Đồng USD ghi nhận tuần tăng mạnh nhất trong hơn một tháng

Đồng euro và đồng yen Nhật cùng suy yếu, trong đó đồng yen tiến sát ngưỡng 160 yen đổi 1 USD.

Các tập tiền 100 USD tại nhà máy in tiền quốc gia ở Fort Worth, bang Texas, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong phiên 13/11, chỉ số đồng USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt, tăng 0,15% lên 103,37. Tính chung cả tuần, chỉ số Bloomberg Dollar Spot tăng 0,7%, mức tăng theo tuần mạnh nhất kể từ ngày 2/10.

Động lực chính thúc đẩy đà tăng cho đồng USD là kỳ vọng Fed thắt chặt chính sách mạnh tay hơn. Trong bối cảnh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ vượt dự báo tháng thứ ba liên tiếp, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết ông sẽ ủng hộ tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm nếu lạm phát tiếp tục tăng tốc. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự đoán khoảng 90% khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng tới.

Kỳ vọng trên đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên. Theo thống kê, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, loại nhạy cảm nhất với chính sách của Fed, đã tăng 34 điểm cơ bản trong tuần, lên khoảng 4,87%, hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2025.

Ông Alex Cohen, chiến lược gia tại ngân hàng Bank of America, cho rằng đồng USD đang được hưởng lợi từ nhiều yếu tố. Theo ông, các số liệu việc làm và lạm phát mạnh hơn dự kiến trong hai tuần qua đã khiến các quan chức Fed chuyển sang lập trường cứng rắn hơn. Ông Shaun Osborne, chiến lược gia trưởng về ngoại hối tại ngân hàng Scotiabank, cho biết sau số liệu CPI, lợi suất trái phiếu ngắn hạn của Mỹ và chênh lệch lãi suất ngắn hạn giữa đồng USD với các đồng tiền thuộc nhóm G10 đã tăng đáng kể. Ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng về thị trường tại công ty môi giới đầu tư Bannockburn Global Forex, cũng cho rằng sức mạnh của đồng USD đến từ báo cáo việc làm khả quan, lạm phát tăng tốc và hàng loạt phát biểu cứng rắn của các quan chức Fed trong tuần, trong đó có Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams và Thống đốc Waller.

Đồng euro giảm 0,26% xuống 1,103 USD đổi 1 euro trong phiên 13/11, sau khi chạm mức thấp nhất so với đồng USD kể từ tháng 4/2025. Đồng USD cũng tăng 0,47% lên 0,839 franc Thụy Sĩ đổi 1 USD, chấm dứt chuỗi hai tuần giảm.

Tâm điểm của thị trường tiếp tục là đồng yen Nhật. Tỷ giá ổn định ở mức 159,70 yen đổi 1 USD, quanh mức yếu nhất của đồng yen kể từ đầu tháng 9/2026. Đồng yen đã giảm khoảng 1% trong tuần, tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2026. Trong phiên 12/11, đồng yen có lúc vượt ngưỡng 160 yen đổi 1 USD, lần đầu tiên kể từ tháng 9/2026. Đây là ngưỡng từng khiến nhà chức trách Nhật Bản can thiệp và làm dấy lên lo ngại về khả năng can thiệp mới. Ngày 13/11, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết chính phủ nước này sẽ có biện pháp ứng phó phù hợp với biến động tỷ giá.

Về triển vọng của đồng bạc xanh, ông Cohen cho rằng nền tảng cơ bản tiếp tục ủng hộ đà tăng tiếp theo của đồng USD, vượt xa những gì đã diễn ra trong tuần qua.

Trên thị trường tiền điện tử, giá bitcoin giảm 4,22% xuống 68.467,26 USD, còn giá ethereum giảm 4,02% xuống 1.934,86 USD.