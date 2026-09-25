Đồng USD tăng vọt, tiệm cận mức đỉnh 2 tháng

Sau đợt tăng lãi suất của Fed vào tuần trước, một số quan chức ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục phát tín hiệu rằng lãi suất có thể tăng thêm nếu lạm phát không hạ nhiệt.

Thống đốc Fed Michael Barr cho biết ngân hàng trung ương Mỹ đã thực hiện một bước quan trọng trong tuần trước nhằm "điều chỉnh lại" chi phí vay ngắn hạn để kiềm chế lạm phát và nhiều khả năng sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất.

Ảnh minh họa: Theo SCMP.

"Hiện tại, câu chuyện chính xoay quanh vấn đề lãi suất", ông Elias Haddad, Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại Brown Brothers Harriman ở London, nhận định. Theo ông, đà tăng của USD được thúc đẩy bởi tác động từ quyết định tăng lãi suất mang quan điểm thắt chặt của Fed trong tuần trước, cùng những bình luận mới từ giới chức ngân hàng trung ương.

USD tiếp tục tăng sau khi S&P Global công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp sơ bộ của Mỹ. Chỉ số này tăng lên 58,4 trong tháng 9, từ mức 56 của tháng 8 và là mức cao nhất kể từ tháng 7/2021. Sự gia tăng chủ yếu đến từ lượng đơn hàng mới tăng mạnh, trong khi nhu cầu cao cũng gây áp lực lên chuỗi cung ứng và giá cả.

Chỉ số USD (DXY) tăng 0,54% lên 101,09, sau khi chạm 101,1 – mức cao nhất kể từ ngày 29/7. Theo dữ liệu LSEG, kỳ vọng Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10 tăng lên khoảng 75%, từ 53% trước khi các dữ liệu mới được công bố.

Đà tăng của USD còn được hỗ trợ bởi giá dầu sau khi ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, tuyên bố trên truyền hình nhà nước rằng eo biển Hormuz sẽ không mở cửa trở lại nếu các điều kiện của Tehran chưa được đáp ứng, đồng thời không có cuộc đàm phán nào diễn ra.

Đồng euro giảm 0,52% xuống 1,1386 USD và hướng tới phiên giảm thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, USD tăng 0,20% lên 6,712 nhân dân tệ tại thị trường offshore, nơi đồng nhân dân tệ được giao dịch ngoài Trung Quốc đại lục.

Đồng yên Nhật cũng giảm 0,6% xuống 158,32 yên/USD. Giới giao dịch tiếp tục lo ngại khả năng Nhật Bản can thiệp thị trường ngoại hối, khi đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) lên mức cao nhất trong 31 năm vào tuần trước chưa đủ để củng cố kỳ vọng về các đợt tăng tiếp theo.

Thị trường Nhật Bản đang đóng cửa nghỉ lễ. Theo các chuyên gia, thanh khoản thấp trong giai đoạn này có thể làm gia tăng khả năng giới chức Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối.