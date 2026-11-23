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Theo tập đoàn hàng hóa Marex, lo ngại về thuế quan của ông Trump đã khiến các thương nhân đưa lượng đồng kỷ lục vào Mỹ trong năm nay. Hiện khoảng 94% lượng đồng lưu trữ trong hệ thống kho của Sàn Giao dịch Kim loại London (LME) và sàn Comex có trụ sở tại New York hiện nằm tại Mỹ, so với mức 20% cách đây 2 năm.

Tuy nhiên, các thương nhân ngày càng nghi ngờ khả năng thuế quan được áp dụng, nhất là sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Vì vậy, lượng đồng nhập khẩu vào nước này đã giảm mạnh trong tháng này.

Trên sàn LME, giá đồng đã giảm từ hơn 14.670 USD/tấn vào cuối tháng trước xuống dưới 12.600 USD/tấn trong tuần trước. Ngoài lượng nhập khẩu đồng vào Mỹ suy yếu, thị trường còn lo ngại tốc độ xây dựng các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), lĩnh vực tiêu thụ nhiều đồng, sẽ chững lại.

Những nghi ngại về khả năng Mỹ không áp thuế cũng góp phần gây ra đợt bán tháo đồng trong tuần trước. Tỷ phú Stan Druckenmiller, một trong những nhà đầu tư vĩ mô nổi tiếng thế giới, đã chuyển sang quan điểm bi quan với kim loại này. Cổ phiếu công nghệ cũng chịu áp lực bán tháo trước lo ngại Đảng Dân chủ sẽ khiến việc xây dựng các trung tâm dữ liệu mới, một nguồn cầu đồng quan trọng, chậm lại.

Trong một báo cáo gửi nhà đầu tư, ngân hàng Goldman Sachs cho biết từ đầu tuần trước, thị trường đã bắt đầu tính đến khả năng Mỹ sẽ không áp thuế quan đối với đồng.

Dữ liệu của công ty nghiên cứu hàng hóa Kpler cũng cho thấy dòng chảy thương mại đồng đang đổi hướng khi lượng đồng dự kiến nhập khẩu vào Mỹ trong tháng này chưa bằng một nửa mức kỷ lục của tháng 10.

Theo các nhà phân tích, khối lượng đồng vận chuyển vào Mỹ giảm xuống hiện nay còn phản ánh một lo ngại khác. Đó là số đồng được đưa từ nơi khác vào thời điểm này có thể không kịp đến Mỹ trước khi thuế quan được áp dụng vào đầu năm sau.

“Mỹ đã mất lợi thế về giá từng thu hút đồng vào nước này”, ông Alastair Munro, chiến lược gia kim loại cấp cao tại Marex, nhận định với tờ báo Financial Times. Theo ông, chênh lệch giữa giá đồng trên CME và LME đã đảo chiều. Mức giá cao hơn trên CME biến mất khi các hợp đồng đến gần ngày giao hàng. Hiện đồng trên LME lại được giao dịch ở mức giá cao hơn.

Trong khi dòng chảy đồng vào Mỹ giảm, tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tại Trung Quốc đang đẩy giá tại nước này lên cao hơn nhiều so với các thị trường khác. Chênh lệch đó tạo cơ hội để các thương nhân chuyển đồng từ Mỹ sang Trung Quốc kiếm lời.

“Một số thương nhân đã và đang chuyển hàng từ Mỹ sang Trung Quốc”, ông Albert Mackenzie, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu Benchmark, cho biết.

Theo các thương nhân, phần lớn đồng rời kho ở Long Beach, bang California (Mỹ), hiện được xuất sang Trung Quốc. Đây là một trong những nguồn đồng tại Mỹ có vị trí gần châu Á nhất.

“Chúng tôi cũng thấy các thương nhân lấy hàng từ New Orleans và Baltimore, nơi có lượng tồn kho lớn”, một thương nhân cho biết. Theo người này, để hưởng trọn chênh lệch giữa giá thấp tại Mỹ và giá cao tại Trung Quốc, hàng cần được mua theo giá ở Mỹ. Hiện giá đồng tại Trung Quốc cao hơn các khu vực khác một khoản chênh lệch (premium) lớn gấp hơn 2 lần chi phí vận chuyển đồng từ Mỹ sang, nên việc chuyển hàng vẫn có lãi.

“Không khó để hình dung hàng trăm nghìn tấn đồng sẽ cập cảng Trung Quốc trước Tết Nguyên đán vào tháng 2/2027”, thương nhân này nói.

Theo một thương nhân khác, các doanh nghiệp có trụ sở tại Trung Quốc và Singapore đang đi đầu trong việc chuyển vận đồng từ Mỹ.

Tại Trung Quốc, mức chênh lệch giá của đồng Yangshan - thước đo quan trọng về nhu cầu - đã lên kỷ lục khoảng 500 USD/tấn.

“Cơ hội kiếm lời từ việc đưa đồng sang Trung Quốc đã mở ra vì nguồn cung tại đây eo hẹp và mức chênh lệch giá rất cao”, ông Mackenzie nói với Financial Times.

Theo ông Mackenzie, ngày càng nhiều doanh nghiệp, đặc biệt ở Trung Quốc, cho rằng nguy cơ Mỹ áp thuế quan có thể đã không còn. Một lượng lớn đồng dường như đã rời hoặc sắp rời khỏi Mỹ.

“Suốt 10 tháng qua, ai cũng đưa sang Mỹ nhiều đồng nhất có thể để hưởng chênh lệch giá hình thành từ kỳ vọng Mỹ sẽ áp thuế quan đối với đồng”, một thương nhân chia sẻ.

Theo người này, tồn kho đồng tại Trung Quốc hiện thấp đến mức chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong vài ngày, thay vì vài tuần.

“Mỹ đang giữ gần 2 triệu tấn đồng đưa vào nước này vì nguy cơ thuế quan. Tuy nhiên, nguy cơ đó có thể đã không còn”, thương nhân này nói.