vingroup được trao quyền nhận chuyển nhượng phần cổ phần ưu đãi tương ứng dự kiến 29,99% vốn điều lệ GSM VN Holding, đồng thời nhận chuyển nhượng phần vốn góp tương ứng dự kiến 30% vốn của SGT. Giá chuyển nhượng dự kiến căn cứ vào giá vốn thực góp của bên chuyển nhượng; Vingroup có quyền quyết định thực hiện hoặc không thực hiện giao dịch trong thời hạn được nêu tại nghị quyết.

Những động thái này cho thấy cấu trúc sở hữu liên quan đến Green SM đang được định hình trong giai đoạn doanh nghiệp hướng tới mở rộng quy mô và tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Tuy nhiên, các quyền nhận chuyển nhượng đã công bố không đồng nghĩa giao dịch chắc chắn đã hoàn tất. Tỷ lệ sở hữu cuối cùng của từng bên cần được xác định trên cơ sở các hồ sơ cập nhật và giao dịch thực tế.

Về kế hoạch IPO, báo cáo của Chứng khoán VNDirect trong tháng 10 dẫn thông tin ban lãnh đạo Green SM xác nhận định hướng phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Hong Kong, song chưa công bố thời điểm cụ thể. Trước đó, Reuters đưa tin Green SM hướng tới IPO tại Hong Kong vào năm 2028, đồng thời có kế hoạch mở rộng hoạt động ra Mỹ và châu Âu trước thời điểm niêm yết.

Nếu được triển khai, IPO có thể tạo thêm kênh huy động vốn phục vụ mở rộng đội xe, phát triển nền tảng công nghệ và tiến vào các thị trường mới. Hong Kong cũng là thị trường vốn quốc tế có khả năng tiếp cận nhóm nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực xe điện, công nghệ và dịch vụ di chuyển.

Dù vậy, triển vọng của kế hoạch này còn phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, hiệu quả vận hành, nhu cầu vốn cho mở rộng quốc tế, điều kiện thị trường và mức định giá mà nhà đầu tư chấp nhận. Quy mô vốn điều lệ lớn hay sự tham gia của một pháp nhân Hong Kong tự thân chưa đủ để bảo đảm thương vụ IPO thành công.