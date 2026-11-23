Khi Kevin Warsh nhậm chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hồi tháng 5, những cuốn sách ông đọc có lẽ chủ yếu xoay quanh Milton Friedman và Adam Smith. Nhưng chỉ sáu tháng sau, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một trong những chủ đề định hình các cuộc thảo luận về triển vọng kinh tế của Mỹ và vị thế của đồng USD.

AI không còn chỉ là câu chuyện về công nghệ hay những kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai. Làn sóng đầu tư vào lĩnh vực này đang tác động đến thị trường chứng khoán, dòng vốn quốc tế và cả sức mạnh của đồng tiền Mỹ, qua đó làm rõ mối liên hệ ngày càng chặt chẽ giữa sự phát triển của AI và vị thế tài chính toàn cầu của Washington.

Trong bài phát biểu ngày 16/11, ông Warsh cho rằng AI có thể tạo ra bước đột phá về năng lực hình thành ý tưởng, phương thức đổi mới và tốc độ phát triển công nghệ. Nếu quá trình này được mở rộng, nền kinh tế Mỹ có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn đáng kể so với mức trung bình dài hạn.

Fed cũng đang xây dựng các kịch bản đánh giá tác động của AI đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong khi đó, Phố Wall ngày càng nhìn nhận AI không chỉ là động lực tăng trưởng của doanh nghiệp, mà còn là một yếu tố có ảnh hưởng đến triển vọng đồng USD.

'Đồng USD AI': Động lực mới của sức mạnh đồng bạc xanh

Dòng vốn AI và sức mạnh đồng USD

Trong một báo cáo gần đây, Goldman Sachs nhận định hiệu suất của đồng USD có mối liên hệ với diễn biến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp liên quan đến AI, cả trong những giai đoạn thị trường thuận lợi lẫn khó khăn.

George Saravelos, Giám đốc nghiên cứu ngoại hối toàn cầu của Deutsche Bank, gọi hiện tượng này là “đồng USD AI”. Theo ông, sự hưng phấn xung quanh các khoản đầu tư vào AI là một trong những yếu tố lý giải vì sao các dự báo về sự suy yếu của đồng USD trong năm nay chưa trở thành hiện thực.

Dòng vốn nước ngoài đổ vào cổ phiếu công nghệ Mỹ, đặc biệt là các doanh nghiệp được kỳ vọng hưởng lợi từ AI, đang tạo thêm lực hỗ trợ cho đồng bạc xanh. Khi nhà đầu tư quốc tế mua cổ phiếu Mỹ, họ thường phải chuyển đổi tiền tệ sang USD, qua đó làm gia tăng nhu cầu đối với đồng tiền này.

Kirsti Sunde Midttun, nhà phân tích của Nordea, cho rằng lợi nhuận mạnh mẽ của cổ phiếu công nghệ Mỹ trong những năm gần đây, cả về giá trị tuyệt đối lẫn so với các thị trường khác, đã góp phần củng cố đồng USD.

Mối liên hệ này khiến triển vọng của đồng bạc xanh ngày càng gắn với khả năng thương mại hóa AI và mức độ sinh lời của các khoản đầu tư vào lĩnh vực công nghệ.

Tuy nhiên, dòng vốn đầu tư cũng có thể đảo chiều. George Saravelos cảnh báo rằng nếu kỳ vọng về chi tiêu vốn liên quan đến AI giảm mạnh, lợi suất thực của Mỹ có thể giảm, dòng vốn nước ngoài vào thị trường chứng khoán suy giảm và các động lực quan trọng hỗ trợ đồng USD cũng sẽ yếu đi.

Cơn sốt AI và những rủi ro tài chính

Bên cạnh triển vọng tăng trưởng, các nhà hoạch định chính sách Mỹ ngày càng quan tâm đến rủi ro tài chính từ làn sóng đầu tư vào AI.

Trong bài phát biểu gần đây, ông Kevin Warsh nhấn mạnh rằng không có quá trình chuyển đổi công nghệ nào hoàn toàn không có rủi ro. Nếu những nguy cơ này bị xem nhẹ, AI có thể gây ra những gián đoạn kinh tế nghiêm trọng và tốn kém.

Một trong những mối lo là sự lạc quan quá mức về AI có thể không tương xứng với kết quả kinh doanh thực tế. Sau nhiều năm đầu tư lớn và giá cổ phiếu tăng mạnh, nếu lợi nhuận không đạt kỳ vọng, các tài sản liên quan đến AI có thể bị định giá lại, kéo theo những tác động sâu rộng hơn đến thị trường và nền kinh tế.

Thống đốc Fed Michael Barr đặc biệt lưu ý việc phát triển AI ngày càng được tài trợ bằng nợ. Theo ông, rủi ro có thể phát sinh từ 3 khía cạnh: sự gia tăng nhanh chóng của hoạt động vay nợ trong các doanh nghiệp AI, các mạng lưới tài chính ngày càng liên kết chặt chẽ và cấu trúc nghĩa vụ tài chính phức tạp gắn với lĩnh vực này.

Ông Barr cho biết nợ trên bảng cân đối kế toán của bảy doanh nghiệp AI lớn nhất đã tăng mạnh trong năm nay và dự kiến sẽ vượt 800 tỷ USD trước cuối năm. Diễn biến này gợi nhớ đến chu kỳ đầu tư vào ngành viễn thông vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, khi kỳ vọng về công nghệ cao cùng dòng vốn lớn từng dẫn đến những rủi ro đáng kể.

Nếu thị trường AI trải qua một đợt điều chỉnh mạnh, những yếu tố trên có thể khuếch đại tác động của quá trình định giá lại, thay vì chỉ giới hạn ở sự sụt giảm giá cổ phiếu.

Rủi ro còn nằm ở khả năng các doanh nghiệp AI chưa tạo ra lợi nhuận tương xứng với quy mô đầu tư. Một phần doanh thu trong hệ sinh thái AI hiện phụ thuộc vào các nhà phát triển mô hình như OpenAI và Anthropic, cũng như nhu cầu về năng lực của các trung tâm dữ liệu. Nếu khả năng huy động vốn suy giảm trước khi các doanh nghiệp đạt được lợi nhuận bền vững, nhu cầu trong toàn bộ chuỗi cung ứng AI có thể suy yếu.

Khi đó, tác động có thể lan từ doanh thu doanh nghiệp, giá cổ phiếu đến dòng vốn quốc tế và đồng USD.

AI thúc đẩy tăng trưởng, nhưng lợi ích chưa đồng đều

Dù những rủi ro tài chính ngày càng được chú ý, AI vẫn đang đóng góp vào nền kinh tế Mỹ thông qua đầu tư vào công nghệ, xây dựng trung tâm dữ liệu và các lĩnh vực liên quan.

Mary Kate Godfrey thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) cho rằng các thước đo kinh tế thông thường có thể chưa phản ánh đầy đủ đóng góp của AI vào tăng trưởng của Mỹ, do một phần thiết bị phục vụ quá trình phát triển công nghệ được nhập khẩu và được tính vào phần trừ của GDP.

Theo ước tính của Bloomberg do bà Godfrey dẫn đầu, tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2025 có thể đạt 3,1%, thay vì mức chính thức 2,3%, nếu điều chỉnh các yếu tố được cho là làm sai lệch cách tính. Đầu tư vào AI cũng thúc đẩy việc xây dựng trung tâm dữ liệu và tạo ra việc làm trong các lĩnh vực liên quan.

Tuy nhiên, lợi ích của quá trình này không được phân bổ đồng đều. Một bộ phận hộ gia đình có thu nhập thấp không được hưởng lợi đáng kể từ sự tăng giá của thị trường chứng khoán, trong khi vẫn chịu áp lực từ lạm phát, giá năng lượng và tốc độ tăng lương còn hạn chế.

Những lợi ích về năng suất mà AI được kỳ vọng mang lại cũng cần thời gian để lan tỏa. Vinh Nguyễn, chuyên gia cao cấp của CFR, nhận định quá trình này có thể mất từ 5 đến 8 năm.

Trong khi đó, một nghiên cứu gần đây của McKinsey ước tính rằng từ 6 đến 16 triệu việc làm tại Mỹ có thể bị mất trong thập kỷ tới. Những cải thiện về năng suất có thể đi kèm với sự suy giảm nhu cầu lao động ở một số lĩnh vực, đặc biệt ảnh hưởng đến những người mới gia nhập thị trường lao động.

Những yếu tố này cho thấy AI có thể vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa tạo ra những thay đổi đáng kể trong phân bổ thu nhập, việc làm và cơ cấu kinh tế.

“Đồng USD AI” và tác động đối với thế giới

Hiện tại, nhiều nhà đầu tư vẫn đặt cược vào triển vọng tích cực của AI. Themistoklis Fiotakis, chiến lược gia của Barclays, cho rằng chi tiêu vốn cho AI sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng mạnh mẽ đến năm 2027, hỗ trợ tài sản Mỹ và đồng USD.

Steven Englander của Standard Chartered cũng nhận định rằng nếu đổi mới công nghệ thúc đẩy năng suất, lợi nhuận doanh nghiệp và mức lãi suất cân bằng cao hơn, dòng vốn quốc tế có thể tiếp tục đổ về Mỹ.

Một số nhà phân tích thậm chí cho rằng AI đang góp phần làm thay đổi nền tảng sức mạnh của đồng USD. Mallika Sachdeva, chiến lược gia của Deutsche Bank, đề cập đến sự nổi lên của “đồng USD chip” như một biểu hiện của sự chuyển dịch từ các động lực quyền lực truyền thống sang vị thế dẫn đầu về công nghệ.

Nhưng sức mạnh của đồng USD cũng có thể tạo ra những hệ quả đối với phần còn lại của thế giới. Michael Hartnett của BofA Global Research cảnh báo rằng đồng USD tăng mạnh có thể gây áp lực lên thị trường toàn cầu. Emily Roland của Manulife John Hancock Investments cho rằng đồng USD mạnh thường làm thắt chặt điều kiện tài chính quốc tế, tạo thêm trở ngại cho các tài sản rủi ro.

Tác động này đặc biệt đáng chú ý tại châu Á, nơi nhiều đồng tiền đang chịu sức ép trước diễn biến của đồng USD, từ yen Nhật Bản, rupee Ấn Độ và rupiah Indonesia đến peso Philippines và baht Thái Lan.

Sự biến động của đồng USD, cùng những bất ổn địa chính trị và triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ, có thể khiến các nhà hoạch định chính sách trong khu vực phải thận trọng hơn trong điều hành kinh tế, quản lý dòng vốn và ổn định thị trường tiền tệ.

AI đang trở thành một trong những động lực mới của dòng vốn toàn cầu, đồng thời góp phần củng cố vị thế của đồng USD nhờ sức hút của thị trường công nghệ Mỹ. Tuy nhiên, mối liên hệ này cũng tạo ra một điểm dễ tổn thương: nếu kỳ vọng về AI suy giảm, dòng vốn có thể đảo chiều và sức mạnh của đồng bạc xanh sẽ không còn được nâng đỡ như hiện nay.

Câu hỏi không chỉ là liệu AI có thể thay đổi nền kinh tế Mỹ hay không, mà còn là liệu những khoản đầu tư khổng lồ vào công nghệ này có tạo ra giá trị kinh tế bền vững đủ để duy trì sức hút của thị trường Mỹ và đồng USD trong những năm tới.