Đồng Văn đa dạng sản phẩm du lịch

Từ lợi thế di sản đến những trải nghiệm đặc sắc

Đến Đồng Văn, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi đá tai mèo, những cung đường uốn lượn giữa mây ngàn mà còn có cơ hội khám phá một không gian văn hóa đặc sắc được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Phố cổ Đồng Văn với những ngôi nhà trình tường, mái ngói âm dương, những con phố nhỏ mang dấu ấn kiến trúc xưa là điểm dừng chân không thể thiếu trong hành trình khám phá vùng đất này; du khách có thể dạo bước qua các bản làng, tìm hiểu kiến trúc nhà trình tường, trải nghiệm dệt vải lanh, thêu hoa văn trên trang phục và thưởng thức những món ăn được chế biến từ nguyên liệu đặc trưng của miền đá.

Khách du lịch nước ngoài thích thú trải nghiệm phố cổ Đồng Văn.

Xã Đồng Văn đang từng bước làm mới không gian phố cổ bằng những sản phẩm du lịch mang tính trải nghiệm, tạo thêm điểm check-in và không gian khám phá cho du khách. Trong đó, việc xây dựng con đường thổ cẩm gắn với di tích giếng thần là một điểm nhấn đáng chú ý. Không gian con đường được gắn kết vẻ đẹp của những họa tiết thổ cẩm truyền thống với giá trị lịch sử, văn hóa tạo nên một điểm tham quan vừa mang tính thẩm mỹ, vừa góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc trên Cao nguyên đá.

Một trong những sản phẩm tạo thêm sức sống cho Đồng Văn là hoạt động tổ chức các chương trình ca múa nhạc giao lưu với du khách vào các tối thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần. Các tiết mục do thanh niên người Mông Sùng Mạnh Hùng - một người con của Đồng Văn am hiểu phong tục, nét văn hóa truyền thống biểu diễn mang đến không gian nghệ thuật gần gũi, đậm sắc màu văn hóa vùng cao.

Chợ phiên Đồng Văn tiếp tục là điểm đến mang sức hút riêng. Mỗi phiên chợ là một bức tranh sinh động về đời sống vùng cao, nơi đồng bào các dân tộc gặp gỡ, trao đổi hàng hóa, mua bán nông sản, sản vật địa phương và giao lưu văn hóa. Tất cả những trải nghiệm ấy đã hình thành chuỗi sản phẩm du lịch có tính liên kết, giúp du khách hiểu sâu hơn về văn hóa, con người Cao nguyên đá.

Hướng đến phát triển du lịch bền vững

Cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm, xã Đồng Văn quan tâm nâng cao chất lượng các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển và hướng dẫn du lịch. Hệ thống cơ sở lưu trú, nhà hàng, homestay, cơ sở kinh doanh dịch vụ từng bước được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách, từ khách tham quan trong ngày đến những người muốn lưu trú dài ngày.

Đồng chí Giàng Mí Say, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Văn cho biết: UBND xã Đồng Văn tiếp tục khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh chủ động đổi mới cách làm, nâng cao kỹ năng giao tiếp, phục vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện. Công tác tuyên truyền về bảo vệ cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo tồn kiến trúc truyền thống và ứng xử văn hóa với du khách được xã đặc biệt coi trọng.

Đồng Văn đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng và bền vững. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành sản phẩm có sức cạnh tranh, địa phương cần tiếp tục khắc phục những hạn chế về hạ tầng, kỹ năng làm du lịch, chất lượng dịch vụ và tính liên kết giữa các cơ sở kinh doanh. Đặc biệt, cần tránh thương mại hóa quá mức làm mai một bản sắc văn hóa, giữ được nét nguyên sơ vốn là sức hấp dẫn của miền đá.