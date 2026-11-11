Đồng USD có đà bật tăng trở lại

Sáng 11-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.611 đồng/USD, tăng 11 đồng so với ngày 10-11. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 24.330-26.892 đồng/USD.

Tại Vietcombank, USD được niêm yết ở mức 25.390 đồng/USD mua tiền mặt, 25.420 đồng/USD mua chuyển khoản và 25.800 đồng/USD bán ra. So với bảng giá ngày 10-11, các mức giá này cùng tăng 40 đồng.

Tại BIDV, tỷ giá USD mua tiền mặt và chuyển khoản cùng ở mức 25.420 đồng/USD, bán ra 25.800 đồng/USD, tăng 35 đồng ở cả hai chiều so với ngày trước đó. Agribank niêm yết giá mua tiền mặt 25.390 đồng/USD, mua chuyển khoản 25.420 đồng/USD và bán ra 25.800 đồng/USD.

Đáng chú ý, từ ngày 11-11, Ngân hàng Nhà nước triển khai mua ngoại tệ giao ngay với tỷ giá 25.500 đồng/USD. Hoạt động được thực hiện vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần, với đối tượng giao dịch là các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trạng thái ngoại tệ dương. Đây là một trong những biện pháp điều hành thị trường ngoại tệ, đồng thời bổ sung nguồn vốn VND cho hệ thống ngân hàng.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD tăng giá trong phiên giao dịch ngày 10-11 sau khi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng trước tăng 0,4%, vượt mức dự báo 0,3%. Thông tin này củng cố kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất trong tháng 12.

Sau khi báo cáo được công bố, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng mạnh 18,44 điểm cơ bản, lên 4,731%. Diễn biến này phản ánh kỳ vọng lãi suất tăng, qua đó hỗ trợ đồng USD. Trong ngắn hạn, tỷ giá sẽ tiếp tục chịu tác động từ các dữ liệu lạm phát, triển vọng chính sách tiền tệ của Fed và hoạt động điều hành ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước.