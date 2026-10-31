Đồng USD giữa áp lực từ cổ phiếu AI và số liệu kinh tế Mỹ

Đồng USD. Ảnh: THX/TTXVN

Đồng USD tiếp tục bị kẹt giữa hai luồng xu hướng đối lập: một bên là dữ liệu kinh tế Mỹ khởi sắc củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ nguyên môi trường lãi suất cao, bên kia là làn sóng bán tháo trên thị trường cổ phiếu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Chốt phiên 30/10, chỉ số đồng USD - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt - gần như đi ngang ở mức 101,88. Tuy nhiên, tính chung cả tháng 10/2026, chỉ số này đã ghi nhận tháng tăng giá thứ hai liên tiếp.

Áp lực lớn nhất đối với đồng USD trong phiên cuối tuần đến từ đà sụt giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, hệ quả của tâm lý lo ngại rủi ro lây lan từ nhóm cổ phiếu công nghệ. Các báo cáo tài chính gây thất vọng từ những gã khổng lồ như Alphabet, Amazon và Intel đã làm dấy lên nghi ngờ về tính hiệu quả của các khoản đầu tư khổng lồ vào AI, châm ngòi cho một đợt bán tháo mạnh trên Phố Wall.

Thông thường, khi thị trường chứng khoán chao đảo, dòng tiền sẽ tìm đến đồng USD như một kênh trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, lần này, lực cản từ sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu lại tỏ ra lấn lướt.

Sự xáo trộn tâm lý này diễn ra ngay cả khi bức tranh kinh tế vĩ mô của Mỹ đang phát đi những tín hiệu tích cực. Báo cáo chính thức cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III/2026 của Mỹ bất ngờ tăng trưởng 3,4%, vượt xa dự báo 3,1%. Trong khi đó, các chỉ số lạm phát cốt lõi vẫn duy trì ở mức cao. Dựa trên dữ liệu này, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75% - 4,00% trong cuộc họp kết thúc vào ngày 28/10, đồng thời Chủ tịch Kevin Warsh nhấn mạnh cần thêm thông tin trước khi đưa ra động thái tiếp theo.

Sự chững lại của đồng bạc xanh đã tạo không gian phục hồi cho một số ngoại tệ. Đồng yen Nhật ghi nhận phiên tăng giá thứ ba liên tiếp, nhích 0,11% lên 157,51 yen đổi 1 USD sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 1,25%.

Dù vậy, BoJ đã nâng dự báo lạm phát và phát đi tín hiệu về một chu kỳ thắt chặt linh hoạt hơn, mở đường cho khả năng tăng lãi suất vài tháng một lần. Các nhà phân tích tại công ty tư vấn tài chính TS Lombard dự báo BoJ có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12/2026, tháng 3 và tháng 7 năm 2027 để đưa lãi suất lên mức 2%.

Tuy nhiên, niềm vui không đến với đồng euro. Cặp tỷ giá euro/USD tiếp tục suy giảm 0,12% xuống 1,1168 USD đổi 1 euro trong phiên cuối tuần, đánh dấu tháng giảm giá thứ hai liên tiếp. Trước đó vào ngày 29/10, đồng euro đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2025 sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất và cho biết lợi suất trái phiếu tăng cao đã thắt chặt các điều kiện tài chính.

Lực cản chính đối với đồng tiền chung châu Âu vẫn là những lo ngại dai dẳng về tình hình tài khóa của Pháp. Việc ECB giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh đó cũng làm dấy lên lo ngại rằng những rắc rối ngân sách của Pháp sẽ thu hẹp dư địa chính sách của ECB.

Bước sang tuần sau, trọng tâm của thị trường tài chính toàn cầu sẽ không còn nằm ở các dữ liệu kinh tế, mà hướng về chính trường Mỹ với cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra ngày 3/11. Giới đầu tư đang chờ đợi kết quả phân bổ quyền lực tại Quốc hội Mỹ. Một chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ có thể dẫn đến các quy định quản lý chặt chẽ hơn đối với lĩnh vực AI, qua đó tiếp tục gây áp lực lên nhóm cổ phiếu công nghệ và gián tiếp tác động đến định hướng chính sách của Fed.