Đồng USD tăng giá tuần thứ ba liên tiếp

Đồng USD. Ảnh: THX/TTXVN

Tuần qua, đồng USD vẫn tăng giá khoảng 0,8%, đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 1/2025, dù giảm mạnh trong phiên cuối tuần sau khi số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự báo làm lung lay kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Trong phiên cuối tuần (2/10), chỉ số đồng USD của Bloomberg giảm 0,3%, mức giảm trong ngày lớn nhất trong một tháng, sau khi số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy số việc làm phi nông nghiệp trong tháng 9/2026 chỉ tăng 29.000, thấp hơn nhiều so với dự báo trong khảo sát trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp nhích lên 4,2%, từ mức 4,1%.

Trước đó trong tuần, đồng USD đã tăng giá mạnh, khi giá dầu ở mức cao giữa thế bế tắc Mỹ - Iran, cùng lo ngại ngày càng tăng về rủi ro tài khóa và chính trị tại Pháp, đã thúc đẩy nhu cầu đối với đồng USD với vai trò tài sản trú ẩn an toàn.

Trong phiên 2/10, gần như toàn bộ các đồng tiền thuộc Nhóm 10 nước công nghiệp phát triển (G10) đều tăng giá so với đồng USD. Cụ thể, đồng USD giảm 0,3% so với đồng franc Thụy Sĩ, xuống 0,8285 franc. Đồng USD cũng giảm 0,15% so với đồng yen Nhật Bản, xuống 157,81 yen. Trong khi đó, đồng euro tăng nhẹ 0,13%, lên 1,1258 USD.

Các nhà giao dịch cho biết đồng bạc xanh vẫn nhận lực đỡ từ lợi suất trái phiếu Mỹ đang dao động gần mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Lo ngại ngày càng tăng về triển vọng tài khóa tại một số nước châu Âu và giá dầu tăng cao cũng hỗ trợ đồng tiền này. Đà tăng của giá dầu thô đã khiến một số nhà đầu tư giảm bớt tỷ trọng nắm giữ các đồng tiền của những nước nhập khẩu năng lượng lớn, trong đó có đồng euro và đồng yen.

Ông Dominic Bunning, Trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối nhóm G10 tại ngân hàng Nomura, cho rằng nếu nhìn tổng thể số liệu việc làm, đây là một bộ số liệu lý tưởng. Hoạt động kinh tế vẫn khá vững, nhưng không tạo ra áp lực lạm phát đáng kể. Theo ông, đây là bối cảnh tích cực xét theo góc độ kinh tế tổng thể.

Số liệu này nhiều khả năng sẽ là tín hiệu tương đối tốt cho các tài sản rủi ro nói chung và các đồng tiền có độ biến động cao. Ông cũng cho rằng số liệu này có lẽ không tác động quá lớn tới kỳ vọng về chính sách của Fed, nhưng phần nào giúp giảm bớt rủi ro về khả năng Fed tăng lãi suất thêm lần nữa trong tháng 10.

Sau cuộc họp chính sách hồi tháng trước, Fed đã tăng lãi suất và phát tín hiệu sẽ có thêm các đợt tăng. Chủ tịch Fed Kevin Warsh tái khẳng định tính độc lập của chính sách tiền tệ, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần kêu gọi hạ chi phí đi vay. Thị trường đã phản ứng bằng cách tăng đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện đặt cược xác suất 86% cho khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp trong tháng này, tăng so với mức 36% một tuần trước đó.

Trong tuần này, chính phủ Pháp đã công bố kế hoạch thu hẹp thâm hụt ngân sách, bằng cách hạn chế chi tiêu và tăng nguồn thu thuế, làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư về tình hình nợ công của nước này. Lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm đã tăng vọt trong phiên 1/10, lên mức cao nhất kể từ năm 2002. Mức chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm và trái phiếu trú ẩn an toàn của Đức đã tăng lên trên 150 điểm cơ bản trong phiên 2/10. Đây là mức cao nhất kể từ cuối năm 2011, khi lo ngại về tình hình tài chính và bất ổn chính trị tại Pháp gia tăng.

Các chuyên gia phân tích tại ngân hàng Bank of America cho rằng dù có nhiều lo ngại về rủi ro tại Pháp, cặp tỷ giá euro/franc Thụy Sĩ vẫn trụ vững cho tới đợt bán tháo mạnh trong tuần này.