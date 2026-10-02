Dòng vốn cộng đồng tiếp sức phát triển kinh tế

Cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân Phú Lương tham quan mô hình chăn nuôi của gia đình ông Đào Xuân Hoan, xóm Làng Cọ, xã Phú Lương.

Năm 2022, gia đình ông Đào Xuân Hoan, xóm Làng Cọ, xã Phú Lương bắt đầu tính chuyện đầu tư chăn nuôi để phát triển kinh tế. Có đất sản xuất nhưng thiếu vốn, ông Hoan tìm đến Quỹ tín dụng nhân dân Phú Lương, làm thủ tục trở thành thành viên và được vay hơn 900 triệu đồng để xây dựng chuồng trại.

Từ nguồn vốn này, gia đình ông đầu tư cơ sở chăn nuôi và duy trì sản xuất. Sau khoảng 3 năm, mô hình vẫn được duy trì, tạo nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống, trả nợ và tiếp tục quay vòng vốn.

Câu chuyện của gia đình ông Hoan cho thấy một phần dòng vốn tín dụng ở cơ sở đã được đưa trực tiếp vào sản xuất. Để có nguồn vốn cho vay, các Quỹ tín dụng nhân dân cũng huy động tiền gửi từ chính người dân trên địa bàn.

Tại Quỹ tín dụng nhân dân Yên Minh, ông Nguyễn Văn Thưởng, tổ dân phố Cổ Pháp, phường Vạn Xuân, lựa chọn giao dịch tại quỹ bởi sự thuận tiện và gần gũi với địa bàn dân cư.

Ông Thưởng cho biết: “Hiện nay có rất nhiều ngân hàng, nhưng tôi vẫn lựa chọn giao dịch tại Quỹ tín dụng nhân dân vì thuận tiện giao dịch. Hơn nữa, quỹ được thành lập và hoạt động ngay tại địa bàn nên bà con cũng có sự tin tưởng, gắn bó.”

Theo đại diện Quỹ tín dụng nhân dân Yên Minh, hiện gần 1.000 thành viên thường xuyên gửi tiền tiết kiệm tại quỹ. Nguồn vốn này được sử dụng để cho các thành viên vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống, qua đó tạo sự kết nối giữa nguồn tiền nhàn rỗi và nhu cầu vốn ngay tại địa bàn theo nguyên tắc tương trợ giữa các thành viên.

Hiện Thái Nguyên có 3 Quỹ tín dụng nhân dân gồm Phú Lương, Yên Minh và Tân Cương. Quỹ tín dụng nhân dân Phú Lương được thành lập năm 2008. Từ 30 thành viên ban đầu với nguồn vốn khiêm tốn 442 triệu đồng, đến nay quỹ có nguồn vốn hoạt động khoảng 105 tỷ đồng, với 1.982 thành viên. Nguồn vốn được cung ứng cho các hộ sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, buôn bán nhỏ.

Hoạt động giao dịch tại Quỹ tín dụng nhân dân Yên Minh.

Quỹ tín dụng nhân dân Yên Minh thành lập tháng 10-2008, địa bàn hoạt động tại xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên trước đây. Từ năm 2025, Quỹ được mở rộng địa bàn hoạt động ra toàn bộ phường Vạn Xuân. Hiện quỹ có 2.584 thành viên, tổng nguồn vốn khoảng 240 tỷ đồng, dư nợ cho vay gần 181 tỷ đồng.

Quỹ tín dụng nhân dân Tân Cương đi vào hoạt động từ năm 2018, hiện có gần 900 thành viên, với nguồn vốn huy động và khai thác khoảng 60 tỷ đồng. Quỹ chú trọng phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và khu dân cư để đưa hoạt động, sản phẩm, dịch vụ đến gần người dân.

Quy mô hoạt động của 3 quỹ cho thấy mô hình Quỹ tín dụng nhân dân đang tạo thêm một kênh huy động và cung ứng vốn gắn với địa bàn dân cư. Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, các quỹ tín dụng huy động nguồn vốn nhàn rỗi tại địa phương để phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống. Công tác quản lý, đào tạo và giám sát cũng đã được chú trọng để hạn chế nợ xấu.

Với gần 5.700 thành viên, 3 Quỹ tín dụng nhân dân tại Thái Nguyên đang góp phần đưa nguồn vốn nhàn rỗi trong cộng đồng vào sản xuất, kinh doanh và đời sống. Dòng vốn được huy động, quản lý và luân chuyển ngay tại cơ sở, qua đó phát huy vai trò của mô hình tín dụng tương trợ trong hỗ trợ thành viên phát triển kinh tế và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tại địa phương.