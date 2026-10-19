Đồng EUR giảm 0,1%, xuống còn 1,1230 USD, đà giảm của đồng EUR đã góp phần giúp đồng bạc xanh giữ ổn định. Trong phiên giao dịch gần nhất, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đi ngang quanh mức 101,90 điểm.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày Chủ nhật lên án những cảnh tượng bạo lực “đáng kinh ngạc” bên lề các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Pháp trải qua một trong những ngày bất ổn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Đồng USD trên thị trường quốc tế nhích tăng. Ảnh minh họa: Reuters

Ông Kieran Williams, Trưởng bộ phận ngoại hối châu Á tại InTouch Capital Markets ở London, nhận định: “Tình trạng bất ổn cuối tuần qua chủ yếu tác động đến đồng EUR thông qua thị trường trái phiếu Pháp, thay vì ảnh hưởng trực tiếp đến đồng tiền này”. Ông cho biết, khi chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu chính phủ Pháp (OAT) và trái phiếu chính phủ Đức đã ở gần mức 140 điểm cơ bản, nhu cầu đối với đồng EUR có thể tiếp tục ở mức thấp trong tuần này. Theo ông, các đợt tăng giá của đồng EUR nhiều khả năng sẽ gặp áp lực bán cho đến khi có kết quả rõ ràng hơn về ngân sách Pháp.

So với đồng yên Nhật Bản, đồng USD đi ngang ở mức 158,09 yên. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda ngày thứ Hai cho biết lạm phát cơ bản của nước này đang “khá gần” với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương.

Đồng đô la Australia tăng 0,5%, lên 0,6975 USD, trong khi đồng đô la New Zealand đi ngang ở mức 0,5655 USD. Đồng bảng Anh ổn định ở mức 1,3329 USD.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang đang phản ánh xác suất 87% Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, bắt đầu từ ngày 28-10. Tỷ lệ này gần như không thay đổi so với ngày thứ Sáu.

Ông Kieran Williams cho biết thêm: “Đây là tuần chuẩn bị trước các cuộc họp của Fed vào ngày 28-10 và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào ngày 29-10. Vì vậy, các nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái giao dịch thận trọng, trong khi rủi ro biến động thị trường do các thông tin liên quan đến tình hình tại Pháp vẫn ở mức cao”.