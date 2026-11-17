Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, vị trí kết nối các điểm du lịch nổi tiếng và bản sắc văn hóa độc đáo, xã Đồng Văn (Tuyên Quang) đang chú trọng khai thác tiềm năng, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước tạo sức hút cho du lịch, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Phát huy giá trị văn hóa, tạo dấu ấn riêng cho điểm đến

Nằm giữa không gian hùng vĩ của Cao nguyên đá Đồng Văn, địa phương có sức hấp dẫn riêng với những dãy núi đá tai mèo trùng điệp, các bản làng nép mình bên sườn núi và những cánh đồng hoa tam giác mạch mỗi mùa khoe sắc.

Không chỉ là điểm đến để thưởng ngoạn cảnh quan, Đồng Văn còn là cửa ngõ kết nối hành trình khám phá Lũng Cú, đèo Mã Pì Lèng cùng nhiều điểm du lịch đặc sắc trên Cao nguyên đá.

Với vị trí này, địa phương trở thành điểm dừng chân để du khách nghỉ ngơi, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và tiếp tục hành trình khám phá vùng địa đầu Tổ quốc.

Bên cạnh lợi thế về cảnh quan, Đồng Văn còn có nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo điểm nhấn cho hành trình của du khách. Nổi bật là Phố cổ Đồng Văn với kiến trúc nhà trình tường, mái ngói âm dương mang dấu ấn thời gian; các trải nghiệm nghề dệt lanh, thêu thổ cẩm, thưởng thức ẩm thực truyền thống; khám phá tuyến đường Thổ Cẩm gắn với di tích Giếng Thần và tìm hiểu nét sinh hoạt tại chợ phiên. Những sản phẩm này góp phần làm phong phú trải nghiệm, đồng thời quảng bá và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Đặc biệt, tại Phố cổ Đồng Văn, vào tối thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần, du khách được hòa mình vào các đêm giao lưu văn nghệ bên lửa trại, cùng người dân địa phương múa hát, thưởng thức những làn điệu dân gian, cảm nhận không khí văn hóa đậm đà bản sắc vùng cao.

Chợ phiên Đồng Văn cũng là điểm đến hấp dẫn, nơi diễn ra hoạt động mua bán, trao đổi nông sản và giao lưu giữa người dân các dân tộc. Qua không gian chợ, du khách có dịp khám phá nhịp sống vùng cao, thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu những nét sinh hoạt truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn, phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn cảnh quan và môi trường. Người dân cần được xác định là chủ thể, vừa tham gia gìn giữ các giá trị truyền thống, vừa trực tiếp hưởng lợi từ hoạt động du lịch. Vì vậy, địa phương chú trọng nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và hình ảnh thân thiện đối với du khách.

Đa dạng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch

Cùng với phát huy giá trị cảnh quan và văn hóa, Đồng Văn định hướng đa dạng hóa sản phẩm, tạo thêm trải nghiệm để thu hút du khách và kéo dài thời gian lưu trú. Trong đó, địa phương chú trọng phát triển không gian văn hóa, ẩm thực về đêm; giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và các mặt hàng thủ công truyền thống.

Việc kết nối các điểm tham quan với hoạt động trải nghiệm tại cộng đồng được xem là hướng đi quan trọng. Du khách không chỉ dừng lại ngắm cảnh mà còn có thể tìm hiểu đời sống, phong tục, nghề truyền thống, thưởng thức ẩm thực và mua sắm sản phẩm địa phương. Qua đó, hoạt động du lịch tạo thêm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời mở rộng đầu ra cho các sản phẩm đặc trưng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn cho biết thời gian tới, địa phương tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch có nét riêng, gắn với văn hóa, kiến trúc và ẩm thực bản địa; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng hình ảnh kinh doanh văn minh, thân thiện. Xã cũng chú trọng phát huy giá trị sản phẩm đặc trưng, làng nghề và khuyến khích người dân tham gia sâu hơn vào hoạt động du lịch.

Bên cạnh đó, việc giữ gìn cảnh quan, bảo vệ các công trình kiến trúc truyền thống và nâng cao ý thức ứng xử với du khách là những yếu tố quan trọng để xây dựng hình ảnh điểm đến. Sức hấp dẫn của Đồng Văn không chỉ nằm ở cảnh sắc núi đá, những mùa hoa tam giác mạch mà còn được tạo nên từ chính con người, văn hóa và những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc, khai thác hiệu quả lợi thế cảnh quan và lấy cộng đồng làm trung tâm sẽ giúp Đồng Văn tạo dấu ấn riêng, trở thành điểm dừng chân hấp dẫn trong hành trình khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn. Qua đó, góp phần tạo sinh kế, nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.../.