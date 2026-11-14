Đồng USD tăng mạnh, chỉ số DXY vượt 103 điểm

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.637 đồng/USD, tăng 22 đồng so với cuối tuần trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 25.500-26.868 đồng/USD. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 24.355-26.919 đồng/USD.

Tại các ngân hàng, tỷ giá USD cũng ghi nhận mức tăng mạnh trong tuần. Vietcombank niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 25.500-25.910 đồng/USD, tăng 130 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. BIDV giao dịch ở mức 25.540-25.920 đồng/USD, tăng 145 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - đo sức mạnh của USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - chốt tuần ở mức 103,41 điểm, tăng 1,09% trong tuần và là mức cao nhất kể từ tháng 4-2025.

Theo chuyên gia Chris Turner của ING (Hà Lan), đà tăng của USD chủ yếu xuất phát từ kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong các cuộc họp tháng 12-2026 và tháng 1-2027, với tổng mức tăng có thể khoảng 85 điểm cơ bản. Đáng chú ý, phát biểu của Thống đốc Fed Christopher Waller về khả năng nâng lãi suất tới 50 điểm cơ bản trong tháng 12 đã thúc đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn ngắn tăng gần 40 điểm cơ bản kể từ đầu tuần, qua đó hỗ trợ đồng USD.

Bên cạnh đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ cao hơn dự báo cũng làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát. Dù chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 tăng 0,3% so với tháng trước, thấp hơn mức dự báo 0,4%, những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Fed vẫn chi phối tâm lý thị trường.

Trong thời gian tới, nhà đầu tư tiếp tục theo dõi biên bản cuộc họp chính sách tháng 10 của Fed và số liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến công bố ngày 25-11. Đây là những dữ liệu quan trọng có thể tác động đến kỳ vọng lãi suất và diễn biến của đồng USD.