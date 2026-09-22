Dòng vốn FDI tăng tốc vào các KCX-KCN TPHCM

Theo Ban Quản lý các KCX-KCN TPHCM (HEPZA), trong tổng vốn đầu tư thu hút, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 4,2 tỷ USD, tăng 62,22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, HEPZA cấp mới 100 dự án với tổng vốn đăng ký 3,14 tỷ USD; 120 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn tăng thêm đạt 1,12 tỷ USD.

Đối với đầu tư trong nước, tổng vốn thu hút đạt khoảng 1,3 tỷ USD. Trong đó, vốn đăng ký của 84 dự án cấp mới đạt hơn 566 triệu USD; 51 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn tăng thêm hơn 736 triệu USD.

Chia sẻ tại hội nghị chuyên đề nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân trong các KCX-KCN TPHCM, ông Bùi Minh Trí, Trưởng HEPZA, cho biết thời gian tới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của HEPZA là nâng cao chất lượng và hiệu quả thu hút đầu tư. Theo đó, giai đoạn 2026-2030, HEPZA phấn đấu thu hút tổng vốn đầu tư từ 20-21 tỷ USD, với suất đầu tư bình quân đạt 8-10 triệu USD/ha và tỷ lệ giải ngân trên 70% tổng vốn đăng ký.

Song song với thu hút đầu tư, HEPZA sẽ chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, kiến tạo hệ sinh thái hợp tác nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn FDI.

Ngoài ra, HEPZA sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; đẩy nhanh công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng; đổi mới phương thức quản lý theo tinh thần "đồng hành - phục vụ - tháo gỡ", chuyển từ tư duy "cho phép - quản lý" sang "hỗ trợ - kiến tạo - hậu kiểm".