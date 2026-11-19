Đà tăng trên diện rộng của đồng bạc xanh đã gây sức ép lên đồng EUR, kéo đồng tiền này xuống gần mức thấp nhất kể từ tháng 4-2025, giao dịch ở mức 1,0963 USD. Đồng bảng Anh cũng giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng, còn 1,3117 USD. Đồng yên Nhật suy yếu so với USD, xuống 159,56 yên, tiến sát ngưỡng 160 yên được thị trường đặc biệt theo dõi.

Chỉ số USD Index (DXY) tăng nhẹ 0,1%, lên 103,97 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 4-2025.

Đồng USD lên mức cao nhất trong 19 tháng. Ảnh Reuters

Biên bản cuộc họp ngày 27 và 28-10 của Fed, được công bố hôm 18-11, cho thấy các quan chức Fed nhận thấy nguy cơ lạm phát gia tăng ngày càng rõ nét trong tháng trước. Theo đó, Fed có thể cần tăng cường các biện pháp kiểm soát lạm phát, mặc dù các nhà hoạch định chính sách đã thống nhất giữ nguyên lãi suất trong thời điểm hiện tại.

Thống đốc Fed Christopher Waller tiếp tục củng cố quan điểm cứng rắn này khi cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ nên tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12 hoặc phát tín hiệu đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất trong năm 2027.

Các nhà phân tích của Ngân hàng OCBC nhận định: “Kỳ vọng chính sách tiền tệ cứng rắn hơn của Fed cho đến nay đã bù đắp tác động từ sự suy yếu của nhóm cổ phiếu công nghệ, qua đó tiếp tục hỗ trợ đồng USD”. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, nếu dự báo về chi tiêu vốn cho AI bị điều chỉnh giảm sâu hơn, đồng USD có thể mất đi lực hỗ trợ do lợi suất thực của Mỹ giảm và dòng vốn đầu tư vào thị trường chứng khoán suy yếu.

Đồng franc Thụy Sĩ giảm 0,1%, xuống 0,8435 franc. Trong khi đó, đồng NZD của New Zealand tăng nhẹ 0,1%, lên 0,5496 USD.

Đồng AUD có thời điểm giảm xuống 0,6662 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 1. Số lượng việc làm tại Australia giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 10, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong 5 năm. Những số liệu này củng cố nhận định rằng chu kỳ tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) nhiều khả năng đã kết thúc.

Sau khi số liệu việc làm được công bố, chuyên gia kinh tế George Tharenou của ngân hàng UBS đã điều chỉnh dự báo, cho rằng RBA có thể bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 8 năm tới, thay vì tháng 11 như dự báo trước đó. Đồng thời, ông nâng dự báo về quy mô chu kỳ nới lỏng tiền tệ từ hai lên ba lần cắt giảm lãi suất, trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao và thị trường lao động cũng như thị trường nhà ở có dấu hiệu suy yếu.