Đồng USD nối chuỗi tăng giá dài nhất kể từ đầu năm 2025

Theo Bloomberg, chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index tăng khoảng 3% trong bốn tuần qua, đánh dấu chuỗi tăng dài nhất kể từ đầu năm 2025. Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (8/10), chỉ số này tăng thêm 0,2%, được hỗ trợ bởi giá dầu cao và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 4 điểm cơ bản lên 5,27%.

Các cuộc tấn công mới từ Iran làm dấy lên nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng qua Trung Đông, đặc biệt là eo biển Hormuz, qua đó củng cố sức hấp dẫn của đồng bạc xanh. Bên cạnh đó, những lo ngại về tình hình tài khóa tại châu Âu cũng khiến đồng euro chịu áp lực, trong khi triển vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ đồng USD.

Đồng USD nối dài đà tăng trong bối cảnh giá dầu leo thang và lo ngại lạm phát gia tăng. Ảnh: NSTP/Aiman Hariz Azhar.

Theo bà Sarah Ying, Giám đốc chiến lược ngoại hối tại CIBC Capital Markets, tâm lý né tránh rủi ro, những lo ngại tài khóa tại châu Âu và nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu đang thúc đẩy nhu cầu đối với đồng USD. Bà cho rằng đồng tiền này có thể tiếp tục mạnh lên cho đến khi giá dầu hạ nhiệt.

Triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ cũng là yếu tố quan trọng. Sau đợt tăng lãi suất hồi tháng trước, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục phát tín hiệu cần duy trì lập trường cứng rắn để kiểm soát lạm phát. Một số quan chức cho rằng, lãi suất có thể cần tăng thêm trong những tháng tới, dù thời điểm thực hiện vẫn chưa được xác định rõ.

Thị trường hiện hướng sự chú ý đến báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Tư tuần tới. Nếu lạm phát cao hơn dự báo, kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất có thể gia tăng, tạo thêm động lực cho đồng USD.

Tuy nhiên, đà tăng của đồng bạc xanh vẫn đối mặt với một số rủi ro. Những lo ngại về hiệu quả đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), sau khi OpenAI công bố doanh thu thấp hơn một số ước tính gần đây, đã gây áp lực lên thị trường chứng khoán Mỹ. Trong khi đó, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 có thể làm gia tăng bất ổn về chính sách kinh tế và quy định đối với ngành AI.

Theo ông Dominic Bunning, chuyên gia chiến lược ngoại hối tại Nomura, đồng USD có thể mất một phần sức hấp dẫn khi cuộc bầu cử đến gần. Khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Iran nhằm kéo giảm giá năng lượng cũng có thể ảnh hưởng đến triển vọng của đồng tiền này.

Dù vậy, giới đầu tư đầu cơ vẫn gia tăng vị thế lạc quan đối với đồng USD trong tuần kết thúc ngày 29/9, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp xu hướng này được củng cố. Dòng vốn đầu tư vào Mỹ, đặc biệt nhờ làn sóng chi tiêu cho AI, tiếp tục là yếu tố hỗ trợ đồng bạc xanh trong ngắn hạn.