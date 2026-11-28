Đồng USD vừa khép lại tuần giao dịch với một nhịp tăng nhẹ, đánh dấu tuần khởi sắc thứ 4 liên tiếp. Dù kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiếp tục là trụ đỡ vững chắc, đà bứt phá của đồng bạc xanh đã phần nào bị kìm hãm khi khẩu vị rủi ro của giới đầu tư toàn cầu có dấu hiệu phục hồi.

Đồng tiền mệnh giá 100USD tại Washington D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Chốt phiên 27/11, chỉ số đồng USD - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt - tăng 0,25% lên 104,04. Tính chung cả tuần, chỉ số này ghi nhận mức tăng khiêm tốn 0,2%.

Tâm lý thị trường cải thiện được thể hiện rõ nét trên Phố Wall, khi các chỉ số chứng khoán chính đồng loạt tăng điểm sau kỳ nghỉ lễ Tạ ơn. Đáng chú ý, dòng tiền đã quay trở lại bắt đáy nhóm cổ phiếu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) sau đợt bán tháo mạnh. Thêm vào đó, những động thái hỗ trợ thị trường chứng khoán từ phía Trung Quốc cũng góp phần củng cố tâm lý ưa chuộng tài sản rủi ro.

Chuyên gia Daragh Maher, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản kỹ thuật số và chiến lược gia ngoại hối cấp cao tại ngân hàng HSBC, nhận định thị trường ngoại tệ dường như đã chuyển sự chú ý từ giá năng lượng sang thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, ông Maher lưu ý rằng mối tương quan giữa đồng USD và cổ phiếu hiện rất khó lường, bởi đồng bạc xanh đang mắc kẹt giữa vai trò là tài sản trú ẩn an toàn và vị thế đại diện cho sự vượt trội của kinh tế Mỹ.

Dù tâm lý ưa rủi ro có xu hướng lấn lướt, đồng USD vẫn giữ được sắc xanh nhờ bức tranh vĩ mô khả quan của nền kinh tế số 1 thế giới. Tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III/2026 của Mỹ đạt mức 4,3% (cao hơn nhiều so với dự báo 3,5%), trong khi lạm phát vẫn ở mức cao. Những yếu tố này đã củng cố niềm tin vững chắc vào lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed. Theo công cụ FedWatch của tập đoàn CME, thị trường hiện định giá tới 99% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12, cũng như 64% khả năng sẽ có thêm một đợt tăng nữa vào tháng 1/2027.

Tuy nhiên, nhà phân tích Fawad Razaqzada chỉ ra một tín hiệu đáng chú ý: đồng USD đã ngừng tăng bất chấp các số liệu kinh tế vĩ mô tích cực công bố hồi giữa tuần. Điều này cho thấy kịch bản Fed tăng lãi suất vào tháng 12 gần như đã được phản ánh hết vào giá. Do đó, rủi ro trong ngắn hạn đối với đồng USD có thể nghiêng về hướng giảm, đặc biệt nếu các tài sản rủi ro tìm được điểm cân bằng.

Trên thị trường các đồng tiền khác, yen Nhật tiếp tục chịu sức ép lớn khi tỷ giá USD/yen tăng 0,16% lên 159,51 yen đổi 1 USD. Diễn biến này đưa ngưỡng tâm lý 160 yen/USD trở lại tâm điểm vì mức này từng kích hoạt đợt can thiệp lịch sử của Chính phủ Nhật Bản.

Giới phân tích cho rằng đồng yen suy yếu là điều dễ hiểu, bởi tâm lý rủi ro phục hồi mạnh đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đi lên. Mặt khác, lạm phát cơ bản tại Tokyo trong tháng 11/2026 tăng nhanh nhất trong 16 tháng, củng cố khả năng Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) nâng lãi suất ngay trong tháng tới.

Tại châu Âu, đồng euro giảm 0,31% xuống 1,0933 USD/euro. Trước đó, đồng tiền chung châu Âu có lúc phục hồi về gần ngưỡng 1,10 USD/euro, một mốc tâm lý quan trọng nhưng chưa vượt qua được. Theo giới phân tích, nếu euro vượt mốc này, đà tăng có thể diễn ra nhanh hơn vì những nhà đầu tư đang đặt cược euro giảm giá sẽ buộc phải mua lại để cắt lỗ.

Dù vậy, xu hướng giảm của đồng tiền này vẫn chưa bị phá vỡ. Câu trả lời có thể đến từ báo cáo việc làm của Mỹ tuần tới. Một báo cáo mạnh sẽ củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất và kìm chân đồng euro. Ngược lại, số liệu yếu có thể tạo cú hích để euro vượt ngưỡng 1,10 USD/euro.

Bước sang tuần tới, cũng là tháng cuối cùng của năm 2026, mọi sự chú ý sẽ dồn vào báo cáo việc làm lĩnh vực phi nông nghiệp tháng 11 của Mỹ. Nếu số liệu việc làm vượt qua mức dự báo, kỳ vọng về đợt tăng lãi suất trong tháng 1/2027 sẽ càng thêm vững chắc và tạo động lực mới cho đồng USD. Ngược lại, một báo cáo yếu kém hơn có thể xác nhận sự đảo chiều tạm thời của đồng bạc xanh. Bên cạnh đó, thị trường cũng sẽ theo dõi các dữ liệu quan trọng khác như chỉ số quản trị mua hàng (PMI) của Mỹ cùng với lạm phát tại Eurozone./.

Hương Thủy (Tổng hợp)