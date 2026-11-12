Đồng USD cao nhất 19 tháng do khả năng Fed phải tăng lãi suất mạnh tay hơn

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Sau dữ liệu lạm phát nóng hơn dự báo của Mỹ cùng những phát biểu cứng rắn từ các nhà hoạch định chính sách Fed, thị trường thậm chí đang tính đến khả năng ngân hàng trung ương này sẽ tăng lãi suất với bước nhảy lớn.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME cho thấy thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 100% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 8-9/12. Trong đó, xác suất cho mức tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm là gần 11%.

Cách đây 1 tháng, thị trường đặt cược khả năng 70% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, trong đó khả năng tăng lãi suất với bước nhảy 0,5 điểm phần trăm gần như bằng 0.

Dịch chuyển kỳ vọng lãi suất này diễn ra sau khi Bộ Lao động Mỹ vào hôm 10/11 công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng nóng hơn so với dự báo. Đây là tháng thứ ba liên tiếp CPI của Mỹ tăng mạnh hơn so với kỳ vọng của thị trường.

Trong phiên ngày 11/11, USD tăng 0,69% so với đồng yên Nhật Bản, đạt mức 159,84 yên đổi 1 USD, cao nhất trong hơn 2 tháng qua và tiến gần đến mốc tâm lý quan trọng 160 yên đổi 1 USD.

Đồng euro giảm 0,65% xuống còn 1,11 USD/USD, tiếp nối đà giảm từ phiên trước đó và chạm mức thấp nhất kể từ tháng 5/2025.

Trao đổi với hãng tin Reuters, ông Elias Haddad - Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại công ty Brown Brothers Harriman & Co. - cho biết kỳ vọng Fed tăng lãi suất đang góp phần hỗ trợ đồng USD tăng giá.

“Đồng USD đang mạnh lên trên diện rộng, chủ yếu nhờ sự thay đổi theo hướng cứng rắn trong kỳ vọng về lãi suất của Fed. Sự thay đổi này bắt nguồn từ dữ liệu CPI tháng 10 ở mức cao, đồng thời được củng cố thêm bởi các bình luận gần đây từ các quan chức Fed", ông Haddad nói.

Diễn biến chỉ số Dollar Index trong 1 năm trở lại đây - Nguồn: Trading Economics.

Những phát biểu gần đây từ các quan chức Fed, bao gồm Thống đốc Christopher Waller và Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas Lorie Logan, đã cho thấy mối lo ngại về tình trạng lạm phát cao. Thậm chí, có vị đã đề cập đến khả năng tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12.

Phát biểu tại một sự kiện ở London vào sáng ngày 10/11, trước khi dữ liệu CPI Mỹ được công bố, ông Waller cho biết một báo cáo lạm phát nóng có thể khiến ông ủng hộ việc tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm vào tháng 12. Ông nhấn mạnh rằng mức tăng này nên được cân nhắc nếu CPI lõi ở mức "khoảng 0,3%".

Trên thực tế, CPI lõi tháng 10 của Mỹ đã tăng 0,3%, cao hơn so với dự báo của giới phân tích là tăng 0,2%.

Cũng trong phiên ngày 11/11, đồng bảng Anh giảm 0,5% so với USD, xuống còn 1,33 USD đổi 1 bảng, duy trì gần mức thấp nhất trong hai tuần trở lại đây.

Ngoài ra, đồng USD còn tăng 0,93% so với đồng franc Thụy Sỹ, đạt mức 0,833 USD đổi 1 franc, mức cao nhất kể từ giữa tháng 10.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng gần 0,7%, đạt 102,9 điểm, cao nhất kể từ tháng 4/2025.

Một số ngân hàng Phố Wall đã điều chỉnh dự báo về chính sách tiền tệ của Fed sau khi dữ liệu CPI Mỹ được công bố hôm 10/11. Goldman Sachs hiện dự báo Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 năm nay và tháng 3 năm tới, trong khi Deutsche Bank kỳ vọng các đợt tăng lãi suất của Fed sẽ diễn ra vào tháng 12, tháng 1 và tháng 3.

"Có khả năng là đến thời điểm diễn ra cuộc họp tháng 3, hoặc thậm chí là cuộc họp tháng 1, cú sốc năng lượng về cơ bản đã lắng xuống. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng các số liệu lạm phát gần đây sẽ khiến phần lớn các quan chức Fed phát tín hiệu về đợt tăng lãi suất thứ ba trong biểu đồ 'dot plot' tháng 12”, ông David Mericle, chuyên gia kinh tế trưởng về thị trường Mỹ tại Goldman Sachs, nhận định.

Ngân hàng này hiện dự báo các đợt cắt giảm lãi suất của Fed sẽ bắt đầu vào tháng 12/2027, muộn hơn 3 tháng so với dự báo trước đó, và tiếp nối bằng các đợt cắt giảm bổ sung vào tháng 3, tháng 6 và tháng 9 năm 2028.

Một số nhà phân tích cũng cho rằng sức mạnh của đồng USD trong năm nay còn đến từ dòng vốn tìm đến các kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Nếu tính từ đầu năm, Dollar Index đã tăng hơn 4,6%.