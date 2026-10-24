Đồng USD 'giậm chân tại chỗ' bất chấp lực đẩy từ rủi ro vĩ mô

Đồng euro chịu áp lực giảm giá nặng nề trước những rủi ro tại Pháp, trong khi đồng yen Nhật vươn lên mạnh mẽ giữa lúc các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) bị bán tháo. Ngược lại, đồng USD kết thúc với mức thay đổi không đáng kể dù trải qua nhiều biến động trong tuần.

Đồng USD. Ảnh: THX/TTXVN

Chốt phiên 23/10, chỉ số đồng USD – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt – tăng 0,25% lên 101,82. Nhưng tính chung cả tuần, chỉ số này chỉ nhích nhẹ 0,03%.

Trong tuần qua, chỉ số đồng bạc xanh đã có lúc lùi về sát mức thấp nhất trong ba tuần (quanh 101,50) do sự suy giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và những lo ngại dai dẳng về địa chính trị cũng như sự xáo trộn trên thị trường cổ phiếu AI. Đáng chú ý, bất chấp tâm lý né tránh rủi ro và giá dầu thô duy trì đà tăng, đồng USD đã không thể tận dụng triệt để được những yếu tố này để bứt phá.

Tâm điểm của thị trường tuần qua thuộc về sự suy yếu của đồng euro. Cặp tỷ giá EUR/USD lùi 0,21% xuống 1,1191 USD đổi 1 euro trong phiên cuối tuần, khép lại tuần giao dịch với mức giảm 0,43%. Đáng chú ý, đồng tiền chung châu Âu đã giảm mạnh so với đồng yen Nhật, chạm mức 175,08 yen đổi 1 euro - mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025.

Áp lực đè nặng lên đồng euro xuất phát từ làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu chính phủ Pháp, đẩy phần bù rủi ro nợ của nước này lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ công Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) năm 2011. Các nhà đầu tư đặc biệt lo ngại trước tình trạng bất ổn gia tăng ở Pháp, cũng như vấn đề ngân sách ngày càng tồi tệ của nước này.

Các chuyên gia thuộc công ty môi giới đầu tư Bannockburn Global Forex nhận định áp lực trên thị trường trái phiếu châu Âu đã phần nào hạ nhiệt. Tuy nhiên, việc Moody's tiến hành đánh giá xếp hạng tín nhiệm nợ của Pháp vào cuối ngày 23/10 vẫn là một thách thức lớn. Dù chính phủ Pháp đã đưa ra cảnh báo sử dụng biện pháp mạnh để dập tắt bất ổn xã hội, nguy cơ các hoạt động biểu tình bùng phát mạnh hơn vào cuối tuần vẫn hiện hữu.

Bên cạnh đó, các số liệu kinh tế yếu kém cũng phủ bóng lên đồng euro. Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 10 cho thấy đà tăng trưởng khu vực tư nhân của Eurozone đã xuống mức yếu nhất trong bốn tháng, chủ yếu do sự suy giảm tại Pháp.

Dù vậy, các chuyên gia kinh tế tại ngân hàng Citi cho rằng mức sụt giảm này chỉ đưa chỉ số PMI trở về mức tương đồng với các chỉ báo tăng trưởng khác. Họ nhận định mặc dù Pháp vẫn là một lực cản, phần còn lại của kinh tế Eurozone vẫn đang thể hiện sức bền.

Trong khi đồng euro chìm trong sắc đỏ, đồng yen Nhật lại ghi nhận tuần giao dịch khởi sắc nhất kể từ giữa tháng 9. Cặp tỷ giá USD/JPY giảm 0,1% xuống 156,9 yen đổi 1 USD trong phiên cuối tuần, đánh dấu mức tăng khoảng 0,7% của đồng yen trong cả tuần. Thậm chí, có thời điểm đồng yen đã vươn lên mức cao nhất trong 5 tuần là quanh 156 yen đổi 1 USD.

Chuyên gia phân tích tiền tệ cấp cao Lee Hardman tại MUFG chỉ ra rằng sự suy yếu của các cổ phiếu AI đã thúc đẩy tâm lý tránh rủi ro trên thị trường, từ đó tạo ra dòng vốn chảy mạnh vào đồng yen vốn thường được coi như một hầm trú ẩn an toàn. Thêm vào đó, báo cáo công bố hôm 23/10 cho thấy lạm phát cơ bản của Nhật Bản trong tháng 9 đã vượt mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương lần đầu tiên sau 9 tháng, củng cố thêm lập luận về một đợt tăng lãi suất trong tương lai gần.

Bước sang tuần tới, mọi ánh nhìn của thị trường sẽ đổ dồn vào "tuần lễ của các ngân hàng trung ương", với các cuộc họp chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ). Dù giới quan sát nhận định cả ba cơ quan này đều sẽ giữ nguyên mức lãi suất hiện tại, các nhà đầu tư sẽ đặc biệt chú ý đến những manh mối về định hướng chính sách trong tương lai.

Ngoài ra, thị trường cũng sẽ đón nhận hàng loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng, bao gồm báo cáo việc làm tư nhân, chỉ số chi tiêu cá nhân và tăng trưởng kinh tế quý III của Mỹ; báo cáo lạm phát và tăng trưởng của Eurozone, cùng với các số liệu về lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp và doanh số bán lẻ của Nhật Bản.