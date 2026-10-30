Trong khi đó, đồng yên nhích lên sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) giữ nguyên lãi suất như dự kiến. BOJ quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 1,25%, đúng như dự báo của thị trường. Tuy nhiên, cơ quan này đã điều chỉnh tăng dự báo lạm phát, đồng thời một lần nữa nhấn mạnh sẵn sàng tiếp tục nâng chi phí vay vốn nhằm ngăn ngừa những rủi ro lạm phát ngày càng gia tăng.

Sau quyết định của BOJ, đồng yên tăng giá lên mức cao nhất 157,115 USD, xóa bỏ phần lớn mức giảm trong tháng và hướng tới kết thúc tháng 10 gần như không biến động.

Đồng USD chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Ảnh minh họa: Reuters

Trên thị trường tiền tệ, đồng EUR tăng 0,15%, lên 1,1197 USD, sau khi có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5-2025 trong phiên giao dịch trước đó. Đồng tiền chung châu Âu đang hướng tới mức giảm 1,2% trong tháng 10.

Đồng bảng Anh tăng 0,2%, lên 1,34 USD và ghi nhận mức tăng 1% trong tháng. Đồng đô la Australia tăng 0,2%, lên 0,7042 USD, nâng mức tăng trong tháng 10 lên 1,2%. Trong khi đó, đồng đô la New Zealand cũng nhích lên 0,5640 USD, gần như không thay đổi so với đầu tháng.

Đồng bạc xanh chịu sức ép chủ yếu từ đà giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, trong bối cảnh các tài sản an toàn thu hút thêm dòng tiền đầu tư. Kết quả kinh doanh của tập đoàn Alphabet (GOOGL.O) được công bố hồi đầu tuần đã làm dấy lên trở lại những lo ngại về chi tiêu cho lĩnh vực AI, kéo thị trường chứng khoán nói chung đi xuống. Làn sóng bán tháo cổ phiếu sau đó khiến trái phiếu chính phủ Mỹ trở nên hấp dẫn hơn đối với giới đầu tư tìm kiếm tài sản an toàn.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm, được xem là mức tham chiếu trên thị trường, giảm xuống 4,8958%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm xuống còn 5,2623%. Cả hai đều chạm mức thấp nhất trong hơn một tháng.

Trong một báo cáo, ông Sim Moh Siong, chiến lược gia ngoại hối tại ngân hàng OCBC, nhận định phản ứng của thị trường lần này khác biệt so với những đợt né tránh rủi ro thông thường do giá năng lượng tăng cao.

Theo ông, thay vì hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên, những lo ngại liên quan đến lĩnh vực AI tại Mỹ lần này lại đi kèm với đà giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, đồng thời khiến đồng USD suy yếu hoặc diễn biến trầm lắng.