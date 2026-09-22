Dòng vốn đang tìm đến các nền tảng vonfram: Nhìn từ Blue Moon đến MSR

Masan High-Tech Materials đóng góp nguồn cung vonfram toàn cầu.

Trong khi đó, Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) đã trải qua hơn một thập kỷ đầu tư để đưa tài nguyên vonfram vào khai thác, chế biến và tạo lợi nhuận. Hai trường hợp cho thấy hai giai đoạn khác nhau: từ phát triển tiềm năng tài nguyên đến vận hành và tạo ra kết quả kinh doanh thực tế.

Dòng vốn tìm đến những tài sản của tương lai

Blue Moon Metals đang trở thành một cái tên đáng chú ý trong quá trình phát triển chuỗi cung ứng vonfram tại Mỹ. Trường hợp doanh nghiệp này cũng mở ra một góc nhìn khác: thị trường đang dành nguồn vốn như thế nào cho những nền tảng mà phần lớn giá trị kinh tế vẫn nằm ở tương lai?

Theo báo cáo tài chính và báo cáo quản trị của Blue Moon Metals, doanh nghiệp vẫn đang trong giai đoạn phát triển và chưa ghi nhận doanh thu từ hoạt động khai khoáng. Trong nửa đầu năm 2026, Blue Moon lỗ ròng khoảng 57,6 triệu CAD, trong khi nguồn lực tiếp tục được dành cho thăm dò và phát triển các tài sản.

Để tài trợ cho quá trình này, từ cuối năm 2024 đến tháng 6/2026, Blue Moon đã huy động gần 300 triệu CAD vốn cổ phần. Trên thị trường chứng khoán, doanh nghiệp có vốn hóa khoảng 595 triệu USD tại ngày 16/9. Con số này phản ánh toàn bộ danh mục tài sản của Blue Moon, không riêng Springer.

Trong đó, Springer là tài sản vonfram đáng chú ý. Theo Reuters ngày 14/9, Elmet đang triển khai kế hoạch đầu tư sau khi nhận cam kết 450 triệu USD từ phía Mỹ để củng cố chuỗi cung ứng vonfram. Một phần nguồn vốn dự kiến được triển khai liên quan đến Springer, nơi Blue Moon cùng các đối tác đang hướng tới đưa hoạt động khai thác, xử lý quặng và chế biến APT trở lại.

Hệ thống thiết bị hiện đại, vận hành tự động và được kiểm soát chính xác giúp tạo ra các sản phẩm vonfram tinh khiết.

Nhìn từ Blue Moon, vấn đề vì vậy không chỉ nằm ở quy mô vốn hóa hay lượng vốn huy động. Nguồn vốn lớn vẫn đang được dành để chuyển tài nguyên và hạ tầng hiện hữu thành năng lực sản xuất trong tương lai.

Từ tiềm năng tài nguyên đến năng lực vận hành

Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) đang ở một giai đoạn phát triển khác. Trong hơn một thập kỷ, doanh nghiệp đã đầu tư hơn 700 triệu USD để xây dựng nền tảng vonfram tại Việt Nam, từ tài nguyên tại mỏ đa kim Núi Pháo đến năng lực chế biến APT và oxide vonfram thông qua Masan Tungsten Chemicals.

Thay vì chỉ khai thác và cung cấp quặng, MSR đã hình thành chuỗi từ tài nguyên đến chế biến sâu đang vận hành ở quy mô thương mại.

Nền tảng tài nguyên cũng được chuẩn bị cho dài hạn. Bên cạnh mỏ Núi Pháo hiện hữu, Núi Pháo Mở Rộng và Núi Chiếm có tiềm năng bổ sung khoảng 115 triệu tấn tài nguyên vonfram đa kim, qua đó có thể kéo dài hoạt động khai thác và chế biến thêm khoảng 20–30 năm, tùy thuộc vào các phê duyệt và giấy phép cần thiết.

Một điểm quan trọng khác là năng lực chế biến của MSR không chỉ phụ thuộc vào nguồn quặng từ Núi Pháo. Hệ thống có thể tiếp nhận tinh quặng từ bên ngoài để sản xuất APT và oxide vonfram. Hợp tác với GB Innovation của Hàn Quốc là một bước đi theo hướng này, bổ sung nguồn nguyên liệu quốc tế và hỗ trợ kế hoạch nâng công suất oxide vonfram lên hơn 8.000 tấn mỗi năm.

Giá vonfram lập đỉnh 12 năm, thế giới bước vào cuộc đua "vàng đen" mới.

Qua đó, nền tảng tại Việt Nam từng bước đóng vai trò kết nối tài nguyên trong nước, nguồn nguyên liệu quốc tế và nhu cầu của các thị trường công nghiệp toàn cầu.

Năng lực vận hành này đang phản ánh vào kết quả kinh doanh. Theo báo cáo mới nhất, doanh thu thuần lũy kế 8 tháng năm 2026 của MSR đạt 21.013 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ. Riêng tháng 8, doanh thu đạt 5.411 tỷ đồng, gấp 6,3 lần cùng kỳ, trong khi sản lượng vonfram và sản lượng bán ra của Masan Tungsten Chemicals tiếp tục tăng. Song song với kết quả kinh doanh, doanh nghiệp cũng tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu.

Đặt cạnh Blue Moon, đây không phải phép so sánh trực tiếp giữa hai doanh nghiệp, bởi Blue Moon sở hữu danh mục tài sản khoáng sản rộng hơn vonfram và đang ở giai đoạn phát triển khác.

Điểm tham chiếu nằm ở hai giai đoạn của quá trình tạo giá trị: Blue Moon đang huy động nguồn vốn lớn để phát triển tiềm năng tài nguyên, trong khi MSR đã hình thành một chuỗi từ tài nguyên, chế biến đến thị trường và đang tạo ra kết quả kinh doanh thực tế.