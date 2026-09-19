Đồng USD ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất so với đồng yen Nhật

Trong khi đó, đồng Bảng Anh ghi nhận đà phục hồi nhẹ nhờ dữ liệu bán lẻ vượt kỳ vọng, bất chấp sức ép chung từ sự vươn lên của đồng bạc xanh.

Đồng tiền 10.000 yen của Nhật Bản và đồng 100 USD. Ảnh: THX/TTXVN

Tâm điểm của thị trường tiền tệ đang hướng về Nhật Bản. Dù BoJ đã quyết định nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức cao nhất trong 31 năm là 1,25%, động thái này không thể nâng đỡ đồng yen. Việc có hai trong số 7 thành viên phản đối, cùng với việc thiếu định hướng thắt chặt rõ ràng đã gây thất vọng cho giới đầu tư.

Kết quả là, đồng bạc xanh có thời điểm tăng mạnh tới 1,3%, chạm mức cao nhất trong 2 tuần là 158,05 yen/USD, trước khi giảm một phần đà tăng về mức 156,725 yen (tăng 0,5%). Đồng USD đang hướng tới tuần tăng giá mạnh nhất so với đồng yen kể từ tháng 10/2025.

Đà tăng của USD so với đồng yen chỉ chững lại sau khi tờ Nikkei đưa tin chính quyền Nhật Bản đã tiến hành "kiểm tra tỷ giá" trên thị trường, một bước đi sơ bộ thường thấy trước khi can thiệp trực tiếp. Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama khẳng định Nhật Bản sẽ không ngần ngại tiến hành các hành động phối hợp tiếp theo, nối tiếp động thái can thiệp chung giữa Mỹ và Nhật Bản hồi cuối tháng 7/2026.

Trái ngược với sự chia rẽ của BoJ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất vào ngày 16/9 và phát tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt chính sách. Điều này đẩy chỉ số đồng USD, thước đo sức mạnh đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt, tăng 1,2% trong tuần, chạm mức cao nhất trong 7 tuần.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện dự đoán có khoảng 55% khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp hai ngày vào tháng tới, tăng mạnh so với mức 27% của tuần trước.

Cùng chịu áp lực từ USD, đồng euro dù phục hồi 0,5% lên 1,1481 USD/euro trong phiên 18/9 nhưng vẫn dự kiến kết thúc tuần với mức giảm 1%.

Tại Anh, đồng bảng tăng 0,3% lên mức 1,3391 USD/bảng Anh sau khi dữ liệu công bố ngày 18/9 cho thấy khối lượng bán lẻ tháng 8/2026 bất ngờ tăng 0,5% so với tháng 7/2026, trái ngược với dự báo giảm 0,2% của các chuyên gia kinh tế. So với cùng kỳ năm ngoái, tổng doanh số bán lẻ tăng 2,4%. Tỷ giá chéo giữa euro và đồng bảng Anh gần như đi ngang ở mức 85,91 xu Anh/euro.

Sức bật của nền kinh tế đang gia tăng áp lực lên Ngân hàng trung ương Anh (BoE). Ngày 17/9, BoE đã giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75% nhưng cảnh báo lạm phát có thể đạt đỉnh trên 4% vào đầu năm tới, đồng thời lưu ý chi phí đi vay có thể tăng nếu cuộc chiến tại Iran kéo dài.

Thị trường tiền tệ hiện đang đặt cược khoảng 65% khả năng BoE sẽ tăng lãi suất vào tháng 11/2026 và kỳ vọng sẽ có khoảng 4 đợt tăng, mỗi đợt 25 điểm cơ bản từ nay đến cuối năm 2027. Tuy nhiên, bất chấp mức tăng nhẹ hôm 18/9, đồng bảng Anh vẫn đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2026 với mức giảm 1,2% do ảnh hưởng từ lập trường cứng rắn của Fed.

Trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin vọt tăng 5,9% lên mức 81.000 USD trong phiên 18/9. Đây là ngày tăng thứ ba liên tiếp, kéo dài đà phục hồi sau đợt bán tháo mạnh ngày 15/9 khi Thượng viện Mỹ thất bại trong việc thông qua dự luật toàn diện về tiền điện tử.