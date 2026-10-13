Đồng USD vững giá ở mức cao nhất 1 năm rưỡi

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Bạc xanh được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh các cuộc tấn công tại Trung Đông leo thang vào cuối tuần, cộng thêm tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi Mỹ công bố các dữ liệu lạm phát quan trọng trong tuần này.

Chỉ số Dollar Index - thước đo giá trị USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác - tăng 0,37% lên mức 102,58 điểm, cao nhất kể từ tháng 4/2025.

Cuộc chiến tranh kéo dài ở Vùng Vịnh và giá dầu thô tăng cao như một hệ quả của xung đột này đang là những yếu tố quan trọng hỗ trợ đồng USD.

Một mặt, căng thẳng địa chính trị dẫn tới việc USD phát huy vai trò một kênh đầu tư an toàn hàng đầu. Mặt khác, giá dầu cao làm tăng áp lực lạm phát, củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, thúc đẩy USD tăng giá thêm.

Chưa kể, giá dầu tăng cũng có lợi cho đồng USD vì Mỹ là quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng.

Phiên ngày thứ Hai, giá dầu Brent đóng cửa ở mức gần 107 USD/thùng, cao nhất trong hơn 1 tuần, sau khi xảy ra một vụ tấn công gây thương vong nhằm vào sân bay ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Nếu so với trước khi chiến tranh Mỹ - Iran bắt đầu, giá dầu Brent hiện tăng gần gấp rưỡi.

Phát biểu ngày thứ Hai, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, nói rằng Fed nên chuyển hướng "tương đối nhanh chóng" sang chính sách thắt chặt để kiểm soát lạm phát, nhận định lạm phát đã lan rộng hơn trong nền kinh tế Mỹ.

Dữ liệu từ cơ quan giám sát của Mỹ cho thấy nhà đầu tư đang gia tăng các vị thế đặt cược vào sự tăng giá của USD. Tính đến tuần kết thúc vào ngày 7/10, giá trị các vị thế này đạt khoảng 36 tỷ USD, tăng mạnh từ mức 8,4 tỷ USD của ba tuần trước đó, chủ yếu là do chuyển dịch dòng vốn từ đồng euro sang.

Tuy vậy, chiến lược gia Joel Kruger của công ty LMAX Group nhận định với hãng tin Reuters: "Chúng tôi không cho rằng tâm lý ngại rủi ro gần đây sẽ dẫn đến đà tăng bền vững của đồng USD”.

Ông Kruger cho rằng xu hướng tăng này của bạc xanh sẽ không kéo dài, vì những lý do như dữ liệu kinh tế Mỹ đang hạ nhiệt, áp lực lạm phát có dấu hiệu dịu bớt, và việc thị trường đã phản ánh phần lớn kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Fed vào giá các tài sản. "Chúng tôi cho rằng dư địa tăng giá thêm của đồng USD là rất hạn chế”, ông nói.

Biểu đồ chỉ số Dollar Index trong 1 năm qua - Nguồn: Trading Economics.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ, theo dự kiến sẽ được Bộ Lao động nước này công bố vào ngày thứ Tư (14/10), có thể đóng vai trò quyết định đối với xu hướng ngắn hạn của đồng USD. Đây sẽ là một trong những dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng nhất được công bố trước khi Fed tiến hành cuộc họp chính sách tiền tệ vào cuối tháng 10.

Trong cuộc họp tháng 9, Fed đã tăng lãi suất lần đầu tiên trong hơn 3 năm. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường hiện đặt cược khả năng khoảng 80% Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tới.

"Trọng tâm thực sự nằm ở chỉ số CPI sắp được công bố trong tuần này. Nhiều khả năng, con số này sẽ ở mức cao”, ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng của công ty Bannockburn Global Forex, nhận định với Reuters. Dù vậy, ông nói thêm rằng sẽ khó có chuyện Fed tăng lãi suất ngay trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào đầu tháng 11.

Cũng trong phiên đầu tuần, đồng euro giảm 0,4% xuống còn 1,1156 USD, mức gần thấp nhất trong 17 tháng. Tuần trước, đồng tiền chung châu Âu ghi nhận tuần giảm giá thứ năm liên tiếp. Xu hướng giảm này chủ yếu xuất phát từ nỗi lo của nhà đầu tư về tình hình tài khóa của Pháp trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.

Chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Pháp và Đức hiện ở mức 140 điểm cơ bản. Tuần trước, mức chênh lệch này đã tiến sát mốc 160 điểm cơ bản, mức cao nhất kể từ năm 2012.

Trái phiếu chính phủ Đức được coi là chuẩn mực an toàn trên thị trường tài chính châu Âu, nên sự gia tăng khoảng cách lợi suất với trái phiếu chính phủ Đức là một chỉ báo của rủi ro gia tăng.

"Chưa có dấu hiệu cải thiện nào và cũng không có định hướng rõ ràng về yếu tố nào sẽ giúp tình hình khả quan hơn trong ngắn hạn. Đâu là lý do để mua nợ của châu Âu hay mua đồng euro vào lúc này? Thật khó để tìm ra lý do, và vì thế thị trường cứ tiếp tục trượt dốc”, ông Dan Tobon, trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối nhóm G10 tại ngân hàng Citi, nhận định.

USD tăng giá 0,2% so với đồng yên Nhật trong phiên này, đạt 1 USD đổi 158,66 yên. Đồng bảng Anh giảm 0,2% so với USD xuống mức 1 bảng đổi 1,3203 USD.