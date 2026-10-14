Động viên, thăm hỏi các y, bác sĩ làm việc tại bệnh viện Trung ương, cơ sở Ninh Bình

Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức (cơ sở II) Ninh Bình. (Ảnh: NHẬT MINH)

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Việt Nam và Đoàn công tác đã tham gia chuyến tàu PL1 cùng gần 600 y, bác sĩ xuất phát từ ga Hà Nội đến nơi làm việc.

Trước giờ tàu xuất phát, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đã tặng quà, động viên tổ tàu hằng ngày đưa đón các y, bác sĩ đến cơ sở làm việc tại tỉnh Ninh Bình.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn tặng quà động viên tổ tàu. (Ảnh: NHẬT MINH)

Hoạt động tại chuyến tàu PL1 mở màn trong chương trình “Thăm, động viên đoàn viên, người lao động - Lắng nghe từ cơ sở” do Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức, bắt đầu từ sáng 14/10 tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình. Trên chuyến tàu, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trò chuyện thân mật với các điều dưỡng, y, bác sĩ, hỏi thăm và quan tâm những vấn đề sinh hoạt, cuộc sống rất đỗi quen thuộc, bình dị như ăn sáng, ca trực, giờ tan làm...

Trong hơn 3 tháng qua (từ ngày 26/6 đến nay), chuyến tàu đã trở thành một phần trong hành trình đi làm thường nhật của đội ngũ nhân viên y tế tới làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Đồng hành cùng đội ngũ nhân viên y tế trên hành trình này, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam phục vụ miễn phí các món ăn nhẹ, thức uống trên tàu, đồng thời hỗ trợ trung chuyển đến bệnh viện.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam tham gia đoàn tàu PL1 đi thăm, động viên y, bác sĩ, người lao động Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức - cơ sở 2 tại Ninh Bình. (Ảnh: NHẬT MINH)

Đoàn tàu mang số hiệu PL1/PL2 chỉ tổ chức đón, trả khách tại 3 ga gồm Hà Nội, Giáp Bát và Phủ Lý. Hằng ngày, tàu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút, dừng đón khách tại ga Giáp Bát trước khi đến ga Phủ Lý lúc 7 giờ 22 phút. Cán bộ, nhân viên y tế sẽ được bố trí xe trung chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để làm việc.

Chiều ngược lại, tàu PL2 rời ga Phủ Lý lúc 17 giờ 20 phút và về đến ga Hà Nội lúc 18 giờ 30 phút, phục vụ nhu cầu đi lại của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện sau giờ làm việc. Đoàn tàu PL1/PL2 hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần trên hành trình Hà Nội-Phủ Lý và ngược lại.