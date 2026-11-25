Trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân Hàm Hiệp.

Sau 30 năm hoạt động, Quỹ tín dụng nhân dân Hàm Hiệp, phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) đã trở thành điểm tựa tài chính của hàng nghìn hộ dân. Từ những khoản vay đầu tư vườn thanh long, chăn nuôi đến mở rộng cơ sở kinh doanh, nguồn vốn của Quỹ giúp nhiều gia đình phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tiếp sức người dân làm kinh tế

Ở tổ dân phố Đại Thiện, phường Bình Thuận, ông Lê Văn Vệ (SN 1953) là một trong những hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Hàm Hiệp. Với mong muốn phát triển kinh tế gia đình, ông Vệ mạnh dạn vay 2 tỷ đồng, thời hạn vay 10 năm để đầu tư vườn thanh long và mở trường mầm non.

Nhờ có vốn, ông Vệ từng bước triển khai các kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Đến nay, vườn thanh long và trường mầm non kinh doanh hiệu quả, mang lại lợi nhuận khoảng 600 triệu đồng mỗi năm cho gia đình ông.

“Có nguồn vốn kịp thời, tôi chủ động hơn trong đầu tư, phát triển sản xuất và kinh doanh. Cán bộ Quỹ hướng dẫn nhiệt tình, thủ tục vay khá nhanh gọn nên người dân thuận lợi khi tiếp cận vốn”, ông Vệ chia sẻ.

Cũng ở phường Bình Thuận, ông Lê Văn Dũng lựa chọn QTDND Hàm Hiệp để vay 500 triệu đồng đầu tư chăn nuôi gà và 4 sào thanh long. Nguồn vốn giúp ông có điều kiện mua con giống, thức ăn chăn nuôi, đầu tư chăm sóc vườn cây, từng bước mở rộng hoạt động sản xuất.

Ông Dũng cho biết, với những hộ làm nông nghiệp, nguồn vốn vay đúng lúc có ý nghĩa quan trọng. Bởi việc chăm sóc thanh long, tái đầu tư vườn cây hay phát triển chăn nuôi đều cần chi phí không nhỏ. Nếu thiếu vốn, người dân dễ bỏ lỡ thời điểm sản xuất hoặc phải thu hẹp quy mô. Khi được tiếp cận nguồn vốn phù hợp, họ có thêm điều kiện chủ động tính toán phương án làm ăn, nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình.

Từ nguồn vốn của quỹ tín dụng, nhiều hộ dân tại phường Bình Thuận có vốn để sản xuất thanh long.

“Từ những khoản vay như vậy, tôi và nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, phát triển ngành nghề và dịch vụ. Không ít gia đình từng gặp khó khăn có thêm cơ hội vươn lên, ổn định cuộc sống bằng chính sức lao động của mình”, ông Dũng cho biết.

Góp sức xây dựng nông thôn mới

Theo ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị QTDND Hàm Hiệp, Quỹ được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 9/12/1996. Những ngày đầu, Quỹ chỉ có 252 thành viên, tổng nguồn vốn hoạt động 184,8 triệu đồng; trong đó vốn điều lệ 57,2 triệu đồng, nguồn vốn huy động tiền gửi mới đạt 15 triệu đồng.

Sau gần 30 năm, quy mô hoạt động của Quỹ có bước phát triển đáng kể. Từ 252 thành viên ban đầu, đến nay Quỹ có 2.995 thành viên, tăng gần 12 lần. Tổng nguồn vốn hoạt động đạt hơn 321,2 tỷ đồng, tăng gấp 1.738 lần so với thời điểm thành lập. Nguồn vốn huy động tiền gửi trong dân đạt hơn 280 tỷ đồng.

Người dân được hướng dẫn làm thủ tục vay vốn.

Vốn tự có của Quỹ hiện đạt hơn 18,3 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ hơn 10,7 tỷ đồng, tăng gấp 187 lần so với năm 1996. Tổng dư nợ cho vay đạt gần 271,7 tỷ đồng, tăng hơn 1.660 lần so với ngày đầu hoạt động.

Từ nguồn vốn huy động trong cộng đồng, Quỹ tiếp tục luân chuyển vốn trở lại phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho các thành viên.

Theo ông Vũ, phường Bình Thuận là địa bàn có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây thanh long. Vì vậy, nhu cầu vốn để đầu tư chăm sóc vườn cây, cải thiện năng suất, phát triển chăn nuôi và mở rộng các ngành nghề dịch vụ luôn hiện hữu. Quỹ xác định việc đưa vốn đến gần người dân, đáp ứng nhu cầu vay phục vụ sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Sau gần 30 năm, quy mô hoạt động của Quỹ có bước phát triển đáng kể. Tổng nguồn vốn hoạt động đạt hơn 321,2 tỷ đồng, tăng gấp 1.738 lần so với thời điểm thành lập.

“Chúng tôi mong muốn nguồn vốn của Quỹ thực sự phát huy hiệu quả, giúp các thành viên có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Khi người dân làm ăn hiệu quả, kinh tế gia đình phát triển thì địa phương cũng có thêm nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển”, ông Vũ cho biết.

Cũng theo ông Vũ, trong hành trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân luôn là nhiệm vụ quan trọng. Những khoản vay được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả sẽ giúp các hộ gia đình duy trì sản xuất, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sinh hoạt và từng bước thoát nghèo bền vững.

Đặc biệt, với những hộ sản xuất nông nghiệp quy mô gia đình, một khoản vốn phù hợp đôi khi chính là điều kiện để bắt đầu một mô hình mới hoặc duy trì hoạt động sản xuất trước những biến động của thị trường. Khi có thêm thu nhập, người dân không chỉ chăm lo tốt hơn cho gia đình, con cái mà còn có điều kiện sửa chữa nhà cửa, đầu tư phương tiện sản xuất, tham gia các phong trào và đóng góp cho cộng đồng.