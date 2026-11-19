Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Đồng USD đạt mức cao nhất mới của 19 tháng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (18/11), khi phát biểu cứng rắn của một quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tín hiệu thắt chặt từ biên bản cuộc họp Fed, cùng các dữ liệu kinh tế Mỹ nóng hơn dự báo trong thời gian gần đây tiếp tục củng cố kỳ vọng về lãi suất cao hơn lâu hơn.

Theo giới phân tích, việc Chủ tịch Fed Kevin Warsh thực hiện chủ trương hạn chế tối đa việc đưa ra định hướng chính sách tương lai đã khiến các nhà đầu tư phải dựa nhiều hơn vào các dữ liệu kinh tế và bình luận từ những nhà hoạch định chính sách khác để căn chỉnh kỳ vọng về bước đi tiếp theo của Fed.

Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC, Thống đốc Fed Christopher Waller - một trong những nhà hoạch định chính sách có ảnh hưởng lớn nhất trong Fed - cho biết nếu ngân hàng trung ương này muốn kiềm chế lạm phát, họ cần thực hiện các "hành động quyết liệt hơn". Theo ông Waller, hành động quyết liệt hơn có thể là tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12, hoặc sử dụng tuyên bố sau cuộc họp để định hướng kỳ vọng của thị trường về các đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Từ trước phát biểu này của ông Waller, công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME Group đã cho thấy dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo được công bố vào tuần trước đã khiến thị trường đặt cược 100% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Tại thời điểm ngày 18/11, thị trường dành xác suất 90% cho một động thái tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm và xác suất 10% cho một động thái tăng lãi suất với bước nhảy lớn gấp đôi.

Dữ liệu công bố vào ngày thứ Ba (17/11) cho thấy doanh thu bán lẻ tại Mỹ tăng nhẹ trong tháng 10, càng củng cố thêm kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng tới.

Ông Juan Perez, giám đốc cấp cao phụ trách giao dịch tại công ty Monex USA, nhận định với hãng tin Reuters: "Hiện tại, Fed dường như rất quyết tâm tăng lãi suất, thậm chí có thể là tăng mạnh. Chính niềm tin vào sự cứng rắn đó của Fed đang là động lực thúc đẩy đồng USD vào lúc này".

Biên bản cuộc họp ngày 27-28/10 được Fed công bố vào ngày thứ Tư cho thấy dù nhất trí giữ nguyên lãi suất tại thời điểm đó, các quan chức Fed đã nhận thấy rủi ro lạm phát ngày càng tăng, đòi hỏi họ có thể phải đẩy mạnh các nỗ lực kiểm soát xu hướng leo thang của giá cả.

Nhà kinh tế trưởng Jeffrey Roach của công ty LPL Financial nhận định trong một báo cáo: "Vì dữ liệu lạm phát nhiều khả năng sẽ cải thiện trong tháng 11 và tháng 12, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ chọn mức tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm và có lẽ sẽ không thấy cần thiết phải tăng với biên độ lớn hơn. Dù vậy, chính sách tiền tệ nhiều khả năng sẽ tiếp tục thắt chặt hơn trong quý 1 năm tới”.

Tuy nhiên, các chiến lược gia cũng cảnh báo rằng đồng USD có thể cần thêm những yếu tố thúc đẩy mới để duy trì đà tăng giá. Phiên ngày thứ Tư, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,3% lên mức 103,87 điểm, cao nhất kể từ tháng 4/2025.

Trong vòng 1 tháng trở lại đây, Dollar Index đã tăng gần 2,3%. Trong vòng 5 ngày trở lại đây, chỉ số này tăng hơn 0,7% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Diễn biến chỉ số Dollar Index trong 1 năm qua - Nguồn: Trading Economics.

Xu hướng tăng của đồng USD đã đẩy một loạt các đồng tiền khác xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng.

Đồng euro giảm 0,3% xuống còn 1,09648 USD trong phiên ngày thứ Tư, có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025. Đồng bảng Anh giảm 0,5% xuống mức thấp nhất trong 1 tháng là 1,3139 USD.

Đồng yên Nhật gần như không thay đổi, đi ngang ở mức 159,395 yên đổi 1 USD, sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda nhắc lại sự cần thiết phải tiếp tục thắt chặt chính sách.

Ngoài triển vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất, nhìn rộng hơn, xu hướng tăng giá của USD còn là một hệ quả của làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu ở Mỹ, cũng như sức tăng trưởng vượt trội của kinh tế Mỹ so với các nền kinh tế lớn khác và nhu cầu nắm giữ USD như một tài sản an toàn của nhiều nhà đầu tư.

Làn sóng đầu tư AI ở Mỹ đã thu hút một lượng vốn lớn trên toàn cầu rót vào trái phiếu doanh nghiệp Mỹ định giá bằng USD và thị trường chứng khoán Mỹ.

Cùng với đó, kinh tế Mỹ đã cho thấy lợi thế tăng trưởng trong năm nay nhờ vị thế một quốc gia xuất khẩu ròng dầu mỏ giữa cuộc xung đột ở Vùng Vịnh. Sự vượt trội này của nền kinh tế lớn nhất thế giới càng củng cố vai trò một “hầm trú ẩn” truyền thống của USD, dù đã có những thời điểm này bị hoài nghi do chính sách thuế quan và cuộc chiến ở Mỹ với Iran.