Đồng vị trong hơi nước giúp dự báo mưa chính xác hơn

Nghiên cứu do nhà khoa học Kinya Toride tại Đại học Colorado Boulder (Mỹ), phối hợp cùng Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA), Đại học Tokyo (Nhật Bản) thực hiện, đăng trên tạp chí Communications Earth & Environment.

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Dữ liệu vệ tinh được tổng hợp để lập bộ dữ liệu phục vụ mô hình dự báo thời tiết. Ảnh: YOSHIMURA

Theo nghiên cứu, khi nước bay hơi, ngưng tụ và di chuyển trong khí quyển, tỷ lệ các đồng vị nặng như deuterium và oxy-18 thay đổi, để lại dấu vết về nguồn gốc và đường đi của hơi nước, yếu tố quan trọng trong quá trình hình thành mây và mưa.

Nhóm nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ thiết bị đo giao thoa âm thanh khí quyển hồng ngoại (IASI) trên vệ tinh để lập chuỗi dữ liệu dài hạn về các đồng vị ở tầng giữa khí quyển. Khi đưa dữ liệu này vào mô hình dự báo, kết quả mô phỏng nhiệt độ, gió và độ ẩm được cải thiện, đồng thời tăng độ chính xác dự báo thời tiết lên đến 5 ngày.

Phương pháp này cũng cho thấy tiềm năng cải thiện dự báo các đợt mưa lớn. Nhóm tác giả lưu ý cần tiếp tục hoàn thiện dữ liệu quan trắc và mô hình tính toán trước khi áp dụng.