Đồng USD tạm thời ổn định trong phiên giao dịch ngày Thứ Tư khi nhà đầu tư chờ đợi các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm GDP quý III và chỉ số lạm phát PCE, sẽ được công bố vào ngày mai. Đây là những dữ liệu cuối cùng trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 12, nơi thị trường đang định giá 97% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất.

Hình minh họa đồng USD. Ảnh: Freemalaysiatoday

Chỉ số USD Index, đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt, giao dịch quanh mức 103,85 điểm, gần như không đổi so với phiên trước đó. Đồng euro giảm nhẹ 0,03% xuống 1,0961 USD, trong khi yen Nhật giảm 0,03% còn 159,28 yen đổi 1 USD.

Đồng AUD tăng 0,29% lên 0,6657 USD/AUD sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát tháng 10 của Australia cao hơn dự báo. Ngược lại, đồng NZD giảm 0,09% xuống 0,5477 USD/NZD.

Thị trường đang tập trung vào báo cáo GDP quý III và chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ, sẽ được công bố vào ngày mai. Các nhà phân tích dự báo GDP Mỹ tăng trưởng 3,5% theo năm, trong khi PCE tăng 0,3% so với tháng trước.

Rodrigo Catril, chuyên gia chiến lược tiền tệ cao cấp tại National Australia Bank, nhận định: "Tháng 11 là tháng tăng trưởng mạnh mẽ của đồng USD. Hiện tại, thị trường đang trong giai đoạn củng cố hơn là tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trong đồng USD".

Căng thẳng tại Trung Đông và giá dầu cao tiếp tục khiến các ngân hàng trung ương duy trì lập trường cứng rắn để kiềm chế lạm phát. Ông Olaf Sleijpen, nhà hoạch định chính sách khu vực Eurozone, cho biết Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) nhiều khả năng sẽ nâng lãi suất vào tháng 12, dù lộ trình sau đó vẫn chưa rõ ràng.

Thị trường kỳ hạn lãi suất Fed hiện định giá 97% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 12, và 66% khả năng tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 1/2026. Tuy nhiên, lo ngại về sự bền vững của dòng vốn đổ vào lĩnh vực AI đang khiến nhà đầu tư đặt câu hỏi về mức độ thắt chặt chính sách mà Fed có thể thực hiện mà không làm tổn hại nền kinh tế.