Đồng USD tiếp tục tăng nhẹ tại các ngân hàng

Sáng 13-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD, tăng 14 đồng so với ngày 12-11. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 24.355-26.919 đồng/USD.

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), tỷ giá USD ở mức 25.460 đồng/USD mua vào và 25.870 đồng/USD bán ra. So với sáng 12-11, giá USD tăng 20 đồng ở cả ba mức niêm yết.

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.490 đồng/USD mua vào và 25.870 đồng/USD bán ra. So với bảng giá ngày 12-11, giá USD tăng 10 đồng ở cả hai chiều.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) trong phiên sáng 12-11 dao động quanh 102,87 điểm, theo số liệu được công bố trước đó. Đồng USD được hỗ trợ bởi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo và những phát biểu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), làm gia tăng kỳ vọng cơ quan này có thể tăng lãi suất trong tháng 12.

Trong thời gian tới, dữ liệu lạm phát và triển vọng chính sách của Fed có thể tiếp tục hỗ trợ USD trong ngắn hạn. Tuy nhiên, áp lực từ thâm hụt ngân sách Mỹ vẫn là yếu tố cần theo dõi đối với triển vọng trung hạn của đồng tiền này.

Diễn biến tỷ giá trong nước tiếp tục chịu tác động từ xu hướng tăng của đồng USD trên thị trường quốc tế, cùng những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Trong thời gian tới, các dữ liệu kinh tế và tín hiệu điều hành lãi suất của Fed sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối diễn biến tỷ giá.