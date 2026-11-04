Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng

Các tập tiền 100 USD tại nhà máy in tiền quốc gia ở Fort Worth, bang Texas, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chỉ số USD (đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chính) giảm 0,6% xuống 101,27, mức thấp nhất trong một tháng.

Đồng USD giảm mạnh nhất so với đồng yen Nhật Bản và franc Thụy Sỹ (CHF), cả hai đều là những đồng tiền trú ẩn an toàn. So với CHF, đồng USD giảm 0,6% xuống 0,8159 CHF/USD, trong khi đồng yen tăng gần 0,8% lên mức 157,92 yen/USD. Đồng euro cũng tăng 0,6% lên 1,1258 USD/euro.

Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện sau cuộc bầu cử vào ngày 3/11, đạt được những thắng lợi vang dội ngay tại các thành trì của Đảng Cộng hòa như Kansas và Texas. Điều này gây lo ngại lĩnh vực AI có thể bị giám sát chặt chẽ hơn, cùng với những tác động đến tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Đồng USD đã chịu áp lực do lợi suất trái phiếu chính phủ sụt giảm, khi các nhà đầu tư tìm đến trái phiếu như một kênh trú ẩn an toàn, đồng thời cân nhắc tác động từ tình trạng bế tắc chính trị tại Mỹ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm gần 5 điểm cơ bản xuống 4,915%.

Đồng bạc xanh xuống giá còn do các nhà giao dịch giảm khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất trong năm tới.