Dòng vốn ETF toàn cầu rút khỏi cổ phiếu, đổ mạnh vào trái phiếu Mỹ

Trong tuần 19–23/10/2026, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục phân hóa, chịu áp lực từ đà bán tháo nhóm cổ phiếu công nghệ và giá dầu tăng mạnh. Chỉ số Nasdaq giảm 0,71% so với tuần trước, S&P 500 giảm 0,47%, trong khi Dow Jones tăng nhẹ 0,41%.

Áp lực điều chỉnh tập trung tại nhóm công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp bán dẫn và hạ tầng trí tuệ nhân tạo, khi nhà đầu tư ngày càng lo ngại về chi phí tài trợ và khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư trí tuệ nhân tạo quy mô lớn. Thị trường đang hướng sự chú ý tới cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Alphabet và Amazon trong tuần tới, đặc biệt là triển vọng chi tiêu và hiệu quả đầu tư vào trí tuệ nhân tạo.

Dòng vốn vào các quỹ ETF tại Mỹ giảm 36,1% so với tuần trước, xuống còn 37,70 tỷ USD, chủ yếu do dòng tiền vào cổ phiếu Mỹ suy yếu. Nhóm ETF cổ phiếu Mỹ chỉ hút ròng 6,36 tỷ USD, giảm mạnh so với mức 32,09 tỷ USD của tuần trước.

Ngược lại, ETF trái phiếu Mỹ hút ròng 9,17 tỷ USD, tăng hơn 2,3 lần so với mức 3,92 tỷ USD. Dòng vốn có xu hướng dịch chuyển từ cổ phiếu sang trái phiếu Mỹ khi nhà đầu tư gia tăng phân bổ vào tài sản phòng thủ trước biến động của nhóm công nghệ và những bất định về triển vọng lãi suất của Fed.

Các quỹ ETF đầu tư ngoài Mỹ tiếp tục hút ròng, nhưng quy mô giảm so với tuần trước. Nhóm ETF cổ phiếu ngoài Mỹ hút ròng 7,25 tỷ USD, giảm từ mức 8,82 tỷ USD, trong khi ETF trái phiếu ngoài Mỹ hút ròng 1,22 tỷ USD, thấp hơn mức 1,46 tỷ USD của tuần trước. Dòng tiền vào cổ phiếu quốc tế vẫn tích cực, nhưng tốc độ giải ngân chậm lại trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động.

Đáng chú ý, nhóm ETF hàng hóa đảo chiều sang rút ròng 1,50 tỷ USD, so với mức hút ròng 1,15 tỷ USD của tuần trước.

Trong ngắn hạn, dòng vốn ETF cổ phiếu Mỹ có thể tiếp tục biến động mạnh theo mùa công bố kết quả kinh doanh quý III và các quyết định chính sách của Fed. Triển vọng lợi nhuận và kế hoạch đầu tư vào trí tuệ nhân tạo của các tập đoàn công nghệ lớn sẽ đóng vai trò quan trọng đối với dòng tiền vào cổ phiếu. Trong khi đó, ETF trái phiếu có thể tiếp tục thu hút vốn nếu nhà đầu tư duy trì chiến lược phòng thủ trước rủi ro định giá và biến động lãi suất.

Tại châu Á, áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài giảm mạnh, chủ yếu nhờ sự cải thiện tại Đài Loan, Hàn Quốc và Ấn Độ. Đài Loan và Hàn Quốc bị bán ròng lần lượt 7,6 tỷ USD và 1,07 tỷ USD, thấp hơn đáng kể so với mức 18,9 tỷ USD và 8,30 tỷ USD của tuần trước đó. Ấn Độ đảo chiều sang hút ròng 387 triệu USD, trong khi Thái Lan tiếp tục hút ròng 89 triệu USD.

Ngược lại, Indonesia bị bán ròng 370 triệu USD, tăng hơn hai lần so với tuần trước. Dòng vốn trong khu vực tiếp tục phân hóa khi tâm lý nhà đầu tư chịu tác động từ đợt điều chỉnh của nhóm cổ phiếu công nghệ toàn cầu.

Dòng vốn ETF tại Đông Nam Á đảo chiều sang hút ròng 37,87 triệu USD sau một tuần rút ròng mạnh. Singapore dẫn đầu với mức hút ròng 25,94 triệu USD, so với mức rút ròng 77,24 triệu USD của tuần trước. Indonesia tiếp tục hút ròng 23,58 triệu USD, trong khi Việt Nam đảo chiều sang hút ròng nhẹ 1,60 triệu USD. Ngược lại, Malaysia và Thái Lan bị rút ròng lần lượt 7,96 triệu USD và 5,30 triệu USD.

Dòng vốn tại các quỹ ETF có đầu tư vào Việt Nam tiếp tục cải thiện. E1VFVN30 hút ròng 1,17 triệu USD và FUEVFVND hút ròng 0,89 triệu USD, trong khi Global X MSCI bị rút ròng 0,49 triệu USD. Các quỹ ETF nước ngoài lớn như VanEck và Fubon FTSE không ghi nhận biến động dòng vốn trong tuần. Lũy kế từ đầu năm, Fubon FTSE vẫn bị rút ròng lớn nhất, với 127,30 triệu USD, tiếp theo là VanEck với 68,99 triệu USD và FUEVFVND với 39,35 triệu USD.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 966 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức 3.013 tỷ đồng của tuần trước đó. Áp lực bán tập trung tại ACB với giá trị bán ròng 846 tỷ đồng, FPT với 644 tỷ đồng và VCB với 311 tỷ đồng. Ngược lại, các mã được mua ròng mạnh gồm TCB với 991 tỷ đồng, MSN với 392 tỷ đồng và VIC với 307 tỷ đồng.