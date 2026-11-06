Dòng vốn cổ đông mở thêm dư địa tăng trưởng

Nhiều cách bổ sung dòng tiền mới từ cổ phiếu

Sau nhiều năm duy trì vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, PVcomBank đang chuẩn bị phát hành riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu cho 7 nhà đầu tư với giá 13.628 đồng/cổ phiếu. Nếu thành công, ngân hàng này dự kiến huy động hơn 4.088 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 12.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, mức giá chào bán cao hơn khoảng 50% so với thị giá cổ phiếu PCB tại thời điểm công bố phương án.

Theo PVcomBank, trong số 7 nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu có 5 doanh nghiệp chưa từng sở hữu cổ phần của ngân hàng, 2 cá nhân là cổ đông hiện hữu. Trong đó, 4 doanh nghiệp đã đăng ký mua gần 240 triệu cổ phiếu, mỗi doanh nghiệp gần 60 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu xấp xỉ 5% sau phát hành. Như vậy, nếu phát hành thành công, tổng cộng 7 nhà đầu tư sẽ nắm 32,38% vốn điều lệ ngân hàng, bao gồm cả lượng cổ phần đã sở hữu trước đó.

Khác với PVcomBank, NCB cho biết, ngân hàng này đã hoàn tất huy động 10.000 tỷ đồng từ 22 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong năm 2026, nâng vốn điều lệ từ gần 19.280 tỷ đồng lên 29.280 tỷ đồng. Đây là lần tăng vốn thứ tư liên tiếp của NCB trong giai đoạn 2021-2026, giúp ngân hàng hoàn thành mục tiêu vốn sớm hơn khoảng ba năm so với lộ trình tại phương án cơ cấu lại.

Các ngân hàng khác như BVBank, PGBank cũng đang thúc đẩy khá nhanh phương án huy động thêm vốn từ cổ đông hiện hữu. Theo đó, BVBank triển khai chào bán hơn 320 triệu cổ phiếu, dự kiến thu khoảng 3.204 tỷ đồng, tương đương 50% vốn điều lệ trước phát hành. Sau giai đoạn thực hiện quyền mua, ngân hàng tiếp tục có phương án phân phối lượng cổ phần chưa được đăng ký mua hết.

Trong khi đó, PGBank chia kế hoạch chào bán hơn 267 triệu cổ phiếu thành hai đợt, với số tiền dự kiến huy động gần 2.673 tỷ đồng. Đợt đầu gồm 150 triệu cổ phiếu đang được triển khai, thời hạn đăng ký mua kéo dài đến đầu tháng 11/2026.

Theo đánh giá của SSI Research, nhu cầu tăng vốn sẽ tiếp tục là vấn đề trọng tâm của ngành Ngân hàng trong nhiều năm tới, đặc biệt với những tổ chức đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn bình quân hệ thống. Trong báo cáo Phác thảo Chiến lược Đầu tư 2027, nhóm phân tích của SSI Researchcho biết 8 ngân hàng có kế hoạch phát hành cổ phiếu với tổng giá trị khoảng 143.830 tỷ đồng trong giai đoạn quý IV/2026-2027. Tuy nhiên, quy mô này vẫn khiêm tốn so với nhu cầu vốn trung hạn của toàn hệ thống. SSI Research cũng lưu ý việc tìm kiếm đối tác chiến lược phù hợp có thể kéo dài, trong khi các giới hạn sở hữu ảnh hưởng đến khả năng thu hút một số nhóm nhà đầu tư.

Nguồn vốn mới gắn với mục tiêu tăng trưởng

Theo dõi thị trường cho thấy, bên cạnh phương thức huy động, kế hoạch sử dụng vốn tại nhóm ngân hàng quy mô nhỏ và trung bình cũng đang đa dạng hơn, thể hiện những ưu tiên khác nhau trong chiến lược kinh doanh.

Theo phương án Vietbank công bố, ngân hàng dự kiến sử dụng khoảng 2.961 tỷ đồng huy động từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để bổ sung nguồn vốn cấp tín dụng. Trong đó, 1.100 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp lớn, 1.011 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân và 850 tỷ đồng cho DNNVV. Đáng chú ý, nếu số tiền thực thu thấp hơn kế hoạch, Vietbank ưu tiên phân bổ cho khách hàng cá nhân, tiếp đến là DNNVV, sau đó mới đến doanh nghiệp lớn.

Phương án được Vietbank xây dựng khi quy mô hoạt động tiếp tục mở rộng. Đến cuối tháng 9/2026, tổng tài sản đạt khoảng 213.140 tỷ đồng, dư nợ cho vay hơn 120.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 9 tháng gần 1.300 tỷ đồng. Việc phân bổ cụ thể cho từng phân khúc cho thấy Vietbank đã lấy nhu cầu cấp tín dụng làm cơ sở xây dựng phương án huy động, thay vì chỉ gia tăng vốn điều lệ.

ABBank đang kết hợp huy động vốn từ cổ đông với nguồn lực tích lũy trong vốn chủ sở hữu

Ở một hướng khác, ABBank đang kết hợp huy động vốn từ cổ đông với nguồn lực tích lũy trong vốn chủ sở hữu. Ngân hàng dự kiến nâng vốn điều lệ từ khoảng 16.068 tỷ đồng lên hơn 26.800 tỷ đồng vào giữa năm 2027, thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Kế hoạch được triển khai khi ABBank tiếp tục mở rộng hoạt động. Đến cuối tháng 9/2026, tổng tài sản vượt 276.000 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với đầu năm; dư nợ cho vay đạt 134.592 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 4.301 tỷ đồng và hệ số an toàn vốn (CAR) duy trì trên 12%. Đáng chú ý, Moody's Ratings vừa nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của ABBank từ B2 lên B1, ghi nhận những cải thiện về chất lượng tài sản, khả năng sinh lời và nền tảng vốn.

Phân tích về các phương thức tăng vốn, ông Trương Minh Phương Duy, chuyên gia phân tích cổ phiếu SSI Research cho biết, chia cổ tức bằng cổ phiếu giúp tăng vốn điều lệ nhưng không bổ sung nguồn vốn mới và không trực tiếp cải thiện CAR. Trong khi đó, phát hành cổ phiếu thu tiền có thể bổ sung vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực an toàn vốn và tạo thêm nguồn lực cho hoạt động cho vay, đầu tư. Theo ông Duy, bên cạnh phương án tăng vốn, chất lượng tài sản cũng là yếu tố quan trọng khi đánh giá triển vọng ngân hàng.

Ở góc độ triển vọng, SSI Research dự báo tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2027 có thể đạt 16-17%, song khả năng sinh lời vẫn chịu sức ép từ chi phí huy động, biên lãi thuần và chất lượng tài sản. Nhóm phân tích lưu ý các ngân hàng quy mô nhỏ thường phải huy động tiền gửi với chi phí cao hơn, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và mở rộng tín dụng. Vì vậy, khả năng chuyển nguồn vốn bổ sung thành tăng trưởng tín dụng hiệu quả, đi đôi với kiểm soát chất lượng tài sản và duy trì các tỷ lệ an toàn, sẽ là yếu tố quan trọng đối với triển vọng kinh doanh của nhóm ngân hàng này.